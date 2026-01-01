Αναζήτηση

Eφιαλτική Πρωτοχρονιά στο Κραν Μοντανά

Μαύρη Πρωτοχρονιά στην Ελβετία με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες στο θέρετρο Κραν Μοντανά μετά από φωτιά σε μπαρ. Σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες για τα αίτια της έκρηξης.Η φετινή Πρωτοχρονιά μπήκε με εφιαλτικό τρόπο στην Ελβετία, όπου μετά από έκρηξη σε διάσημο μπαρ μετά τα μεσάνυχτα στον δημοφιλή προορισμό για σκι, Κραν Μοντανά, η αστυνομία αναφέρει ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί και τραυματίες.

Οι επισκέπτες στο συγκεκριμένο μπαρ γιόρταζαν το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, όταν ξέσπασε πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής στο μπαρ βρίσκονταν 100 περίπου άτομα.

Σύμφωνα επίσης με πρώτες εκτιμήσεις από την αστυνομία και το ελβετικό υπ. Εξωτερικών οι νεκροί ανέρχονται προς το παρόν στους 40, χωρίς ακόμη να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε διάφορα μέρη της Ελβετίας. Η κυβέρνηση του καντονιού Βαλέ κηρύσσει το καντόνι σε «ειδική κατάσταση», για τη διαχείριση των συνεπειών της πυρκαγιάς, ενώ δεκάδες ασθενοφόρα και ελικόπτερα επιχειρούν στην περιοχή.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς δεν έχουν γίνει γνωστά, προς το παρόν όμως η αστυνομία φαίνεται να ερευνά το σενάριο ατυχήματος.

Το Κραν-Μοντανά διαθέτει περίπου 10.000 κατοίκους και 2.600 ξενοδοχειακές κλίνες. Είναι προσφιλής προορισμός για πολυτελείς χειμερινές διακοπές, με επισκέπτες από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο.

