Ο Φαίδων Κοτσαμπόπουλος νέος Πρόεδρος του DHW – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Τα μέλη του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW εξέλεξαν στην πρόσφατη ετήσια Γενική Συνέλευση τον γιατρό Φαίδωνα Κοτσαμπόπουλο νέο Πρόεδρo της παγγερμανικής οργάνωσης. Ο τρίτος πρόεδρος του DHW από την ίδρυσή του το 1993 υπήρξε ιδρυτικό μέλος και επί πολλά χρόνια αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος τύπου. Με τον Φαίδωνα Κοτσαμπόπουλο εκλέγεται για πρώτη φορά ελεύθερος επαγγελματίας μετά από προκατόχους που προέρχονταν από τους τομείς της παραγωγής/εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών. Έτσι γίνεται ορατό ότι στον DHW εκπροσωπούνται όλοι οι τομείς της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Με την ευκαιρία της εκλογής του ο Φαίδων Κοτσαμπόπουλος έκανε την εξής δήλωση στον Τύπο: «Από την ημέρα ίδρυσης του DHW είμαι ενεργό μέλος εφόσον είμαι πεπεισμένος τόσο για την ιδέα όσο και για την σημασία και τον ρόλο μιας τέτοιας οργάνωσης. Μόνο ένας ισχυρός, δραστήριος και σοβαρός DHW με συνεχή παρουσία θα γίνεται αντιληπτός από τον πολιτικό κόσμο και τα ΜΜΕ τοπικά και παγγερμανικά και θα εκτιμηθεί σωστά ο ρόλος του στην επέκταση και περαιτέρω ανάπτυξη των γερμανο-ελληνικών εμποροοικονομικών σχέσεων και στην προώθηση της πρόσβασης των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην γερμανική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας μέσω μίας κατάλληλης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. «

Από το 1993 ο ελευθεροεπαγγελματίας ακτινολόγος είναι senior partner κέντρου απεικονιστικής ιατρικής που εξυπηρετεί όχι μόνον όλους του ασφαλισμένους (ιδιώτες και κοινωνικών ταμείων) αλλά και όλους τους ασθενείς του Ευαγγελικού Νοσοκομείου της Κολωνίας-Kalk σε 24ωρη βάση 365 ημέρες τον χρόνο. Οι προτεραιότητες της εθελοντικής του εργασίας στον DHW είναι οι δημόσιες σχέσεις, η ενίσχυση της οργάνωσης σε παγγερμανικό επίπεδο, η ανάδειξη του DHW σαν αξιόπιστου και σοβαρού εταίρου της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας και της διασποράς. Συγχρόνως δραστηριοποιείται στον τομέα της ενημέρωσης και της υποστήριξης νέων μεταναστών – όχι μόνο ελληνικής καταγωγής – στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, γεγονός που οδήγησε να γίνει το 2014 ο πρώτος Έλληνας που του απονεμήθηκε το Μετάλλιο Ενσωμάτωσης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας.

Ο Φαίδων Κοτσαμπόπουλος είναι πολύ καλός γνώστης των προβλημάτων προσαρμογής μεταξύ των κρατών και των πολιτισμών. Γεννημένος στο Κάϊρο κινείται από τα παιδικά του χρόνια μεταξύ της ελληνικής του καταγωγής, της αραβικής χώρας στην οποία ζει και του γερμανικού σχολείου που επισκέπτεται. «Ο Ελληνισμός με τους συλλόγους του και την καλά οργανωμένη κοινότητα στο Κάϊρο εκείνης της εποχής έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική μου εξέλιξη», μας λέει ο νέος Πρόεδρος του DHW. Όταν μετακόμισε για σπουδές στο Ντίσελντορφ αργότερα, συνειδητοποίησε ότι στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα της Γερμανίας λείπει μία εκπροσώπηση, όπως στο Κάϊρο. Ο ομογενειακός πληθυσμός απείχε πολλών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Γερμανίας για την καλλίτερη ενσωμάτωση και την στήριξη των επιχειρήσεων – ήταν μία αφανής μειονότητα. «Οι Έλληνες στη Γερμανία δεν δημιουργούσαν αλλά είχαν αρκετά προβλήματα» λέει ο Φαίδων Κοτσαμπόπουλος. Μετά την ίδρυση του γιατρικού του κέντρου στην Κολωνία και την στενότερη επαφή με επιχειρηματίες, επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, μπαίνουν οι βάσεις για την ιδέα ίδρυσης του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου. Έτσι ιδρύθηκε ο DHW και έτσι απέκτησαν οι Έλληνες της Γερμανίας την δική τους επιχειρηματική δικτύωση και έναν καλλίτερο προσανατολισμό.

