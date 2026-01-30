Αναζήτηση

Τελευταία νέα:

Δημοκρατική λειτουργία σε συνθήκες πολύπλοκων ανισορροπιών

0
Γράφει ο Χρίστος Αλεξόπουλος Στις σύγχρονες συνθήκες των πολύπλοκων κοινωνικών...

«Οι Ιρανοί γράφουν ιστορία, ο ελεύθερος κόσμος πρέπει να τους βοηθήσει»

0
Το πιο βάρβαρο καθεστώς στο σημερινό κόσμο, είναι αυτό...

Δώρο Τραμπ στον Πούτιν η διάλυση της Ευρώπης

0
Μια γραφειοκρατική οντότητα θεωρεί την ΕΕ ο αμερικανός πρόεδρος,...

Βερολίνο: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας 9 Φεβρουαρίου 2026

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ-ΡΕΠΟΡΤΑΖ / AUSLANDSGRIECHEN-REPORTAGE

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γερμανία και το Κέντρο Νέου Ελληνισμού του Πανεπιστημίου του Βερολίνου σας προσκαλούν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18.00 σε διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου Παπαναστασίου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Η διάλεξη με τίτλο «Φυγόκεντρες και κεντρομόλες δυνάμεις στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας: διάλεκτοι και κοινές» θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά.

————–

Anlässlich des Internationalen Tages der Griechischen Sprache laden die Botschaft der Hellenischen Republik in Deutschland und das Centrum Modernes Griechenland der Freien Universität Berlin am Montag, dem 9. Februar 2026 um 18.00 zu einem Vortrag von Prof. Georgios Papanastasiou (Aristoteles Universität von Thessaloniki) ein.

Der Vortrag zum Thema „Zentrifugal- und Zentripetalkräfte in der Geschichte der griechischen Sprache: Dialekte und Umgangssprachen“ findet in griechischer Sprache statt.

Διάρκεια και τόπος εκδήλωσης (Zeit & Ort)

09.02.2026 | 18:00 c.t. – 20:30

Πρεσβεία της Ελλάδος (Botschaft der Hellenischen Republik)

Hiroshimastr. 11-15

10785 Berlin

Δηλώσεις συμμετοχής (Anmeldung)

Για οργανωτικούς λόγους, παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέσω https://tally.so/r/J9O0Bo έως την Παρασκευή, 06 Φεβρουαρίου 2026(Wir bitten um Anmeldung bis Freitag, 6. Februar 2026, per https://tally.so/r/J9O0Bo )

Επισημαίνεται ότι για την είσοδό σας στην εκδήλωση απαιτείται η επίδειξη έγκυρου ταυτοποιητικού εγγράφου

Bitte beachten Sie, dass für den Zutritt zur Veranstaltung ein gültiges Ausweisdokument erforderlich ist

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

Δημοκρατική λειτουργία σε συνθήκες πολύπλοκων ανισορροπιών

Apostolis Zois -
Γράφει ο Χρίστος Αλεξόπουλος Στις σύγχρονες συνθήκες των πολύπλοκων κοινωνικών ανισορροπιών, της παγκοσμιοποίησης και των μεγάλων αλλαγών στον σχεδιασμό και στην διαχείριση της δυναμικής της...
Διαβάστε περισσότερα

«Οι Ιρανοί γράφουν ιστορία, ο ελεύθερος κόσμος πρέπει να τους βοηθήσει»

Apostolis Zois -
Το πιο βάρβαρο καθεστώς στο σημερινό κόσμο, είναι αυτό του Ιράν. Σήμερα όμως, αντιμέτωπα με την κλίμακα της καταστολής, τα δημοκρατικά κράτη έχουν χρέος...
Διαβάστε περισσότερα

Δώρο Τραμπ στον Πούτιν η διάλυση της Ευρώπης

Apostolis Zois -
Μια γραφειοκρατική οντότητα θεωρεί την ΕΕ ο αμερικανός πρόεδρος, με υποκριτικές και παραπλανητικές οικολογικές ευαισθησίες. Συγχρόνως απορρίπτει και τη μεταναστευτική της πολιτική. Γράφει ο Αθ....
Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τηλεόραση: «Εθισμένη» στον κανιβαλισμό!..

Apostolis Zois -
                               Γράφει ο Γιώργος Πιπερόπουλος        Ξεκινώ καταθέτοντας ως ΠΑΟΚΤΣΗΣ τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των 7 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στον...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σχετικά με εμάς

Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

© ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa | All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδας WebColors