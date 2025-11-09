Στοχαστές σε δύο κόσμους: Συνέντευξη με τον Ολιβιέ, τον Μαξίμ και τη Σοφία – Η ελληνική ματιά μέσα σε διεθνή διάσταση στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Η συνέντευξη αυτή πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη και τιμητική υποστήριξη της Εφημερίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, στην οποία οφείλουμε όχι μόνο τη δυνατότητα να φέρουμε κοντά τη φωνή των φοιτητών και τις στοχαστικές τους εμπειρίες, αλλά και το κύρος, την αξιοπιστία και την πνευματική καθοδήγηση που προσφέρει στον δημόσιο διάλογο. Η εμπειρία των φοιτητών στο Μιλάνο, στο Università degli Studi di Milano, συνέβαλε σημαντικά στην εμπλουτισμένη συμμετοχή τους στο διεθνές πρόγραμμα στο Παρίσι, στο Université Paris Cité (η αναφορά στο πανεπιστήμιο είναι περιγραφική), όπου είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν projects, να ανταλλάξουν ιδέες και να καλλιεργήσουν στοχασμούς. Η συνέντευξη δημοσιεύεται με τη φιλική υποστήριξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ, διασφαλίζοντας την ελληνική προοπτική και την προσωπική διάσταση των εμπειριών τους. Η ελληνική ματιά, ως προσωπική και πολιτισμική προοπτική, δεν είναι μόνο καταγωγή· είναι φως που καθοδηγεί και πυξίδα που δείχνει ότι η γνώση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.

Της Ράνιας Γάτου

Ποιήτριας, Δοκιμιογράφου-Ερευνήτριας Κοινωνικού Λόγου-Εικαστικού

– Παρίσι: Ο παγκόσμιος καμβάς της γνώσης

Το ταξίδι από το Μιλάνο στο Παρίσι δεν ήταν απλώς γεωγραφικό. Ήταν μετάβαση σε μια πόλη όπου η ιστορία, η τέχνη και η κοινωνία συναντώνται με τρόπο που προκαλεί τη σκέψη και εμπνέει τη δράση. Το Παρίσι, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τις βιβλιοθήκες γεμάτες αρχαία και σύγχρονα έργα και τα καφέ όπου οι ιδέες κυλούν σαν ποτάμι, αποτέλεσε φυσικό σκηνικό για το διεθνές πρόγραμμα ανταλλαγής στο Université Paris Cité.

Εδώ, η γνώση των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών δοκιμάζεται στην πράξη, σε πολυπολιτισμικά εργαστήρια, διαλέξεις και projects που συνδέουν θεωρία και κοινωνική δράση. Οι τρεις φοιτητές – Ολιβιέ, Σοφία και Μαξίμ – βρίσκουν τον εαυτό τους σε έναν χώρο όπου η ελληνική παράδοση του στοχασμού συναντά την παγκόσμια διάσταση της γνώσης, δημιουργώντας έναν καμβά εμπειριών που ξεπερνά τα σύνορα.Οι διάδρομοι του πανεπιστημίου, με τα φώτα να αντανακλώνται πάνω στα σύγχρονα εργαστήρια και στις αίθουσες διαλέξεων, μοιάζουν με έναν λαβύρινθο ιδεών, όπου κάθε συζήτηση, κάθε project, κάθε νέα γνωριμία γίνεται αφορμή για αναστοχασμό, για επαναπροσδιορισμό της γνώσης ως δύναμης και δράσης.

Συνέντευξη – Παρίσι

1️ Ολιβιέ

Ερώτηση: Ολιβιέ, πώς βιώνεις αυτή τη διεθνή εμπειρία στο Παρίσι;

Ολιβιέ: Το Παρίσι με κάνει να βλέπω τη γνώση σαν ρευστό φως που αλλάζει μορφή ανάλογα με τον τόπο και τους ανθρώπους. Εδώ, η θεωρία που στο Μιλάνο ήταν προσωπική αναζήτηση, γίνεται κοινή εμπειρία· κάθε project, κάθε συζήτηση με φοιτητές από όλο τον κόσμο με προκαλεί να σκέφτομαι πέρα από τα στενά πλαίσια.

Ερώτηση: Μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα project;

Ολιβιέ: Συμμετέχουμε σε ένα εργαστήριο ψηφιακής αφήγησης για την κοινωνική ένταξη μεταναστών. Δημιουργούμε αφηγήσεις που συνδέουν τις προσωπικές ιστορίες με τις κοινωνικές δομές, και βλέπουμε πώς η θεωρία γίνεται πραγματική δράση που αγγίζει ανθρώπους.

2️ Σοφία

Ερώτηση: Πώς αλλάζει η οπτική σου η επαφή με διαφορετικές κουλτούρες;

Σοφία: Καθώς γνωρίζω συμφοιτητές από κάθε γωνιά του κόσμου, η ελληνική μου καταγωγή γίνεται πηγή έμπνευσης και ταυτόχρονα μέτρο σύγκρισης. Η ελληνική φιλοσοφία και η παράδοση του συλλογικού στοχασμού με βοηθούν να κατανοώ και να συνδέω διαφορετικά πλαίσια. Κάθε διάλεξη, κάθε project, κάθε συζήτηση με κάνει να βλέπω πώς η γνώση μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε ανθρώπους, κοινότητες και κοινωνίες.

