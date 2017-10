Tο Όραμα, η Ιδέα, η Εταιρεία Κερδοφορίας, η Χρηματοδότηση:

Έμπνευση για νέους και επίδοξους Επιχειρηματίες στο ‘InnovationFunding’ της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου η εκδήλωση ‘Innovation Funding’ της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας στο πλαίσιο του Thessaloniki Summit 2017.

Ο Γενικός Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη κ. Walter Stechel μίλησε για το πώς μπορεί η Θεσσαλονίκη να μεγαλουργήσει στην καινοτομική επιχειρηματικότητα, εκμεταλλευόμενη τα σημαντικά της πλεονεκτήματα, όπως την ποιότητα ζωής, την δυναμική των ερευνητικών της κέντρων και κυρίως το ρόλο των Ελλήνων ερευνητών της διασποράς, καθώς και επενδυτών και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται εκτός της χώρας.

Η κα Marina Hatsopoulos, ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας και ειδική σε θέματα επενδύσεων καινοτομίας αναφέρθηκε στα πρέπει και τα μη μιας startup κατά την διάρκεια της παρουσίασης της επιχειρηματικής της ιδέας (pitching), επισημαίνοντας ότι πρέπει να καθιστά σαφές τι, πως και γιατί το κάνει και να μην φλυαρεί με λεπτομέρειες που δεν ενδιαφέρουν τον επενδυτή ή που δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Όπως είπε χαρακτηριστικά “Investors are generalists”. Τόνισε ότι είναι σημαντικό να δημιουργήσεις μια εταιρεία με σκοπό να ζήσει πολλά χρόνια κερδοφορίας και όχι μια εταιρεία με σκοπό να την πουλήσεις. Αναφερόμενη στο πολύ πετυχημένο σχετικό παράδειγμα του οικοσυστήματος καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, αυτό της Athlenda, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής αθλητών, σημείωσε ότι ένας startupper θα πρέπει να είναι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει.

Ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων κάλεσε τις καινοτόμες επιχειρήσεις να είναι αισιόδοξες καθώς από το νέο έτος θα διοχετευθούν χρηματοδοτικές ενισχύσεις μέσω του νεοσυσταθέντος Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund), ενώ ο κ. Γιώργος Καραντώνης από το Metavallon Fund σημείωσε ότι κάθε ομάδα θα πρέπει να παρουσιάζει μια μόνο ιδέα στους υποψήφιους επενδυτές. Ο κ. Νικόλας Τακάς από τη Thermi Ventures, εκπροσωπώντας την τοπική κοινότητα, επισήμανε την ανάγκη διοχέτευσης επενδυτικών κεφαλαίων και στη Β. Ελλάδα. Και οι τρεις σημείωσαν την αξία που έχουν οι πρωτοβουλίες προετοιμασίας και ωρίμανσης της καινοτομικής επιχειρηματικής κοινότητας, όπως αυτές που έχει πρόσφατα αναλάβει η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας.

Ο κ. Λάζαρος Παπαδόπουλος της Athlenda περιέγραψε την ιστορία της startup και πως προχώρησε από τα αρχικά βήματα της ιδέας μέχρι σήμερα, όπου έχει χιλιάδες αθλητές που τη χρησιμοποιούν σε δύο χώρες και τα σχέδια για επέκταση παγκοσμίως αναφερόμενος παράλληλα στην εμπειρία της άντλησης κεφαλαίων στην Ελλάδα και τη Silicon Valley.

Στη συζήτηση που ακολούθησε με τη συμμετοχή και του κοινού, επισημάνθηκε η σπουδαιότητα της καλλιέργειας της επιχειρηματικής κουλτούρας αλλά και της προβολής της πόλης της Θεσσαλονίκης που προσιδιάζει με τη Βοστώνη λόγω της ύπαρξης υψηλής συγκέντρωσης επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού, η εξασφάλιση ειδικών κινήτρων για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος αλλά και η ανάπτυξη συνεργειών με το κράτος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας κ. Παντελής Αγγελίδης δήλωσε ότι με την αρωγή όλου του οικοσυστήματος, η Θεσσαλονίκη μπορεί να καθιερωθεί ως ένας ιδανικός προορισμός φιλικός προς την καινοτομία. Έκλεισε απευθυνόμενος προς τους νέους επιχειρηματίες λέγοντας: ‘Beforeyouhaveanidea, youhavetohave anideal!’.