Στο επταμελές Ομοσπονδιακό Προεδρείο του DHW ανήκουν επίσης: ο δικηγόρος και Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Συλλόγου Προστασίας Ακινήτων Εξωτερικού (DHSG) και της Ένωσης Αποδήμων Ιδιοκτητών Ακινήτων ( Property Union of Greeks Abroad – PUGA ) Δημήτρης Θ. Κούρος σαν Γενικός Γραμματέας, ο επιχειρηματίας Μάρκος Δαμίγος σαν Γενικός Οικονομικός Επόπτης και σαν Αντιπρόεδροι: ο πρώην Επίτιμος Πρόξενος Γιάννης Βασιλείου (κοσμηματοπώλης, Βόννη), ο Γιώργος Παχιαδάκης (Επικοινωνιολόγος, Ντίσελντορφ), ο Γιάννης Μπούρλος-Μάϊ (ιδρυτικός πρόεδρος / Κολωνία) και ο Γιώργος Χατζημαρκάκης (Εκτελεστικός Γραμματέας του Συνδέσμου των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Υδρογόνου, Hydrogen Europe / Βρυξέλλες).

Για την νέα του θητεία (2017-2020) το Ομοσπονδιακό Προεδρείο έχει μεγάλα σχέδια. Το 2018 ο DHW κλείνει 25 χρόνια δραστήριας παρουσίας στην Γερμανία. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η οποία σχετίζεται επίσης με την αύξηση της ελληνικής παρουσίας στη Γερμανία (στατιστικά πάνω από 470.000), όπως και οι πολλές και διάφορες πρωτοβουλίες της Γερμανικής Κυβέρνησης για στήριξη της Ελλάδας ώστε να βγεί όσον πιο σύντομα γίνεται από την κρίση (Γερμανοελληνική Συνέλευση, Γερμανοελληνικό Πρόγραμμα για τα Μαρτυρικά Χωριά, Ελληνογερμανική Συνεργασία των Επιμελητηρίων, Γερμανοελληνικό Ίδρυμα Νεολαίας, Γερμανοελληνική Τεχνολογική και Ερευνητική Συνεργασία, Γερμανοελληνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων, κλπ.) είναι τομείς όπου ο DHW σαν μόνος επιχειρηματικός φορέας καλείται να συνεισφέρει ενεργά και ουσιαστικά.

Die Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung (DHW) mit Sitz in Köln ist die bundesweite Interessenvertretung des deutsch-griechischen Unternehmertums. In Deutschland existierten 2015 über 30.000 griechische und griechischstämmige Unternehmer, Selbständige und Manager in Deutschland. Die DHW setzt sich u.a. für die Förderung der deutsch-griechischen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und des unternehmerischen Nachwuchses ein. Sie ist Mitglied des Nationalen Integrationsplans der Bundesregierung und gehört zu den Erstunterzeichnern der Kampagne „Charta der Vielfalt“ der Bundesregierung. Die DHW ist in der Liste der Verbände des Deutschen Bundestags akkreditiert. Zurzeit ist die DHW Trägerin des Projektes KAUSA Servicestelle Köln zur Beratung und Information von Selbstständigen, Jugendlichen und Eltern mit Migrationshintergrund rund um das Thema berufliche Bildung. Die Jugendlichen sollen dabei unterstützt werden, ihre Chancen im Berufsbildungssystem zu nutzen und zu optimieren. www.dhwv.de ; http://dhwv.de/kausa/

DHW – Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

Ο μη κερδοσκοπικός αυτοδύναμος οργανισμός DHW ιδρύθηκε το 1993 με έδρα την Κολωνία της Γερμανίας.

Ο DHW είναι σήμερα η φωνή και η εκπροσώπηση του ομογενειακού και γερμανοελληνικού επιχειρηματικού γίγνεσθαι στην Γερμανία (στατιστικά πάνω από 30.000 επιχειρήσεις).

Ο DHW συνεργάζεται με επιμελητήρια, οργανισμούς και υπουργεία Ελλάδος και Γερμανίας.

Είναι φορέας του προγράμματος KAUSA Servicestelle Köln που συγχρηματοδοτείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας και έχει σαν στόχο την ενημέρωση και παροχή συμβουλών σε επιχειρηματίες, γονείς και νέους της διασποράς για την δυαδική επαγγελματική εκπαίδευση και την στήριξή τους για μία ομαλή ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας της Γερμανίας.

Ο DHW είναι ο διοργανωτής των Ελληνο-Γερμανικών Επιχειρηματικών Φόρουμ και του Βραβείου Γερμανοελληνικής Επιχειρηματικότητας.

Βασικοί σκοποί του DHW είναι: η δικτύωση των εν Γερμανία επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών και μάνατζερ ελληνικής καταγωγής και υπηκοότητας και η σύνδεσή τους με το εθνικό Κέντρο και το ομογενειακό επιχειρηματικό δυναμικό παγκοσμίως, η προώθηση των εμποροοικονομικών σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας και η ανάδειξη της κοινωνικής ευθύνης της επιχειρηματικότητας.

Ο DHW είναι διαπιστευμένος φορέας στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, τα ΥΠΕΞ Ελλάδος και Γερμανίας και μέλος του Εθνικού Συμφώνου Ενσωμάτωσης της Γερμανικής Κυβέρνησης.