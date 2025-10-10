Μιλάνο: Συνέντευξη με τον Ολιβιέ, τη Σοφία και τον Μαξίμ: Στοχασμοί και σπουδές στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Università degli Studi di Milano

Της Ράνιας Γάτου

Ποιήτριας, Δοκιμιογράφου-Ερευνήτριας Κοινωνικού Λόγου-Εικαστικού

Το ταξίδι μας στο Μιλάνο δεν ήταν απλώς γεωγραφικό· ήταν μια κατάδυση σε έναν κόσμο ιδεών, ερωτημάτων και στοχασμού. Συναντήσαμε τρεις φοιτητές Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Università degli Studi di Milano – τον Ολιβιέ, τη Σοφία και τον Μαξίμ – για να εξερευνήσουμε πώς οι νέοι αυτοί συνδέουν τη γνώση με την κοινωνία, πώς αντιλαμβάνονται την ιστορία και πώς η σκέψη τους μεταμορφώνει την καθημερινότητα. Μέσα από τις αίθουσες διδασκαλίας, τις βιβλιοθήκες και τα δημιουργικά projects που ενώνουν θεωρία και πράξη, οι τρεις τους αποκαλύπτουν πώς η γνώση γίνεται ενεργητική εμπειρία και πηγή έμπνευσης. Το Μιλάνο δεν ήταν απλώς η πόλη των δρόμων και των κτιρίων· ήταν ένας ζωντανός καμβάς όπου οι ιδέες γίνονται χρώμα και φως, όπου οι σκέψεις κυλούν σαν μουσική ανάμεσα στα αρχαία βιβλία και τους σύγχρονους διαδρόμους της γνώσης.

Ο Ολιβιέ, η Σοφία και ο Μαξίμ περπατούν ανάμεσα σε αυτόν τον χώρο σαν ταξιδιώτες της σκέψης, συλλέγοντας εικόνες, ερωτήματα και σπίθες έμπνευσης. Κάθε διάλεξη, κάθε συζήτηση με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές, μοιάζει με ένα μικρό ταξίδι στην ανθρώπινη ψυχή, στην ιστορία και στον κόσμο των ιδεών. Η γνώση εδώ δεν είναι απλώς ακαδημαϊκή διαδικασία· είναι ζωντανή, αναπνέει μαζί με τους ανθρώπους που την αναζητούν. Οι τρεις τους, καθισμένοι στις παλιές καρέκλες της βιβλιοθήκης ή περιδιαβαίνοντας τα δρομάκια της πανεπιστημιούπολης, αποδεικνύουν ότι η μάθηση μπορεί να γίνει ποιητική εμπειρία, όπου το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν και η σκέψη ανοίγει δρόμους για το μέλλον. Και καθώς ο ήλιος χάνεται πίσω από τις στέγες του Μιλάνο, οι τρεις φοιτητές στέκονται σαν φάροι μέσα στην πόλη· οι ιδέες τους λάμπουν, οι σκέψεις τους κυματίζουν, και η επιθυμία τους να συνδέσουν τη θεωρία με τη ζωή γίνεται μια υπόσχεση ότι η γνώση δεν μένει ποτέ στατικό φως· γίνεται δράση, Το Μιλάνο δεν είναι μόνο πόλη· είναι ένας ζωντανός καμβάς γνώσης, όπου κάθε δρόμος και κάθε αίθουσα ψιθυρίζουν ιστορίες και ερωτήματα αιώνων. Καθώς περπατούσαμε στους διαδρόμους του Università degli Studi di Milano, ένιωθα πως η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη με το πάθος και την περιέργεια των φοιτητών· ένα μέρος όπου η σκέψη δεν σταματά ποτέ, αλλά ταξιδεύει, συναντά, αμφισβητεί και δημιουργεί.

