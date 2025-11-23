Επίσκεψη στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας στη Γερμανία του Προέδρου της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς Φίλιππου Φόρτωμα

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τετραήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας κ. Φίλιππου Φόρτωμα στη Βόρεια Ρηνανία–Βεστφαλία από τις 15 έως τις 18 Νοεμβρίου, με σειρά επαφών και συναντήσεων με φορείς, κοινότητες, σχολεία και θεσμικούς εκπροσώπους της Ομογένειας.

Η επίσκεψη ξεκίνησε στο Aachen, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις ελληνικές κοινότητες της περιοχής και εκπροσώπους φορέων, με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την λειτουργία, την εκπαίδευση και τη συνεργασία με τους τοπικούς θεσμούς. Το ίδιο βράδυ, στο Λεβερκούζεν, ο κ. Φόρτωμας απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, παρουσία του Δημάρχου της πόλης και εκλεγμένων Ελλήνων Δημοτικών Συμβούλων, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σημασία της ημέρας αλλά και τη γενικότερη συμβολή του Ελληνισμού στην πόλη του φιλοξενεί τη δραστήρια ελληνική κοινότητα.

Την επόμενη ημέρα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, παρέστη στον εκκλησιασμό στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Ντόρτμουντ και στη συνέχεια συναντήθηκε με φορείς της ομογενειακής κοινότητας στο Πνευματικό Κέντρο. Ακολούθησε επίσκεψη στο Ελληνικό Γυμνάσιο–Λύκειο Ντόρτμουντ, όπου συνομίλησε με τη διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και τον Σύλλογο Γονέων για τις ανάγκες και τις προοπτικές της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνάντηση με φορείς των πόλεων Ντόρτμουντ, Μπίλεφελντ και Γκύτερσλο, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελληνική Πολιτεία και την προώθηση των θέσεων της Ομογένειας.

Τη Δευτέρα, ο κ. Φόρτωμας επισκέφθηκε το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Λύκειο του Ντίσελντορφ, όπου παρακολούθησε τις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο, είχε συνάντηση με την ΕΛΜΕ και διάλογο με τη διευθύντρια του Λυκείου και τους εκπαιδευτικούς για ζητήματα λειτουργίας. Η επίσκεψη του στο σχολείο έκλεισε με μια πολύ ιδιαίτερη και ουσιαστική συζήτηση με το 15μελές Συμβούλιο του Λυκείου.

Στη συνέχεια παρακάθισε σε γεύμα εργασίας με τον Ελληνογερμανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο, όπου του δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξει διάλογο για να συζητήσει βαθύτερα θέματα που άπτονται της ατζέντας του Συνδέσμου, ενώ απένειμε τιμητική διάκριση στον Πρόεδρο κ. Κοτσαμπόπουλο. Ακολούθησε μεγάλη συγκέντρωση με φορείς της πόλης του Ντίσελντορφ, όπου αμφότερες οι πλευρές αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις για θέματα που αφορούν την ελληνική διασπορά της Γερμανίας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Σύλλογο Ελλήνων Ιατρών «Γένεσις» προς ενημέρωση του κ. Φόρτωμα σχετικά με το γερμανικό σύστημα Υγείας, τα προβλήματα και τις προτάσεις για επανένταξη και επιστροφή στην Ελλάδα του ιατρικού προσωπικού ομογενών μας, που εργάζεται σε αυτό. Η ημέρα έκλεισε με της συναντήσει των Τοπικών Οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας Ντίσελντορφ, Νόις και Λεβερκούζεν, με κύριο θέμα συζήτησης τις εσωκομματικές εκλογές και το συνέδριο του κόμματος.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε την Τρίτη το πρωί στο Γενικό Προξενείο Ντίσελντορφ, όπου ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς συναντήθηκε με την. Γενική Πρόξενος της Ελλάδας Χαρά Μπαλτουμά και τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Σωκράτη Παππά.

Ο κ. Φόρτωμας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θερμή υποδοχή και τη γόνιμη συνεργασία με όλους τους ομογενειακούς φορείς αλλά τους φορείς της γερμανικής τοπικής αυτοδιοίκησης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση της Ελληνικής Πολιτείας να βρίσκεται στο πλευρό της Ομογένειας, ενισχύοντας τους θεσμούς, την εκπαίδευση και τις κοινότητες που κρατούν ζωντανή την ελληνική παρουσία στη Γερμανία.