Αρ.Πρωτ. 144 2023

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αδελφοί μου αγαπητοί και ευλογημένοι,

Πλημμυρισμένοι από εόρτιο χαρά και αγαλλίαση για την μεγάλη και επιφανή ημέρα των Γενεθλίων του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ,αναφωνούμε μετά των επουρανίων δυνάμεων Ασωμάτων το «ΔόξαἐνὑψίστοιςΘεῷκαίἐπίγῆςεἰρήνη, ἐνἀνθρώποιςεὐδοκία» (Λουκ. 2,14) Καί ἐπί γῆς εἰρήνη! Η συγκλονιστική διακήρυξη των Αγίων αγγέλων που τη νύχτα της γεννήσεως του Επιφανέντος Θεού εμφανίστηκαν πάνω από το Θεοδέγμον Σπήλαιο τής Βηθλεέμ, ανυμνούντες και δοξολογούντες τον Θεό, ως λειτουργικά όντα.

Ένα αίτημα πανανθρώπινο, καρδιακό, διαχρονικό, παραμένει ωστόσο μετά την παρέλευση τόσων αιώνων ανικανοποίητο! Τι ειρωνεία όμως ! Χριστουγεννιάτικες ευχές για ειρήνη και ευτυχία, όταν ο φόβος, η αγωνία και ο τρόμος, μετά και από τα προσφάτως τραγικά γεγονότα στην Μέση Ανατολή, έχουν απλωθεί πάνω από την υφήλιο· όταν αναρίθμητοι άνθρωποι ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους και οδεύουν τον πικρό δρόμο τής προσφυγιάς, χωρίς να γνωρίζουν τίς συνέπειες και την κατάληξή τους. Μας πονάει αφάνταστα τούτο το «επί γης ειρήνη» υπό συνθήκες τρόμου!

Στους είκοσι και έναν αιώνες, που μας χωρίζουν χρονικά από την ανεπανάληπτη ημέρα της Θείας Ενανθρώπησης, εκατομμύρια ανθρώπων έχουν θυσιαστεί σε πολεμικές επιχειρήσεις, τόνοι αιμάτων έχουν χυθεί στα πεδία των μαχών και τα μετόπισθεν, αναρίθμητες οι ματωμένες σελίδες της Ιστορίας, στις οποίες «οι άνθρωποι ντροπιάζουν τα θηρία».

Αναρωτηθήκαμε ποτέ το γιατί; Γιατί οι άνθρωποι θελήσαμε να οικοδομήσουμε ένα κόσμο χωρίς Θεό· χωρίς την ειρήνη πού Εκείνος μας χαρίζει. Κάποιοι δεν δίστασαν να διακηρύξουν τον θάνατό Του. Η πλειονότητα τον εξορίσαμε από τη ζωή μας για να ενθρονίσουμε στη θέση Του το άτομό μας, τη φιλαυτία μας και τα πάθη μας, την «ευτυχία» μας, όπως εμείς την καθορίζουμε. Ή το τραγικότερο, γιατί κάποιοι στο όνομα του Θεού νομίζουν πώς δικαιούνται να σπέρνουν τον όλεθρο· να εξοντώνουν με φρικαλέους τρόπους αθώους· να καταστρέφουν εν ριπή οφθαλμού τούς κόπους και τις περιουσίες μιας ολόκληρης ζωής, να βυθίζουν στο πένθος τα ανυπεράσπιστα γυναικόπαιδα και ολόκληρες κοινωνίες στον φόβο και την ανασφάλεια.

Η ειρήνη κατά τον αιώνιο και αψευδή λόγο του Κυρίου μας συμπορεύεται με τη δικαιοσύνη. Όσο οι άνθρωποι αδικούμε τούς άλλους, τούς καταπιέζουμε, τούς εκμεταλλευόμαστε, τούς υποτιμούμε, ειρήνη δεν μπορεί να ευδοκιμήσει.

Το καθ΄ημάς παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, έχοντας στη ποιμαντική και Κανονική δικαιοδοσία του ολόκληρη την Αφρικανική ήπειρο, κατέχει την αμεσότατη και πικρή πείρα στους λαούς που διακονεί ανά τους αιώνες, της αδίκου και στυγνής εκμεταλλεύσεως αυτὠν, της αφαίμαξης των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους, της προκλήσεως συγκρούσεως μεταξύ τους από τους ισχυρούς της γης και της εκτοπίσεώς τους από τους γενεθλίους τόπους.

Παιδιά μου ευλογημένα,

Η ειρήνη, κατά την χριστιανική διδασκαλία είναι πρωτίστως δώρο τού Θεού· καρπός τού Παναγίου Πνεύματος. Ειρηνεύουμε , όταν ενοικεί στις καρδιές μας ὁ Χριστός· όταν καθοδηγεί τα βήματά μας και εμπνέει τη συμπεριφορά μας ο αιώνιος και απαραχάρακτος Ευαγγελικός Του νόμος. Λαοί και έθνη συνυπάρχουμε ειρηνικά και αρμονικά, όταν βλέπουμε τους συνανθρώπους μας ως ζωντανές εικόνες τού Θεού· εάν σεβόμαστε εμπράκτως την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των άλλων, προσώπων και λαών. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου για το Χριστό μας «Αὐτόςγάρἐστίνἡ εἰρήνηἡμῶν» (Ἐφεσ. 2, 14) μας βεβαιώνει ότι όλο το Ευαγγέλιο του Χριστού στην ουσία είναι η μόνη στον κόσμο υπάρχουσα Επιστήμη περί της Ειρήνης.