Εκεί συναντήσαμε τον Ολιβιέ, τη Σοφία και τον Μαξίμ – τρεις νέους που δεν βλέπουν τη γνώση ως στατικό εργαλείο, αλλά ως ζωντανή δύναμη που μεταμορφώνει την καθημερινότητα και αναγεννά την κοινωνία. Καθισμένοι ανάμεσα σε βιβλία και σημειώσεις, με τα μάτια στραμμένα τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, οι τρεις τους μας προετοίμασαν για ένα ταξίδι μέσα στις ιδέες τους, όπου η θεωρία συναντά την πράξη, η κριτική σκέψη την έμπνευση και η γνώση γίνεται βίωμα. Ακολουθεί, λοιπόν, η συνέντευξη με τους τρεις αυτούς νέους στοχαστές, που μας ανοίγουν τον κόσμο τους και μας καλούν να δούμε τη μάθηση όχι ως προορισμό, αλλά ως συνεχές ταξίδι – ένα ταξίδι που ξεκινά στο Μιλάνο και φτάνει πολύ πιο μακριά, μέσα στην ίδια τη ζωή.

Συνέντευξη:

1️ Ολιβιέ

Ερώτηση: Ολιβιέ, τι σε ώθησε να επιλέξεις τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες;

Ολιβιέ: Με γοήτευε πάντα η αναζήτηση νοήματος πίσω από τα κοινωνικά φαινόμενα και τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Οι σπουδές αυτές με εφοδιάζουν με εργαλεία κριτικής σκέψης και ιστορικής αντίληψης. Κάθε μάθημα μου δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσω τις δομές της κοινωνίας και τον τρόπο που η σκέψη των ανθρώπων διαμορφώνει τον κόσμο.

Ερώτηση: Μπορείς να μας περιγράψεις μια εμπειρία που σε στιγμάτισε;

Ολιβιέ: Πρόσφατα συμμετείχα σε ένα project κοινωνικής αφύπνισης μέσω ψηφιακής αφήγησης. Δημιουργήσαμε ψηφιακές εκθέσεις που προσέγγιζαν την πανεπιστημιακή κοινότητα, προκαλώντας διάλογο και προβληματισμό για κοινωνικά ζητήματα. Το project απέδειξε ότι η θεωρία αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν ενσωματώνεται στην κοινωνική εμπειρία.

2️ Σοφία

Ερώτηση: Σοφία, πώς σε επηρεάζει η ζωή στο Μιλάνο και στο πανεπιστήμιο;

Σοφία: Η πόλη και το πανεπιστήμιο δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι ιδέες και η δημιουργικότητα είναι συνεχώς σε αλληλεπίδραση. Νιώθεις ότι κάθε εμπειρία, από μια διάλεξη έως μια συζήτηση με συμφοιτητές, σε καλεί να αναστοχαστείς και να εξελίξεις τη σκέψη σου.

Ερώτηση: Ποιο project σε ενέπνευσε περισσότερο;

Σοφία: Δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα ιστορικής μνήμης με ψηφιακές παρουσιάσεις για την τοπική κοινωνία. Η ανταπόκριση των ανθρώπων με έκανε να καταλάβω ότι η γνώση ζωντανεύει μόνο όταν συνδέεται με τον κοινωνικό ιστό.

3️Μαξίμ

Ερώτηση: Μαξίμ, ποιες θεωρείς τις μεγαλύτερες προκλήσεις σου ως φοιτητής;

Μαξίμ: Η ισορροπία ανάμεσα στην εντατική μελέτη και την προσωπική ζωή είναι συνεχής πρόκληση. Αλλά κάθε δυσκολία με διδάσκει πειθαρχία, υπομονή και δημιουργικότητα.

Ερώτηση: Πώς φαντάζεσαι το μέλλον σου μετά το πανεπιστήμιο;

Μαξίμ: Θέλω να συνδέσω τις σπουδές μου με την κοινωνία, να δημιουργήσω έργο με ουσιαστικό αντίκτυπο. Η γνώση στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες δεν είναι αυτοσκοπός· είναι εργαλείο για δράση και βαθύτερη κατανόηση του κόσμου.

Ερώτηση: Τι σημαίνει για σας σήμερα να είστε φοιτητές Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών;

Ολιβιέ: Σημαίνει να μην παραμένεις παρατηρητής αλλά ενεργός συμμέτοχος σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει. Η γνώση δεν είναι μόνο συλλογή πληροφοριών· είναι η ικανότητα να δρας με επίγνωση, να βλέπεις πέρα από τις επιφάνειες, να αναζητάς το νόημα και να προκαλείς τον εαυτό σου να αμφισβητεί.