3️ Μαξίμ

Ερώτηση: Μαξίμ, πώς φαντάζεσαι το μέλλον σου μέσα από αυτή την εμπειρία;

Μαξίμ: Θέλω να δω τη γνώση να γίνεται εργαλείο κοινωνικής αλλαγής. Η διεθνής διάσταση με διδάσκει ότι η δράση και η σκέψη δεν αρκεί να παραμένουν σε προσωπικό επίπεδο· πρέπει να γίνονται κοινή υπόθεση. Μαθαίνω να διαχειρίζομαι διαφορετικές οπτικές, να συνεργάζομαι και να δημιουργώ έργο που έχει ουσιαστικό αντίκτυπο.

Ερώτηση: Τι σημαίνει για σας η γνώση στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες;

Ολιβιέ: Είναι η δύναμη που ξυπνά τη δράση, η ικανότητα να δρας με επίγνωση, να βλέπεις πέρα από επιφάνειες, να δημιουργείς.

Σοφία: Είναι η διαλεκτική ανάμεσα στο «τι είναι» και στο «τι μπορεί να γίνει». Η γνώση γίνεται ζωντανή μόνο όταν συναντά την κοινωνία.

Μαξίμ: Και τελικά, η γνώση είναι πλήρης μόνο όταν ενσωματώνεται στην πράξη. Είναι η δύναμη που γεννά τη δημιουργικότητα, την ηθική και το όραμα για έναν καλύτερο κόσμο.

– Παρίσι, φάρος διεθνούς γνώσης

Στους διαδρόμους του Université Paris Cité, ανάμεσα σε βιβλία, ψηφιακά projects και συζητήσεις, οι τρεις φοιτητές γίνονται φάροι γνώσης και δράσης. Η ελληνική παράδοση του συλλογικού στοχασμού τους δίνει υπόβαθρο, η διεθνής εμπειρία τους ανοίγει δρόμους για κοινωνική αλλαγή.Η γνώση δεν είναι στατική ούτε περιορισμένη· είναι ποτάμι που κυλάει ανάμεσα στη διαφορετικότητα και τη συλλογικότητα, φως που αντανακλά στην κοινωνία και στους ανθρώπους. Μαθαίνουμε ότι η εκπαίδευση δεν τελειώνει ποτέ· είναι ένα συνεχές ταξίδι όπου η θεωρία συνδέεται με την πράξη, οι ιδέες γίνονται δράση και η ζωή μεταμορφώνεται μέσα από τη σκέψη και την εμπειρία.Το Παρίσι, όπως και το Μιλάνο πριν από αυτό, αποδεικνύει ότι η γνώση μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα στους πολιτισμούς, να ενώσει παρελθόν, παρόν και μέλλον και να μετατρέψει τους φοιτητές σε δημιουργούς νέων ιδεών και νέων κόσμων. Η ελληνική ματιά, ως προσωπική και πολιτισμική προοπτική, δεν είναι μόνο καταγωγή· είναι φως που καθοδηγεί και πυξίδα που δείχνει ότι η γνώση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.

Θεατρικό Μονοπράκτο – Παρίσι

Σκηνικό:

Μια αίθουσα διαλέξεων και εργαστηρίου, στο Université Paris Cité (η αναφορά στο πανεπιστήμιο είναι περιγραφική), στο Παρίσι, με μεγάλα παράθυρα που βλέπουν στα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης. Ο ήλιος μπαίνει μέσα, φωτίζοντας τα laptop, τα σημειωματάρια και τα ψηφιακά projects που δημιουργούν οι φοιτητές. Ο Ολιβιέ, η Σοφία και ο Μαξίμ στέκονται γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο ιδέες και αφηγήσεις.

Ολιβιέ (με ένταση, κοιτάζοντας την πόλη έξω από τα παράθυρα):

Η γνώση εδώ δεν είναι απλώς πληροφορία! Είναι φως, ποτάμι, δράση. Κάθε project, κάθε διάλογος, κάθε εμπειρία μας καλεί να αμφισβητήσουμε, να δημιουργήσουμε, να αλλάξουμε τον κόσμο γύρω μας.

Σοφία (βήμα μπροστά, με πάθος):

Η θεωρία γίνεται ζωή όταν ενσωματώνεται σε κάθε κουλτούρα, σε κάθε φωνή, σε κάθε κοινότητα. Κάθε συζήτηση με τους συμφοιτητές μας είναι αφορμή να δούμε πώς η γνώση μπορεί να ενώνει και να εμπνέει.

Στο ταξίδι αυτό ανάμεσα σε δύο πόλεις, δύο πολιτισμούς και δύο κόσμους σκέψης, οι φοιτητές ανακάλυψαν ότι η γνώση δεν περιορίζεται σε αίθουσες ή βιβλία· κυλάει σαν ποτάμι, ενώνει ιδέες και ανθρώπους, γεννά δράση και δημιουργικότητα. Το Μιλάνο τους έδωσε τις βάσεις, το Παρίσι τους άνοιξε τους ορίζοντες· και ανάμεσά τους, η ελληνική ματιά – ως προσωπική και πολιτισμική πυξίδα – έδειξε ότι η γνώση μπορεί να μεταμορφώνει τον κόσμο. Η εμπειρία αυτή δεν είναι απλώς ακαδημαϊκή· είναι κάλεσμα σε όλους μας να δούμε τη σκέψη ως δύναμη, τη θεωρία ως πράξη, και τη ζωή ως συνεχές πεδίο στοχασμού και δημιουργίας. Στους διαδρόμους των πανεπιστημίων, στα καφέ των πόλεων, στις αφηγήσεις και στις συζητήσεις, η γνώση ζωντανεύει και γίνεται φάρος για το μέλλον – ένα μέλλον όπου οι ιδέες δεν έχουν σύνορα, η δράση δεν έχει περιορισμούς και η ελληνική ματιά φωτίζει πάντα το δρόμο.