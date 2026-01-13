Toυρκία: Εξελίξεις στην υπόθεση του Φάλκον

Αεροσυνοδός ελληνοκυπριακής καταγωγής ανακρίθηκε από τις τουρκικές αρχές για την εμπλοκή της στην υπόθεση της πτώσης του αεροσκάφους με τους Λίβυους αξωματούχους, χωρίς να προκύψουν στοιχεία εις βάρος της.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Ελεύθερη φέρεται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες κυπριακών ΜΜΕ να έχει αφεθεί η αεροσυνοδός, πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είχε προσαχθεί και ανακριθεί από τις τουρκικές αρχές, στο πλαίσιο των ερευνών για τη συντριβή του αεροσκάφους Φάλκον, που μετέφερε τα μέλη της στρατιωτικής ηγεσίας της Λιβύης, στις 23 Δεκεμβρίου.

Την υπόθεση είχε αποκαλύψει σήμερα το πρωί ο τουρκικός ιστότοπος Τ24, μιλώντας για προσαγωγή της από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες από το ξενοδοχείο, όπου διέμενε. Όπως ανέφερε το δημοσίευμα, από την ανάκριση δεν προέκυψε κανένα «απτό» στοιχείο εις βάρος της. Παρά τις έρευνες για τις επαφές και τις διασυνδέσεις της, η υπόθεση δεν οδήγησε σε περαιτέρω ενέργειες.

Οι αρχές ήλπιζαν να λάβουν νέεες πληροφορίες, κάτι που θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη στην έρευνα για το αεροπορικό δυστύχημα στην Άγκυρα, με νεκρούς συνολικά οκτώ ανθρώπους, όλη την στρατιωτική λιβυκή αντιπροσωπεία μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυης, Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ και τρία μέλη του πληρώματος. Το αεροσκάφος με προορισμό την Τρίπολη ανέφερε ηλεκτρική βλάβη λίγο μετά την απογείωση από την Άγκυρα στις 23 Δεκεμβρίου 2025. Η επικοινωνία χάθηκε περίπου 16 λεπτά μετά την απογείωση, ενώ το αεροπλάνο ζήτησε επείγουσα επιστροφή.

Σύμφωνα με σημερινό άρθρο του Τολγκά Σαρντάν στον ιστότοπο Τ24, που ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας, η προσαχθείσα αεροσυνοδός ήταν μέλος του πληρώματος στην πτήση του ιδιωτικού Φάλκον προς την Τουρκία.

Όπως φαίνεται, έγινε αλλαγή πληρώματος του αεροσκάφους, στην Άγκυρα. Πέρα από τη Μαρία Παππά που φέρεται να σκοτώθηκε κατά τη συντριβή του αεροσκάφους, υπήρχε και μια δεύτερη, Κύπρια αεροσυνοδός, που ήρθε μεν με το Φάλκον, αλλά παρέμεινε στην Άγκυρα, χωρίς να επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής προς τη Λιβύη. Για τη Μαρία Παππά, που σκοτώθηκε κατά τη συντριβή, συνεχίζονται οι ιατροδικαστικές έρευνες και δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, η αεροσυνοδός, το όνομα της οποίας δεν αποκαλύπτεται, τέθηκε υπό κράτηση στο ξενοδοχείο όπου διέμενε και οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα της Άγκυρας, μετά από πρωτοβουλίες της ΜΙΤ (δηλαδή των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας) και οδηγίες της Γενικής Εισαγγελίας, προκειμένου να διερευνηθούν οι διασυνδέσεις της.

Τα ερωτήματα παραμένουν

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι το μαύρο κουτί του αεροπλάνου θα εξεταστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λόγω της σημασίας των ονομάτων που εμπλέκονται, των θέσεών τους, του τρόπου με τον οποίο συνέβη το δυστύχημα και των ισχυρισμών που προέκυψαν, εμπλέκονται στην έρευνα όχι μόνο το δικαστικό σώμα και η αστυνομία αλλά και η ΜΙΤ, αναφέρει το άρθρο.

Δύο σημαντικά ερωτήματα μπήκαν στην ημερήσια διάταξη μετά το δυστύχημα. Το πρώτο είναι γιατί η λιβυκή αντιπροσωπεία, η οποία ταξιδεύει πάντα στην Τουρκία με προγραμματισμένες πτήσεις, ήρθε αυτή τη φορά με ιδιωτικό αεροσκάφος. Το δεύτερο αφορά την ενδεχόμενη αλλαγή στο προσωπικό του πληρώματος πτήσης, που ανήκε σε αεροπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Μάλτα και επρόκειτο να γυρίσει στη Λιβύη στη συνέχεια.

Το άρθρο του Τολγκά Σαρντάν ανέφερε από το πρωί ότι «η αεροσυνοδός τέθηκε υπό κράτηση στο ξενοδοχείο όπου διέμενε και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Άγκυρας». Υποστήριζε μάλιστα ότι επειδή η συγκεκριμένη είναι πολίτης «της ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου» (δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας) η διαδικασία κράτησης «κρατήθηκε μυστική και αντιμετωπίστηκε με μεγάλη ευαισθησία».

