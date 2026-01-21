LiveBlog: Τα μάτια του κόσμου στο Νταβός

Σύνοδος συμβιβασμού ή σύγκρουσης; Θα βρεθεί η «χρυσή τομή» μεταξύ των σχεδίων του Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας και των φόβων των Ευρωπαίων για ολική ρήξη με τις ΗΠΑ; Θα υπάρξουν νεότερα για την Ουκρανία;Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εν μέσω εντάσεων στη σχέση ΗΠΑ και Ευρώπης δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα, όπως δείχνουν και οι δηλώσεις πολλών Ευρωπαίων ηγετών, που ανησυχούν για την καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου και το πέρασμα σε έναν πλανήτη, όπου θα επικρατεί αποκλειστικά το δίκιο των ισχυρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μιλήσει σήμερα και όλοι ελπίζουν να ανοίξει τα χαρτιά του, ενώ όπως προανήγγειλε θα έχει σειρά συναντήσεων με πολλούς από τους πάνω από 60 ηγέτες που βρίσκονται στο Νταβός. Συνάντηση μαζί του ελπίζει να «κλείσει» και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, που έχει ανεβάσει σχετικά τους τόνους τις τελευταίες ημέρες, καθώς αναλυτές και αρκετοί πολιτικοί της αντιπολίτευσης εκτιμούν ότι η πολιτική του «κατευνασμού» απέναντι στις ΗΠΑ δεν έχει αποδειχτεί αποτελεσματική.

Θα καθυστερήσει ο Τραμπ

Με καθυστέρηση αναχώρησε από τις ΗΠΑ ο Αμερικανός Πρόεδρος, λόγω τεχνικού προβλήματος στο αεροσκάφος του, που τον υποχρέωσε να μετεπιβιβαστεί σε άλλο. Αυτό σημαίνει ότι θα καθυστερήσει σημαντικά και η ομιλία του, που ήταν προγραμματισμένη για τις 15.30 ώρα Ελλάδας.

Όχι στους «νταήδες» από τον Μακρόν

Εμείς προτιμούμε το σεβασμό από τους «νταήδες» τόνισε ο Μακρόν, που έδειξε εξαιρετικά ανήσυχος ενόψει ενός πλανήτη που κανείς δεν θα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο.

Περιμένοντας τον Τραμπ

Τι μπορεί να αλλάξει το Νταβός σε αυτό; Το φετινό του σύνθημα είναι «Το πνεύμα του διαλόγου» και η φιλόδοξη δέσμευση μιλά για έναν «κόσμο σε καλύτερη κατάσταση». «Θέλαμε τουλάχιστον να το προσπαθήσουμε αυτόν τον χρόνο» δήλωσε στη γερμανική τηλεόραση ο Στέφαν Μέργκεντάλερ, από το ΔΣ του WEF. Σε μια περίοδο παγκόσμιων ανακατατάξεων στην πολιτική, στην οικονομία, στην τεχνολογία ο διάλογος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα τονίζει ο διπλωμάτης.

Το ερώτημα που κρέμεται στα χείλη όλων είναι βεβαίως πώς κατανοεί τον διάλογο ο άνθρωπος που θα επισκιάσει τις φετινές εκδηλώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μιλήσει το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά όπως παρατηρούν μια σειρά από πολιτικοί επιστήμονες, σε όλα σχεδόν τα προγραμματισμένα πάνελς συζητήσεων είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ακουστεί το όνομά του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υπονοήσει ότι θα μιλήσει για τα σχέδια του είτε αυτά αφορούν το μέλλον της Γροιλανδίας είτε τη σύνθεση και τον ρόλο του, αλλά όχι σε πνεύμα διαλόγου. Περισσότερο αναμένεται να κάνει «ανακοινώσεις». Ακόμα και η συντηρητική Neue Zürcher Zeitung αναρωτιόταν «σε ποιο βαθμό είναι πρόθυμο το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ να εγκλωβιστεί στο πλαίσιο του Τραμπ και των πολιτικών του;». Οι διοργανωτές πάντως επιμένουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ένας από τους 65 περίπου παγκόσμιους ηγέτες που θα έχουν βήμα αυτές τις ημέρες και αυτός είναι ακριβώς ο στόχος του Νταβός. Να αποτελεί μια ουδέτερη πλατφόρμα που θα δίνει την ευκαιρία να ακουστούν όλες οι απόψεις.

Συνάντηση με τον Τραμπ περιμένει ο Μερτς

Σε μια προσπάθεια να ρίξει τους τόνους ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι θα επιδιώξει συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες μέρες στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, προειδοποιώντας εκ νέου για τις συνέπειες στις σχέσεις Γερμανίας και ΗΠΑ εξαιτίας της ανακοίνωσης για πρόσθετους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και της διαμάχης για την ασφάλεια στη Γροιλανδία.

«Θα προσπαθήσω να τον συναντήσω την Τετάρτη» ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου μετά από κομματική συνεδρίαση των Χριστιανοδημοκρατών.

Από το Βερολίνο τόνισε ότι θα ήθελε να αποφύγει «οποιαδήποτε κλιμάκωση με τις ΗΠΑ, εάν αυτό είναι δυνατόν», εντούτοις, οι Ευρωπαίοι συμφωνούν ότι «οι νέες απειλές δασμών θα αποδυναμώσουν τις διατλαντικές σχέσεις». Για τον Μερτς οι αμερικανικοί δασμοί αποδυναμώνουν επίσης σημαντικά τη γερμανική και ευρωπαϊκή οικονομία.

Υψηλοί τόνοι από την φον ντερ Λάιεν

Σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους η πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποίησε ότι οι Ευρωπαίοι θα παραμείνουν ενωμένοι και αποφασισμένοι.