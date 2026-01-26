Siemens: Συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές αρχές για τα Τέμπη

Η Siemens απαντά στην DW για την αγωγή που της επιδόθηκε σχετικά με πιθανές ευθύνες εξαιτίας των ελαίων σιλικόνης, που οι ελληνικές αρχές καθιστούν υπεύθυνα για την πρόκληση πυρκαγιάς. Ικανοποίηση των συγγενών.Νέα τροπή ενδέχεται να πάρει πλέον η υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών μετά την επίδοση των αγωγών στις γερμανικές εταιρείες Bayer AG και Siemens Mobility GmbH. Να υπενθυμίσουμε ότι κατά των δυο εταιρειών προσέφυγε η οικογένεια του 23χρονου Άγγελου Τηλκερίδη που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών τον Φεβρουάριο του 2023.

Η οικογένεια προσέφυγε εναντίον των δυο εταιρειών διότι σύμφωνα με το πόρισμα των ελληνικών ανακριτικών αρχών τα έλαια σιλικόνης προκάλεσαν την πυρόσφαιρα μετά τη σύγκρουση των δυο τρένων με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν 27 άνθρωποι. Όπως πρόσφατα είχε δηλώσει στην Deutsche Welle, ο Μάκης Καλβουρτζής, θείος του Άγγελου, ο οποίος έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην κατάθεση των αγωγών: «Μέσα στη δικογραφία από στοιχεία που προσκόμισε η Hellenic Train, αναφέρεται μία συγκεκριμένη παρτίδα ελαίων σιλικόνης της Bayer, τα οποία είχε αγοράσει η Siemens και τα χρησιμοποίησε στους μετασχηματιστές».

Ειδικότερα για τη Siemens αναφέρει συγκεκριμένα: «Η Siemens ως κατασκευάστρια εταιρεία τόσο των μετασχηματιστών όσο και των ηλεκτομηχανών, γνώριζε ότι είναι τροφοδοτούμενες με ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνουν από υπερκείμενα καλώδια υψηλής τάσης 25.000 Volt και κινούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες. Επειδή η περίπτωση σύγκρουσης δεν μπορούσε να αποκλειστεί, όφειλε να προβεί σε πιο εξειδικευμένες έρευνες και μελέτες ώστε να διασφαλίσει ότι σε τέτοια περίπτωση, όπως και συνέβη, θα αποφευχθούν βραχυκυκλώματα και ηλεκτρικά τόξα, τα οποία, όπως την προκειμένη περίπτωση και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, προκάλεσαν την ανάφλεξη και την πυρόσφαιρα των ελαίων σιλικόνης καθώς και την πυρκαγιά που ακολούθησε».

H απάντηση της Siemens Mobility GmbH

Τις αιτιάσεις αυτές τις θέσαμε υπόψιν της Siemens Mobility GmbH στη Γερμανία και εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στην Deutsche Welle και την Μαρία Ρηγούτσου: «Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειες που επλήγησαν από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Siemens συνεχίζει να υποστηρίζει πλήρως τις αρχές στις έρευνές τους. Παρακαλούμε την κατανόησή σας για το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω δηλώσεις σχετικά με τις τρέχουσες ή πιθανές νομικές διαδικασίες».

Σε διευκρινιστική ερώτηση που θέσαμε, πώς ακριβώς και πότε στήριξαν τις έρευνες των ελληνικών αρχών, ο εκπρόσωπος της Siemens αρκέστηκε να επαναλάβει ότι «δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω λεπτομέρειες».

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες της οικογένειας Τηλκερίδη, το νομικό τμήμα τόσο της Bayer όσο και της Siemens επικοινώνησαν με την πληρεξούσια δικηγόρο τους, Στέλλα Βαλάνη, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία τις καθιστούν υπεύθυνες για την πυρόσφαιρα και την πυρκαγιά που απανθράκωσε 27 επιβάτες που φέρεται να επέζησαν της σύγκρουσης και να έχασαν τη ζωή τους στη συνέχεια. Επίσης παραδόθηκαν και όλες οι τεχνικές εκθέσεις στις οποίες βασίστηκαν οι ανακριτικές αρχές, καθώς και τα έγγραφα των ανακριτικών αρχών, με τα οποία θεωρήθηκαν υπεύθυνα τα έλαια σιλικόνης.

Ικανοποίηση των συγγενών για την εμπλοκή των δυο γερμανικών κολοσσών

Πριν από μερικές ημέρες είχε τοποθετηθεί και εκπρόσωπος της Bayer για το θέμα, ο οποίος είχε δηλώσει στην Deutsche Welle: «Τα συλλυπητήριά μας στα θύματα αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Ωστόσο, η Bayer δεν δραστηριοποιείται στον τομέα των ελαίων σιλικόνης εδώ και 20 χρόνια, καθώς πουλήσαμε το μερίδιό μας στην κοινοπραξία GE Bayer Silicones το 2006».

Γεγονός πάντως είναι ότι δυο γερμανικοί κολοσσοί εμπλέκονται πλέον στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό για τους συγγενείς του Άγγελου;

Ο θείος του, Μάκης Καλβουρτζής, απαντά: «Λόγω του ό,τι υπήρξαν πολλά κενά και πολλά ερωτήματα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, θεωρούμε πως η εμφάνιση των δύο εταιρειών θα βοηθήσει στο να λυθούν όλα τα ερωτήματά μας διότι υπάρχουν αρκετά που δεν έχουν απαντηθεί μέχρι και σήμερα. Πιστεύουμε πλέον ότι τόσο οι δικαστικές αρχές όσο και οι εταιρείες και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη θα κινηθούν στην κατεύθυνση της πλήρους διερεύνησης και διαλεύκανσης της υπόθεσης. Είμαστε βέβαιοι ότι οι ανωτέρω εταιρείες θα βοηθήσουν έτσι ώστε να εξαλειφθούν όλες οι σκιές που υπάρχουν μέχρι σήμερα».

