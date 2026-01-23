Mερτς-Mελόνι: Συνεργασία, ιδεολογική σύγκλιση και ρεαλισμός

Η διακυβερνητική διάσκεψη Ιταλίας-Γερμανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Ρώμη ήταν ίσως η σημαντικότερη των τελευταίων δεκαετιών.Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Μια ιστορική μέρα για τις γερμανοϊταλικές σχέσεις και μια νέα σελίδα για την Ευρώπη, αναφέρουν ήδη δημοσιεύματα στον ευρωπαϊκό Τύπο, κάνοντας λόγο για «δυναμικό ντουέτο» (Politico) ή για… «Μerzloni» (Die Welt).

Τόσο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς όσο και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, υπογράμμισαν από τη Ρώμη ότι η συνεργασία των δυο χωρών πρόκειται να ενισχυθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό και σε πολλά επίπεδα.

Aναλυτές στη Ρώμη υπογραμμίζουν ότι αυτό το νέο κλίμα δείχνει ότι η σχέση του Βερολίνου με τη Ρώμη μπορεί να αντικαταστήσει ακόμη και τον παραδοσιακό, γαλλογερμανικό άξονα. «Θεωρώ ότι στην ιστορική αυτή φάση, Ιταλία και Γερμανί, έχουν μια ιδιαίτερη ευθύνη. Λόγω της ιστορίας, του βάρους τους, του ηγετικού ρόλου τους», τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι.

«Είμαστε πρωταγωνιστές της διεθνούς δυναμικής»

«Είμαστε δυο μεγάλα ευρωπαϊκά έθνη, ιδρυτικά μέλη της ΕΕ, πρωταγωνιστές της διεθνούς δυναμικής. Είμαστε οι δυο κύριες δυνάμεις της μεταποιητικής βιομηχανίας, με παραγωγικά και βιομηχανικά συστήματα, τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους από πολλές απόψεις», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Ο Γερμανός καγκελάριος, από τη μεριά του, επιβεβαίωσε ότι οι δυο χώρες, με τις θέσεις τους δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Ευχαρίστησε την Τζόρτζια Μελόνι για τη συμβολή της στον καθορισμό της συμφωνίας με τις χώρες της Mercosur και πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, η συγκριμένη συμφωνία εγκρίθηκε -από την Ευρώπη- με διαδικασίες καθ΄ όλα ορθές και νόμιμες.

Σύμφωνα με τον Μερτς, μια από τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές της δράσης Βερολίνου και Ρώμης θα πρέπει από εδώ και πέρα να αφορά την απλούστευση των αμυντικών συστημάτων των ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο την αλληλοϋποστήριξη και τη δυνατότητα μείωσης των εθνικών δαπανών.

«Προνομιακές σχέσεις με τις ΗΠΑ»

Το γενικότερο μήνυμα είναι ότι Ιταλία και Γερμανία θα συνεργαστούν στενότατα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και τη βελτίωση των σχέσεων της Γηραίας Ηπείρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι χώρες μας διατηρούν προνομιακές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορούν να κάνουν πολλά προς αυτή την κατεύθυνση», είπε η Μελόνι. Ζήτησε, δε, από τον πλανητάρχη, «να υπάρξει διάθεση έτσι ώστε να αναθεωρηθεί η δομή του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζαγια να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών».

Είναι σαφές ότι η ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεων που συμφωνήθηκε σήμερα στην Αιώνια Πόλη αποκτά κρίσιμη πολιτική σημασία. Στις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου και της Ιταλίδας πρωθυπουργού προστίθεται και η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας για κοινό σχέδιο δράσης.

Η Μελόνι ανακοίνωσε ήδη ότι Ιταλία και Γερμανία θα παρουσιαστούν στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Ένωσης με κοινό «non paper» αναφορικά με τις προτεραιότητες της Ένωσης. Μένει να διαπιστωθεί κατά πόσον η συνεργασία αυτή θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια διευρυμένη συνεννόηση και κοινή δράση με χώρες όπως είναι η Ισπανία και η Γαλλία και αν, παράλληλα, θα οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα, με πραγματική βελτίωση του όλου κλίματος στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον.

