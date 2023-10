Αξιότιμες Κυρίες, αξιότιμοι Κύριοι,

με χαρά σας κάνουμε γνωστό ότι η κ. δρ. Κορίννα Ζηνοβία Weber έχει γράψει πρόσφατα ένα βιβλίο σχετικά με την ιστορία του Ναού των Αγίων Πάντων Μονάχου και του κτηριακού συγροτήματός του. Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε προ ημερών στον γνωστό Kunstverlag Josef Fink.

Το βιβλίο έχει τον τίτλο “Die Gr.-Orth. Allerheiligenkirche in München – Ein Bauprojekt der Ökumene als kulturelle und geistige Brücke zwischen Ost und West” και αναφέρεται στην ιστορική πορεία του Ναού και του Πολιτιστικού Κέντρου, από αρχιτεκτονικής πλευράς.

Η κ. δρ. Κορίννα Ζηνοβία Weber θα παρουσιάσει το βιβλίο της την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 στις 11.00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο “Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος” στο Μόναχο (Ungererstr. 131), παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνου και άλλων εκπροσώπων της βαυαρικής κοινωνίας.

Σας επισυνάπτουμε την σχετική πρόσκληση και θα χαρούμε να σας χαιρετίσουμε στην εκδήλωση αυτή.

Το βιβλίο μπορεί κανείς να το αγοράσει από τις 28.10.2023 στην Εκκλησία μας, Ungererstr. 131, 80805 München.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς

Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος και Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης

————————————————————————

Sehr geehrte Damen und Herren.

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Frau Dr. Korinna Zinovia Weber ein Buch über die Geschichte der Griechisch-Orthodoxen Allerheiligenkirche in München und ihres Gebäudekomplexes geschrieben hat. Das Buch ist vor wenigen Tagen im renommierten Kunstverlag Josef Fink erschienen.

Das Buch trägt den Titel “Die Gr.-Orth. Allerheiligenkirche in München – Ein Bauprojekt der Ökumene als kulturelle und geistige Brücke zwischen Ost und West” und behandelt die Geschichte der Kirche und des Kulturzentrums aus architektonischer Sicht.

Frau Dr. Korinna Zinovia Weber wird ihr Buch am Montag, den 27. November 2323 um 11.00 Uhr im Kulturzentrum “Ökumenischer Patriarch Bartholomaios” in München (Ungererstr.131) in Anwesenheit von Metropolit Augoustinos von Deutschland und weiteren Vertretern der bayerischen Gesellschaft vorstellen.

Wir fügen die Einladung bei und würden uns freuen, Sie zu dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Aus technischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter: buero.bayern@orthodoxie.net

Das Buch ist ab dem 28. Oktober 2023 in unserer Gemeinde, Ungererstr. 131, 80805 München erhältlich.

Mit herzlichen Grüßen

Archimandrit Georgios Siomos und Erzpriester Apostolos Malamousis

—————————————————————–