Σοφία: Συμφωνώ απόλυτα. Πρόκειται για μια συνεχή διαλεκτική ανάμεσα στη θεωρία και την εμπειρία, ανάμεσα στο «τι είναι» και στο «τι μπορεί να γίνει». Κάθε μάθημα, κάθε project, κάθε διάλογος μας μεταμορφώνει, όχι μόνο ως φοιτητές, αλλά ως πολίτες και στοχαστές.

Μαξίμ: Και για μένα η ουσία βρίσκεται στη σύνδεση. Η γνώση γίνεται πλήρης όταν ενσωματώνεται στην κοινωνία, όταν οι ιδέες μας οδηγούν σε δράση και όχι μόνο σε σκέψη. Η αλήθεια δεν είναι στατικά δεδομένα· είναι η δύναμη που ξυπνά τη δημιουργικότητα, την κριτική και το όραμα για έναν κόσμο καλύτερο.

Ολιβιέ: Αντιλαμβάνομαι το πανεπιστήμιο σαν ένα εργαστήριο ιδεών όπου η σκέψη συναντά τη ζωή. Δεν μαθαίνεις μόνο για τον κόσμο· μαθαίνεις πώς να τον αλλάζεις.

Σοφία: Κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζουμε μας διδάσκει υπομονή, ηθική ευθύνη και τη σημασία της συλλογικής δράσης. Δεν υπάρχει γνώση χωρίς συνείδηση, ούτε συνείδηση χωρίς δράση.

Μαξίμ: Και τελικά, το πανεπιστήμιο γίνεται ένα σημείο αναφοράς για την ίδια την ύπαρξη. Εδώ, η σκέψη δεν έχει όρια· η φαντασία δεν περιορίζεται· η ζωή παίρνει σχήμα μέσα από την ανάλυση, τη δημιουργία και την πράξη. Το μέλλον δεν μας περιμένει· το διαμορφώνουμε εμείς, με όρους ηθικής, γνώσης και πάθους.

Μαζί, οι τρεις φωνές γίνονται ένα χορδικό σύνολο: η θεωρία και η πράξη, η γνώση και η συνείδηση, η αμφισβήτηση και η δημιουργία. Ο Ολιβιέ, η Σοφία και ο Μαξίμ δεν είναι απλώς φοιτητές· είναι οι σύγχρονοι στοχαστές που αποδεικνύουν ότι η γνώση στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες δεν είναι μόνο μάθηση· είναι μια εμπειρία που αλλάζει την ίδια τη ζωή.

Επίλογος – Θεατρικό Μονοπράκτο

Σκηνικό:

Μια αίθουσα βιβλιοθήκης στο Università degli Studi di Milano, με μεγάλα παράθυρα που αφήνουν το φως να πλημμυρίζει τα ράφια. Ο Ολιβιέ, η Σοφία και ο Μαξίμ στέκονται γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο βιβλία και σημειώσεις.

Ολιβιέ (με ένταση, κοιτάζοντας τον ουρανό έξω από τα παράθυρα):

Η γνώση δεν είναι απλώς πληροφορία! Είναι δύναμη, κάλεσμα, πρόκληση. Κάθε μάθημα, κάθε λέξη, κάθε ιδέα μας ζητάει να αμφισβητήσουμε, να αναρωτηθούμε, να δράσουμε.

Σοφία (βήμα μπροστά, με πάθος):

Η θεωρία γίνεται ζωή μόνο όταν την ενσωματώνουμε στην κοινωνία. Κάθε project, κάθε συζήτηση, είναι μια μικρή επανάσταση, μια αναζήτηση νοήματος στον κόσμο που μας περιβάλλει.

Μαξίμ (με σταθερή φωνή, δυνατή αλλά ήρεμη):

Και η δράση χωρίς σκέψη είναι κενή, όπως η γνώση χωρίς συνείδηση. Το μέλλον δεν μας περιμένει· το διαμορφώνουμε εμείς. Εδώ, τώρα, σε αυτή την αίθουσα, μαθαίνουμε να γίνουμε δημιουργοί, όχι μόνο παρατηρητές.

