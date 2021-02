Το Διοικητικό Συμβούλιο του International Journal of Innovative Research in Engineering απένειμε μία έδρα στην 16-μελή Συντακτική Επιτροπή του Επιστημονικού Περιοδικού στον συμπατριώτης μας Dr Γιώργο Πιπερόπουλο ο οποίος, ως γνωστόν, κατέχει τον τιμητικό τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή του Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Βρετανικού Durham University το οποίο ανήκει στα 100 κορυφαία Διεθνώς Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Ο Γιώργος Πιπερόπουλος είναι συνταξιούχος καθηγητής και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το International Journal of Innovative Research in Engineering (IJIRE) που εδρεύει στην Πολιτεία Tamil Nadu της Ινδίας είναι διμηνιαίο διεθνές επιστημονικό (on line) περιοδικό για τη δημοσίευση νέων ιδεών που δημιουργούνται από ακαδημαϊκούς διαφόρων ειδικοτήτων, εκπαιδευτικούς, μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

https://theijire.com/editorial-board

Ο Καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος κατέχει ήδη από το 2020 ως άμισθο μέλος την 36η θέση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Εκδοτικού Ομίλου IJBST της Ινδίας που εκδίδει διεθνώς 28 επιστημονικά περιοδικά στην Αγγλική γλώσσα τα οποία διατίθενται δωρεάν σε Πανεπιστημιακέ βιβλιοθήκες όλων των χωρών του ΟΗΕ. Η Επιτροπή αποτελείται συνολικά από 129 επιστήμονες που εκπροσωπούν κυρίως Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ινδίας και από επιλεγμένους ακαδημαϊκούς και ερευνητές από άλλες χώρες όπως σε αλφαβητική σειρά την Αίγυπτο, την Αρμενία, τη Γερμανία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία, τον Καναδά, την Κίνα, την Σουηδία, την Συρία και την Τουρκία. Ο συμπατριώτης μας Καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος συμμετέχει λόγω της θέσης του στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Durham εκπροσωπώντας εμμέσως την Πατρίδα μας.

https://board.ijbst.org/home