Με τις πατρικές αυτές σκέψεις, σάς ευλογούμε διαπύρως και προτρέπουμε πατρικώς τον καθένα σας ξεχωριστά: Ανοίξτε διάπλατα τίς θύρες των καρδιών σας για να γεμίσουν από την ειρήνη τού Χριστού μας «τήνπάντανοῦνὑπερέχουσαν» (Φιλιπ.4,7). Με την παρουσία σας, τα λόγια και τίς πράξεις σας, παντού, στην οικογένειά σας, στο εργασιακό σας περιβάλλον, στις φιλικές και κοινωνικές σας αναστροφές, γίνετε οι ειρηνικοί άνθρωποι, « ὡςτέκνα φωτὸςπεριπατεῖτε»(Ἐφεσ.5,7)

«Εἰρηνεύετε», όπως παραγγέλλει ο μέγας απόστολος των εθνών Παύλος, «καίὁΘεόςτῆςεἰρήνηςθάεἶναιμαζίσας» (Β’ Κορ. 13,11). Και αυτή η ειρήνη είναι συνέπεια της Γεννήσεως και δώρο του Ενανθρωπήσαντος Χριστού. Χαρίζεται όμως σε αυτοὺς που προσεύχονται και αγωνίζονται γι’ αυτήν· «εἰρήνηνδιώκετεμετὰ πάντων καὶτὸνἁγιασμόν, οὗχωρὶςοὐδεὶςὄψεταιτὸνΚύριον» (Ἑβρ. 12 ,14).

Πανευφρόσυνα και ειρηνικά Χριστούγεννα!

Καλό, ευλογημένο και γαλήνιο το ανατέλλον έτος 2024!

† Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’

Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας

Άγια Χριστούγεννα 2023

—————

Ref. No. 144 2023

THEODOROS II

BY THE GRACE OF GOD POPE AND PATRIARCH OF ALEXANDRIA AND ALL AFRICA TO THE PLENITUDE

OF THE APOSTOLIC AND PATRIARCHAL THRONE OF ALEXANDRIA

GRACE AND MERCY AND PEACE FROM OUR LORD AND GOD AND SAVIOUR

JESUS CHRIST, WHO WAS BORN IN BETHLEHEM

My dear and blessed brothers and sisters in Christ,

Filled with festive joy and rejoicing for the great and illustrious day of the Birthday of our Lord and God and Savior Jesus Christ, we exclaim together with the heavenly and bodiless powers “Glory to God in the highest and on earth peace, good will to men” (Luke 2:14). And on earth, peace! The moving proclamation of the Holy angels who on the night of the birth of our Great God appeared above the God-receiving Cave of Bethlehem, praising and glorifying God, as liturgical beings.

A universal, heart-felt, timeless request, remains unsatisfied after so many centuries! But what an irony! Christmas wishes for peace and happiness when fear, anxiety and terror, following the recent tragic events in the Middle East, have been spread over the globe; when innumerable people are uprooted from their homelands and take the bitter path of the refugee, without knowing the consequences and what will be their end. We are unimaginably pained by this “peace on earth” under conditions of terror!

In the twenty-one centuries that separate us in time from the unparalleled day of the Divine Incarnation, millions of people have sacrificed themselves in war operations, tons of blood have been shed on the battlefields and behind the lines, innumerable are the bloody pages of History, in which “people have shame the beasts.”

Have we ever wondered why? Because humans wanted to build a world without God; without the peace that He gives us. Some did not hesitate to proclaim His death. Most of us have banished Him from our lives to enthrone in His place our self, our vanity and our passions, our “happiness” as we define it. Or what is even most tragic, because some people in the name of God think they have the right to wreak havoc; to exterminate innocents in horrible ways; to destroy in the blink of an eye the labours and fortunes of an entire life, to plunge defenseless women and children and entire societies into fear and insecurity.

Peace according to the eternal and infallible word of our Lord goes hand in hand with justice. As long as humans wrong others, oppress them, exploit them, belittle them, peace cannot flourish.

Our ancient Patriarchate of Alexandria and all Africa, having the entire African continent under its pastoral and Canonical jurisdiction, has the direct and bitter experience of the peoples it has served and still serves over the centuries, of the unjust and cruel exploitation of them, of the bleeding of their wealth-producing sources, of conflict being caused between them by the powerful of the earth and of their displacement from their birthplaces.

My blessed children,

According to Christian teaching, peace is primarily a gift of God; a fruit of the Holy Spirit. We are at peace when Christ dwells in our hearts; when His eternal and unchanged Gospel law guides our steps and inspires our behavior. Peoples and nations coexist peacefully and harmoniously, when we see our fellow human beings as living images of God; if we actually respect the dignity and rights of others, persons and peoples. The word of the Apostle Paul about our Christ “He is our peace” (Eph. 2:14) assures us that the entire Gospel of Christ is essentially the only existing Science of Peace in the world.

With these paternal thoughts, we fervently bless you and paternally exhort each one of you individually: Open wide the doors of your hearts so that they may be filled with the peace of our Christ “which transcends all understanding” (Philippians 4:7). With your presence, your words and your actions, everywhere, in your family, in your work environment, in your friendly and social interactions, become peaceful people, “walk as children of light” (Eph. 5:7).

“Be at peace”, as commanded by Paul, the great apostle of the nations, “and the God of peace will be with you” (2 Cor. 13:11). And this peace is a consequence of the Nativity and a gift of the Incarnate Christ. But it is granted to those who pray and strive for it: “Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord” (Heb. 12:14).

A joyous and peaceful Feast of the Nativity!

May the coming year 2024 be happy, blessed and peaceful!

† THEODOROS II

Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa

In the Great City of Alexandria

Feast of the Nativity 2023