O Mερτς, το Ισραήλ και η εξέγερση των Βαυαρών

O γερμανικός Τύπος για το πρωτόγνωρο αυγουστιάτικο Σαββατοκύριακο του Μερτς: από το πάγωμα των εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ εξαιτίας της Γάζας στις προσδοκίες της συνάντησης στην Αλάσκα.O γερμανικός Τύπος σχολιάζει την αιφνιδιαστική απόφαση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να αναστείλει τις άδειες για εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ εφόσον υπάρχει κίνδυνος χρήσης τους στη Γάζα.

Ο καγκελάριος αναγκάστηκε την Κυριακή να δώσει συνέντευξη στο δημόσιο δίκτυο ARD για να εξηγήσει πώς πήρε την απόφαση αυτή, μονομερώς όπως διαμηνύει ο ίδιος, και να ρίξει τους τόνους στο εσωτερικό του κόμματός του, δεδομένου ότι πολλά στελέχη της Χριστιανικής Ένωσης και κυρίως των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών εκφράζουν δημόσια έντονη δυσαρέσκεια. Κυρίως οι Χριστιανοκοινωνιστές δεν γνώριζαν τι μέλλει γενέσθαι, όπως αναφέρουν δημόσια, και δεν συμμετείχαν ως αδελφό κόμμα σε καμία σχετική συνάντηση για μια τέτοια απόφαση-σταθμό.

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung σημειώνει σχετικά: «Αίνιγμα για το ίδιο του το κόμμα γίνεται ο Φρίντριχ Μερτς, με το να λαμβάνει ως καγκελάριος μόνος του αποφάσεις, εγκαταλείποντας πάγιες θέσεις. Μετά τη στροφή για το χρεόφρενο, που θεώρησαν πολλοί από το κόμμα αδιανόητο, και τώρα ξανά φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη εντός της Χριστιανικής Ένωσης μια εξέγερση μετά το ξαφνικό ανακοινωθέν για εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ. Μια απόφαση που, όπως φαίνεται, έλαβε χωρίς να συμβουλευτεί καν τον επικεφαλής των Χριστιανοκοινωνιστών, Μάρκους Ζέντερ».

Tαυτόχρονα η FAZ αναφέρεται και στη σκληρή κριτική που δέχτηκε ο Μερτς από τη συντηρητική κομματική νεολαία Junge Union, η οποία ανέφερε ότι «μετά τη ‘βρώμικη δουλειά’ του Ισραήλ, την οποία επαίνεσε ο Μερτς σε σχέση με το Ιράν και τον ισραηλινό αγώνα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ‘τώρα πια αυτή θα γίνεται ‘απλώς χωρίς γερμανικά όπλα’».

Η FAZ επισημαίνει πάντως ότι μπορεί η στάση του Μερτς να προκαλεί τριγμούς στην εσωτερική συνοχή των δύο χριστιανικών κομμάτων, ωστόσο «έχει τη στήριξη όχι μόνο από τον εταίρο του, το SPD, που είναι επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Αριστερά, Πρασίνους και AfD».

Mπορεί κανείς πια να εμπιστευτεί τον Μερτς;

Αυτό θέτει ως κεντρικό ερώτημα η εφημερίδα Βild σε σχόλιό της, το οποίο θέτει το ζήτημα της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης στον καγκελάριο, με φόντο τις εξελίξεις στο Ισραήλ και την Ουκρανία.

Το σχόλιο έχει ως τίτλο: «Γνωρίζει τελικά ο καγκελάριος τι κάνει;». Στη συνέχεια αναφέρει τα εξής ως προς την απόφαση για τη μερική αναστολή αποστολής όπλων στο Ισραήλ εφόσον αυτά υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα: «Ο καγκελάριος και επικεφαλής της CDU γκρέμισε εν μία νυκτί έναν πυλώνα του κόμματος που είχε χτιστεί εδώ και δεκαετίες, χωρίς να μιλήσει προηγουμένως με κανέναν. Έπειτα δεν θεώρησε καν απαραίτητο να εξηγήσει οτιδήποτε στο κόμμα, έκανε απλώς μια ανάρτηση στο Χ. Και προτίμησε να επιστρέψει στις διακοπές του».

Το σχόλιο υπενθυμίζει ότι ο Μερτς τον Ιανουάριο είχε διαμηνύσει ότι «με τον ίδιο στην καγκελαρία, το Ισραήλ θα λάμβανε όλα όσα χρειαζόταν (…) Eίναι όμως πλέον δίχως αμφιβολία σαφές ότι ακόμα και οι πιο ιερές υποσχέσεις του Φρίντριχ Μερτς δεν πρέπει να γίνονται πιστευτές. Εδώ και καιρό υπάρχουν αμφιβολίες για την αξιοπιστία του Μερτς στους κόλπους του κόμματος».

Μάλιστα το σχόλιο αναφέρεται και στη στήριξη που υπόσχεται ο καγκελάριος στην Ουκρανία -ενόψει μάλιστα της συνάντησης Πούτιν και Τραμπ- και σε άλλες δεσμεύσεις που έχει δώσει και μπορεί επίσης να ανατραπούν. «Οι υποστηρικτές της Ουκρανίας πίστεψαν τον Μερτς, όταν δεσμευόταν ότι θα παραδώσει πυραύλους Taurus». Πιθανότατα και αυτό να μην εκπληρωθεί, υπονοεί ο σχολιογράφος.

Αλάσκα, όπως Βόρεια Κορέα;

Ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung εστιάζει στις προσδοκίες από αυτή ρίχνοντας περισσότερο βάρος στην πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ και εστιάζοντας στα πεπραγμένα του στο πεδίο της διπλωματίας και της διαπραγμάτευσης.

Μάλιστα ανατρέχει στην προηγούμενη θητεία Τραμπ και υπενθυμίζει: «Ο Τραμπ έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως επικεφαλής διαπραγματευτή κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Τότε συναντήθηκε τρεις φορές με τον δικτάτορα της Βόρειας Κορέα Κιμ Γιονγκ Ουν με αντικείμενο διαπραγμάτευσης την απομάκρυνση των πυρηνικών πυραύλων. Αποτέλεσμα: σήμερα το οπλοστάσιο του δικτάτορα είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Λαμβάνοντας υπόψιν όλα αυτά, μπορεί να κανείς να αναμένει την επικείμενη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν μόνο με ανησυχία, αν όχι με τρόμο».

