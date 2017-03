«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαφανίστηκαν, ο ιδιωτικός τομέας συρρικνώνεται και η φοροκαταιγίδα συνεχίζεται»

«Το να καθυστερείς να πάρεις αποφάσεις θα σε οδηγήσει να πάρεις χειρότερες αποφάσεις όπως περίτρανα έδειξε η πρόσφατη εμπειρία μας.Ο λογαριασμός πολλές φορές δεν θα σου βγαίνει και θα αναγκαστείς υπό πίεση σε χειρότερες επιλογές. Χρειάζεσαι 30 δις για συντάξεις τον χρόνο και έχεις τα 15 δις. Νομίζω ότι τα οριζόντια μέτρα δεν βοηθούν κανένα». Αυτά τον’ιζε ο κ. Στέφανος Παπαδάμου

Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο «Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική». Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί μεταξύ άλλων στα ακόλουθα διεθνή επιστημονικά περιοδικά Review of Quantitative Finance and Accounting, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, International Review of Economics & Finance, European Journal of Political Economy, Southern Economic Journal, International Journal of Finance and Economics, Eastern European Economics, Managerial Finance, Applied Financial Economics, Applied Economic Letters, Research in International Business and Finance, Defense and Peace Economics.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα νομισματικής και τραπεζικής οικονομικής και συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά ερευνητικά έργα. Την περίοδο 1999-2003 διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος στην Ανώνυμη Εταιρεία Λήψης Διαβίβασης Εντολών στο χρηματιστήριο Finaccor Analysis. Δίδαξε για πολλά χρόνια μαθήματα σχετικά με τη διεθνή τραπεζική, την νομισματική θεωρία και πολιτική, την διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα χρηματοοικονομικά και τις επενδύσεις τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αλλά και στο City Liberal Studies Affiliated Institution του Πανεπιστημίου του Sheffield UK.

Η συνέντευξη

-Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη… Γιατί αυτή δεν έρχεται στη χώρα μας αν και όλες οι κυβερνήσεις τη χρησιμοποιούν πάντα στο λεξιλόγιό τους, τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά;

«Η ανάπτυξη απαιτεί θυσίες βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και αξιόπιστες πολιτικές. Δυστυχώς οι πολιτικοί δεν λένε να καταλάβουν το τελευταίο, οι θυσίες ποτέ δεν αφορούν αυτούς, όσο για σχεδιασμό πάντα πάει περίπατο μπροστά στα βραχυχρόνια μικροσυμφέροντα. Πλέον απαιτείται από τους πολιτικούς ηγέτες να δείξουν τον δρόμο της αξιοπιστίας ξεκινώντας από τους ίδιους τους εαυτούς τους. Η συνηθισμένη πολιτική της καθυστέρησης ώστε να επωμιστούμε το μικρότερο πολιτικά κόστος δημιουργεί ένα τεράστιο κόστος στην χώρα μεσομακροπρόθεσμα. Αυτό φαίνεται από την χωρίς προηγούμενο εξαγωγή νέων αξιόλογων ανθρώπων στο εξωτερικό. Πλέον δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αν τελικά κανένας πολιτικός δεν έχει το κουράγιο να επωμιστεί έναν δύσκολο δρόμο αλλά με φως στο τούνελ μέσα από τις τομές στην οικονομία που θα κάνει τότε ας προχωρήσουν σε μια εθνική συνεννόηση».

-Πως διαμορφώνεται κατά την άποψή σας το σκηνικό στην οικονομία για τη χώρα μας;

«Η οικονομία δυστυχώς συνεχίζει το σπιράλ θανάτου, μάλιστα μπαίνοντας σε ισχυρότερες κλονήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαφανίστηκαν, ο ιδιωτικός τομέας συρρικνώνεται και η φοροκαταιγίδα συνεχίζεται. Προφανώς όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ότι οι πολιτικοί μας απέτυχαν για ακόμα μια φορά να δώσου το στίγμα που έπρεπε σε εταίρους και πολίτες».

-Έρχονται καλύτερες ή χειρότερες ημέρες για συνταξιούχους και μισθωτούς;; Αποτελεί μοναδική λύση κατά τη γνώμη σας πάντα η μείωση μισθών και συντάξεων;

«Το να καθυστερείς να πάρεις αποφάσεις θα σε οδηγήσει να πάρεις χειρότερες αποφάσεις όπως περίτρανα έδειξε η πρόσφατη εμπειρία μας.

