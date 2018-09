«Από αυτή την μαζική ανακατανομή εισοδημάτων και δικαιωμάτων, τροφοδοτήθηκε και ο λαϊκισμός της άκρας δεξιάς».

Δημήτρης Παπαδημούλης: «Δέκα χρόνια από την κατάρρευση της Lehmann Β rothers , τα νεοφιλελεύθερα λόμπι σε οικονομικό και πολιτικό πεδίο, κάνουν αγώνα να ακυρωθούν ακόμη και οι όποιες ατελείς ρυθμίσεις υπήρξαν στο μεταξύ».

Ομιλία του Δημήτρη Παπαδημούλη στην Ημερίδα της Ευρωομάδας της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο «R.I.P. Lehman Brothers!» (ΒΙΝΤΕΟ).

Ημερίδα υπό τον τίτλο “R.I.P. Lehman Brothers!” διοργανώθηκε από την Ευρωομάδα της Αριστεράς GUE-NGL, μετά από πρόταση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλη και των Ευρωβουλευτών Mατ Κάρθυ, Mάρτιν Σίρντεβαν, Παλόμα Λόπεθ και Μιγκέλ Βιέγκας, την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου, στο Ευρωκοινοβούλιο, με την συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, πανεπιστημιακών και Ευρωβουλευτών.

Στόχος της Ημερίδας ήταν να δώσει μια γενική εικόνα για το τι συνέβη στις ΗΠΑ και την ΕΕ μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers και ποια διδάγματα μπορούν να εξαχθούν και να ρίξουν φως στις τρέχουσες παγκόσμιες οικονομικές τάσεις (χρέος, εμπόριο, νομισματική πολιτική κ.λπ.) και σε βασικούς παράγοντες που καθιστούν πιθανή την επόμενη οικονομική κρίση.

Επιπλέον, συζητήθηκαν πιθανές εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με την τρέχουσα γενική πολιτική και τις πρόσφατες απορρυθμιστικές τάσεις στις ΗΠΑ και στην ΕΕ (Dodd Frank, STS, CRR / CRD, επενδυτικές εταιρείες).

Μεταξύ των συμμετεχόντων που έλαβαν τον λόγο ήταν και οι: Γκάμπι Τσίμερ – Πρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Mάρκους Στάνλευ – Διευθυντής Πολιτικής του οργανισμού Americans for Financial Reform USA, Κρίστιαν Στεφμίλερ – Ανώτερος Σύμβουλος Έρευνας και Συμβουλευτικής στο Financial Watch, Στιβ Κιν – Καθηγητής στο Kingston University London και οι Ευρωβουλευτές της GUE-NGL Μαρίσα Ματίας και Μιγκέλ Βιέγκας.

O Δημήτρης Παπαδημούλης, που προέδρευσε της Ημερίδας, λαμβάνοντας τον λόγο μετά την εισήγηση της Γκάμπι Τσίμερ, εκφώνησε την ακόλουθη ομιλία:

«Καλώς ήρθατε στην εκδήλωσή μας.

Η πρόεδρος της πολιτικής μας Ομάδας, Γκάμπι Τσίμερ, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποφασίσαμε η πρώτη (μετά το καλοκαίρι) δημόσια ημερίδα της Ευρωομάδας της Αριστεράς να είναι για τα 10 χρόνια από την κατάρρευση της Lehmann Brothers -και την κρίση που αυτή προκάλεσε- και με βασικό ερώτημα αν βγάλαμε τα κατάλληλα συμπεράσματα.

Έχουμε καλέσει ανθρώπους με ειδική γνώση και εμπειρία και από τις δύο όχθες του Ατλαντικού, στους οποίους θα δώσω τον λόγο.

Θα ήθελα, εισαγωγικά όμως, να πω ότι αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, 10 χρόνια μετά, τα μαθήματα από την κατάρρευση του καπιταλισμού-καζίνο, που σηματοδότησε η κατάρρευση της Lehmann Brothers, δεν προχώρησαν. Δηλαδή τα παθήματα που σηματοδότησε η κατάρρευση του καπιταλισμού-καζίνο, δεν μεταφράστηκαν σε θετικά συμπεράσματα και θετικές αλλαγές.

