EE: Παραμένει η απαγόρευση θερμικών από το 2035

Ανοίγει ο διάλογος για την ενίσχυση της παραγωγής ευρωπαϊκών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Προσηλωμένη η ΕΕ στην απαγόρευση θερμικών κινητήρων από το 2035.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Κρίσιμη συνάντηση με εκπροσώπους της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας έχει σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιενμε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του σημαντικού αυτού τομέα για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο του τρίτου κατά σειρά γύρου συνομιλιών, στο πλαίσιο του «στρατηγικού διαλόγου» με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, που ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο, θα βρεθεί η απαγόρευση κινητήρων εσωτερικής καύσης έως το 2035, αλλά και το φιλόδοξο σχέδιο της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν για αύξηση της παραγωγής ευρωπαϊκών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

Το 2022 η Ε.Ε συμφώνησε στη σταδιακή απόσυρση νέων αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες έως το 2035. Όμως, το ζήτημα πλέον έχει εξελιχθεί σε «βρόχο» για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία,που βρίσκεται αντιμέτωπη με εξαιρετικά σκληρό ανταγωνισμό με την Κίνα, αλλά και τους υψηλότατους δασμούς των ΗΠΑ.

Οι στοίχοι λένε ότι οι στόχοι δεν είναι εφικτοί

Χαρακτηριστική ήταν η επιστολή προς την Κομισιόν, ενόψει της σημερινής συνάντησης, από τους επικεφαλής των συνδικάτων IG Metall και IndustriALL που υπογράμμισαν ότι η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την «τέλεια καταιγίδα» καθώς η παραγωγή έχει «πέσει στο 20% σε μόλις τέσσερα χρόνια», ενώ τον περασμένο μήνα η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) προειδοποίησε ότι οι στόχοι για το 2035 «απλά δεν είναι πλέον εφικτοί».

Αντί όμως να υποχωρήσει ως προς το σχέδιο απαγόρευσης συμβατικών κινητήρων, η πρόεδρος της Κομισιόν φιλοδοξεί να διπλασιάσει τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά οχήματα, όπως ανέφερε στην ομιλία της «για την κατάσταση της Ένωσης», ενώ προωθεί πρόταση για ενίσχυση των εταιρικών στόλων, που παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις, που τους υιοθετούν.

Το ΕΛΚ επιδιώκει ανατροπή του στόχου του 2035

Το σχέδιο της Φον ντερ Λάιεν όμως βρίσκει αντίθετη την πολιτική της «οικογένεια» το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), που επιχειρεί εδώ και καιρό να ανατρέψει τον στόχο του 2035, ενώ και η αγορά εκφράζει σκεπτικισμό σχετικά με τη δυνατότητα της Ε.Ε να ανταγωνιστεί την Κίνα ως προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καθώς δεν έχει την ίδια πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, ενώ το Πεκίνο επιδοτεί την κατασκευή τους.

Οι εξαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν 160 φορές από το 2019 έως το 2023. Το 2024, ένα στα τέσσερα ηλεκτρικά οχήματα, που πωλήθηκαν στην Ε.Ε κατασκευάστηκε στην Κίνα – μια δραματική αύξηση από σχεδόν μηδέν το 2019. Γερμανία και άλλα κράτη μέλη ζητούν οικονομικά κίνητρα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές σχετικά με την αγορά ευρωπαϊκών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το ενδεχόμενο αυτό άφησε χθες ανοιχτό εκπρόσωπος της Κομισιόν λέγοντας ότι «όλες οι επιλογές» και της οικονομικής στήριξης είναι στο τραπέζι. «Πρέπει και μπορούμε να επωφεληθούμε από προσιτά, βιώσιμα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Ευρώπη» τόνισε.

