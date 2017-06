ΑΠΘ: Πρωτοποριακή εφαρμογή 3asyR

Μία πρωτοποριακή εφαρμογή 3asyR, που αναπτύχθηκε από τους φοιτητές του Τμήματος Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ δίνει τη δυνατότητα ανάγνωσης ιστοσελίδων και από άτομα με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες.

Η πρωτοποριακή εφαρμογή που είναι ήδη διαθέσιμη διαδικτυακά, δημιουργήθηκε με αφορμή το 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο που συνδιοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη στις 16 έως τις 23 Ιουλίου 2017, από το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, την έδρα Jean Monnet “European Integration” της Deutsche Welle Academieκαι το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου (Beijing Foreign Studies University).

Η πρωτοβουλία των φοιτητών του Τμήματος Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ υλοποιήθηκε με τη στήριξη των Καθηγητών του Τμήματος, όπως δήλωσαν οι επιστημονικά υπεύθυνοι, Επικ. Καθηγητής Νίκος Παναγιώτου και ο Αν. Καθηγητής Χρήστος Φραγκονικολόπουλος. «Στηρίζουμε την πολύ ουσιαστική προσπάθεια των φοιτητών μας και τις δημιουργίες τους. Δείχνουν τις δυνατότητες των αποφοίτων μας αλλά και την δέσμευση μας να στηρίξουμε και να αναδείξουμε τις προσπάθειες αυτές» είπαν χαρακτηριστικά.

Είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη εφαρμογή 3easyr αναπτύσσεται σε μία ιστοσελίδα εκπαιδευτικού περιεχομένου και ειδικά διεθνούς θερινού σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο το θερινό σχολείο γίνεται προσβάσιμο και σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσλεξίας καταργώντας εμπόδια που υψώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο έχει τίτλο “International Journalism and media organizations in a turbulent age; European and Asian perspectives” και θα πραγματοποιηθεί στις 16-23/7/2017 στη Θεσσαλονίκη. Tο διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και στην ενδυνάμωση δεξιοτήτων σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στη διεθνή δημοσιογραφία, αλλά και τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί σε Ευρώπη και Ασία.

Τη σημαντική προσπάθεια στηρίζουν η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, το Γραφείο Συνεδριακού Τουρισμού Θεσσαλονίκης- Thessaloniki Convention Bureau και άλλοι φορείς.

Η πρωτοποριακή εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στον ιστότοπο http://www.joursummerschool.org/

Περισσότερες πληροφορίες για το θερινό σχολείο στο σύνδεσμο: http://joursummerschool.org/

Γραφείο Τύπου ΑΠΘ