Ολιβιέ (χαμηλώνοντας τη φωνή, σαν ψίθυρος που γεμίζει την αίθουσα):

Η σκέψη μας ενώνει τη θεωρία με την πράξη… και την πράξη με τη ζωή.

Σοφία (χαμογελώντας, κοιτάζοντας τους συμφοιτητές της):

Κάθε δυσκολία, κάθε ερώτημα, κάθε αμφιβολία, είναι σκαλοπάτι για κάτι μεγαλύτερο. Για να γίνουμε όχι μόνο γνώστες, αλλά στοχαστές και πολίτες του κόσμου.

Μαξίμ (σηκώνοντας τα μάτια προς τα παράθυρα, σαν να βλέπει το μέλλον):

Και τελικά… το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο χώρος μάθησης. Είναι φάρος. Είναι το σημείο όπου η γνώση, η ηθική και η φαντασία ενώνονται για να γεννήσουν νέες ιδέες, νέα όνειρα, νέα πράξη.

Ολοι μαζί (ψιθυρίζοντας, σχεδόν σαν μονοκόμματο χορικό):

Η γνώση δεν τελειώνει εδώ. Η σκέψη δεν μένει πίσω. Η ζωή μας καλεί να μεταμορφώσουμε τον κόσμο. Τώρα.

(Σκοτεινιάζει η αίθουσα. Το φως στα παράθυρα χαμηλώνει, αφήνοντας μόνο τα βιβλία και τις σημειώσεις να λάμπουν σαν σύμβολα της γνώσης.)

Η γνώση, όπως μας δείχνουν ο Ολιβιέ, η Σοφία και ο Μαξίμ, δεν είναι στατική ούτε απομονωμένη· είναι ποτάμι που κυλάει ανάμεσα στις σκιές της άγνοιας και τα φώτα της συνείδησης. Είναι φως που αντανακλά πάνω στα βιβλία και στις σημειώσεις, αλλά κυρίως μέσα στις ψυχές εκείνων που το αναζητούν με πάθος και αφοσίωση. Μας διδάσκει ότι η μάθηση γίνεται πλήρης μόνο όταν ενώνεται με τη ζωή, όταν η θεωρία γίνεται πράξη, και η σκέψη μεταμορφώνει την καθημερινότητα σε πηγή έμπνευσης. Είναι η γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον, τις ιδέες με την κοινωνία, και το άτομο με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Στο τέλος, η γνώση κατοικεί εκεί που η περιέργεια συναντά το θάρρος, η κριτική σκέψη τη δημιουργικότητα, και η αναζήτηση την πράξη. Κι έτσι, μέσα από τις ζωές αυτών των τριών φοιτητών, καταλαβαίνουμε ότι η αληθινή εκπαίδευση δεν τελειώνει ποτέ· είναι αιώνιο ταξίδι, μια συμφωνία ανάμεσα στην ψυχή, το νου και τον κόσμο.

Αφήνουμε πίσω μας τις σκιερές βιβλιοθήκες και τα φωτεινά παράθυρα του Μιλάνο, όπου η σκέψη κυλούσε σαν ποτάμι και η γνώση ζωντάνευε μέσα στις ψυχές τριών νέων στοχαστών. Το ταξίδι μας δεν τελειώνει εδώ· πρόκειται να ακολουθήσουμε τα βήματα της έμπνευσης και της δράσης σε νέους χώρους, όπου η θεωρία και η πράξη θα συνεχίσουν να συνομιλούν. Ο επόμενος σταθμός θα μας οδηγήσει σε μια πόλη όπου η ιστορία, η τέχνη και η κοινωνία συνυπάρχουν με έναν τρόπο που προκαλεί τον νου και συγκινεί την ψυχή. Εκεί, οι ιδέες που φυτέψαμε στο Μιλάνο θα ανθίσουν, θα αναμετρηθούν με νέα ερωτήματα και θα ανοίξουν δρόμους για βαθύτερη κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι αναγνώστες μας καλούνται να ακολουθήσουν αυτό το ταξίδι με ανοιχτό μυαλό και καρδιά, έτοιμοι να ανακαλύψουν πώς η γνώση και η δράση, η ιστορία και η φαντασία, η θεωρία και η εμπειρία, συνθέτουν ένα συνεχές έργο εξερεύνησης του κόσμου και του εαυτού μας.