Θυμίζω ότι στον πάταγο της κατάρρευσης, όταν χρεωκοπούσαν η μία μετά την άλλη οι τράπεζες αυτές, οι υπερ-εκτεθειμένες στα πολλά ρισκαδόρικα στεγαστικά δάνεια, οι πάντες, όλοι οι ηγέτες του κόσμου, έκαναν γενναία αυτοκριτική και υποσχόντουσαν γενναίες μεταρρυθμίσεις. Μετά από λίγα χρόνια αυτές οι υποσχέσεις ξεχάστηκαν και το αίτημα της παγκόσμιας ρύθμισης, της πολιτικής διακυβέρνησης, της παγκοσμιοποίησης, του να μπουν όρια σε αυτό τον καπιταλισμό-καζίνο προς όφελος των πολλών, όχι μόνο έχει μπει στην άκρη, αλλά γίνεται προσπάθεια από νεοφιλελεύθερα λόμπι -και στο οικονομικό και στο πολιτικό πεδίο- και οι ατελείς και ανεπαρκείς ρυθμίσεις που υπήρξαν στο μεταξύ να ακυρωθούν, να ξηλωθούν.

Είναι χρέος της Αριστεράς να επιμείνει στα συμπεράσματα αυτά και να κάνει και τον απολογισμό. Γιατί το κόστος από αυτή την κατάρρευση ήρθε στις πλάτες των πολλών και των πιο αδύναμων, το χρέος του τραπεζικού συστήματος έγινε κρατικό χρέος, το κρατικό χρέος έγινε άγρια λιτότητα -σε μερικές χώρες όπως η Ελλάδα εξαιρετικά οδυνηρή. Αλλά και στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία και την Κύπρο, υπήρξαν αντίστοιχα παραδείγματα.

Από αυτή την μαζική ανακατανομή εισοδημάτων και δικαιωμάτων τροφοδοτήθηκε και ο λαϊκισμός της άκρας δεξιάς.

Θα ήθελα πριν δώσω το λόγο στους εισηγητές μας να θέσω και ορισμένα πρόσθετα ερωτήματα.

Γιατί η αμερικανική οικονομία τα κατάφερε, από πλευράς ρυθμών ανάκαμψης και ανάκτησης επενδύσεων, να πάει καλύτερα από ό,τι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης;

Γιατί στην ΕΕ ακόμη και η τραπεζική ένωση, όπως σχεδιάστηκε από την πλειοψηφία, από την ηγετική ελίτ, δεν υλοποιεί τον τρίτο πυλώνα που είναι ο πιο θετικός για τους πολίτες, την κοινωνία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις -το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων;

Πώς μπορεί η Αριστερά, οι προοδευτικές δυνάμεις, τα κοινωνικά κινήματα, οι οικονομολόγοι που έχουν μια ριζοσπαστική κριτική θεώρηση απέναντι στο τραπεζικό σύστημα και τον καπιταλισμό-καζίνο, να ενώσουν δυνάμεις ώστε να προτείνουν και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο τις ρυθμίσεις εκείνες που μπορούν να βάλουν φρένο στην επανάληψη μιας κρίσης που θα έχει ενδεχομένως και ακόμη μεγαλύτερες αρνητικές συνέπειες;

Με αυτές τις σκέψεις θα δώσω τον λόγο στον Μάρκους Στάνλεϊ, διευθυντή Πολιτικής του ινστιτούτου «Αμερικανοί για την Οικονομική Μεταρρύθμιση», και στη συνέχεια στον Κρίστεν Στεφμίλερ, επικεφαλής Έρευνας και σύμβουλο στην οργάνωση Finance Watch».

Δείτε το σχετικό βίντεο στο ακόλουθο link : https://youtu.be/yhIwEwO7b2Y