Ο λογαριασμός πολλές φορές δεν θα σου βγαίνει και θα αναγκαστείς υπό πίεση σε χειρότερες επιλογές. Χρειάζεσαι 30 δις για συντάξεις τον χρόνο και έχεις τα 15 δις. Νομίζω ότι τα οριζόντια μέτρα δεν βοηθούν κανένα. Θα πρέπει επιτέλους να σταθμιστούν οι εισφορές που έδωσε ο καθένας, πόσα χρόνια δούλεψε, η επικινδυνότητα της εργασίας του και να γίνει μια μείωση στις υψηλές κυρίως αμοιβές του δημοσίου και τις υψηλές συντάξεις, όπου εμφανίζονται ακόμα αυτές. Είναι εμφανές πλέον σε όλους ότι εμείς που ζούμε εδώ θα ξεπληρώσουμε το χρέος απλά θα πρέπει να γίνεται αυτό με όσο πιο δίκαιο τρόπο. Σε αυτό θα έπρεπε να δουλεύουν οι πολιτικοί μας δημιουργώντας ταυτόχρονα ελπίδα για σταθερό περιβάλλον με σταθερό φορολογικό σύστημα και να δείξουν οι πολιτικοί το καλό παράδειγμα και σε όλους μας επιτέλους.

Αναρωτιέμαι πόσο μειώθηκαν τα βουλευτικά προνόμια σε μια χώρα όπου ο κόσμος περνάει πραγματικά δύσκολα. Για να τονωθεί η οικονομία χρειάζονται άμεσα μέτρα για την διατήρηση των λιγοστών πλέον επιχειρήσεων στην χώρα, για δομικές παραγωγικές επενδύσεις στο δημόσιο. Παράδειγμα η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου που θα βοηθήσει περισσότερο τόσο στον τουρισμό όσο και στην διακίνηση προϊόντων. Δηλαδή ορθή διαχείριση των πακέτων που θα προκύψουν από την τελευταία συμφωνία με βάση ότι θα κλείσει κάποτε η αξιολόγηση. Αυτό αλήθεια είναι θέμα του λαού ή των πολιτικών που ηγούνται;».

– Εκτιμάτε πώς οικονομικά η Ευρωζώνη, όσον αφορά στη συμμετοχή των κρατών θα έχει μελλοντικά άλλη γεωγραφική μορφή; Δηλαδή μπορεί να έχουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων;

«Δυστυχώς εμείς πάντως αποδειχθήκαμε μπροστά σε όλες αυτές τις αλλαγές ανέτοιμοι ελπίζω να υπάρξει έστω και τώρα συνεννόηση ώστε η χώρα να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις των καιρών. Δεν κάναμε κάτι για να αλλάξουμε την δομή της οικονομίας με την εισαγωγή στο νέο νόμισμα, ας αδράξουμε την ευκαιρία τώρα μετά από μια ελεγχόμενη χρεωκοπία. Η νομισματική ένωση δίχως δημοσιονομική και τραπεζική ένωση αποτελεί μια ελλιπή οικονομική ένωση και πιστεύω ότι θα γίνουν βήματα πιο γρήγορα προς τα εκεί. Αν τελικά μείνουν λιγότεροι επειδή όλες οι οικονομίες δεν μπορούν να συγχρονιστούν, και αλλάξει η μορφή είναι ένα πιθανό σενάριο. Υπάρχει μια έντονη δυναμική μη εύκολα προβλέψιμη. Από τα οφέλη της Ευρωπαϊκής ποσοτικής –πιστωτικής χαλάρωσης πάλι θα πάρουμε τα λιγότερα λόγω εσωτερικής μη-συνεννόησης. Η λύση νομίζω πρέπει να δοθεί από εμάς ώστε να είμαστε έτοιμοι σε κάθε νέα πρόκληση».

-Η εκλογή Τραμπ, μπορεί να αλλάξει τον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη;

«Η πολιτική αλλαγή σε συνδυασμό με την μείωση της ποσοτικής χαλάρωσης εκ μέρους των ΗΠΑ θα επηρεάσει σαφέστατα αγορές και οικονομίες παγκοσμίως δεδομένου ότι οι ΗΠΑ παίζουν βασικό πρωταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Στην χώρας μας απαιτείται σχεδιασμός οργάνωση και να εκμεταλλευτούμε κάθε πιθανό όφελος από την συμμετοχή μας στην Ενωμένη Ευρώπη. Ξέρετε οι οικονομολόγοι μιλάμε με κάποια ορθολογικά επιχειρήματα, θα πρέπει και οι πολιτικοί, και ο λαός να αρχίσει να βλέπει το συνολικό κοινωνικό καλό ορθολογικά για το μέλλον των επόμενων γενιών και πάντα με αξιοπιστία και συνέπεια. Αλλιώς αυτά που λένε οι οικονομολόγοι μένουν στα αμφιθέατρα και δεν έχουν εφαρμογή στην πραγματική οικονομία. Οι Έλληνες είμαστε περήφανος λαός και έχουμε μεγάλες δυνατότητες αυτό που χρειαζόμαστε είναι εθνική συνεννόηση. Οι νέες γενιές μπορούν να καταφέρουν πολλά άμα κινηθούμε μεθοδικά άμεσα».