Βερολίνο: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας 9 Φεβρουαρίου 2026

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γερμανία και το Κέντρο Νέου Ελληνισμού του Πανεπιστημίου του Βερολίνου σας προσκαλούν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18.00 σε διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου Παπαναστασίου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Η διάλεξη με τίτλο «Φυγόκεντρες και κεντρομόλες δυνάμεις στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας: διάλεκτοι και κοινές» θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά.

————–

Anlässlich des Internationalen Tages der Griechischen Sprache laden die Botschaft der Hellenischen Republik in Deutschland und das Centrum Modernes Griechenland der Freien Universität Berlin am Montag, dem 9. Februar 2026 um 18.00 zu einem Vortrag von Prof. Georgios Papanastasiou (Aristoteles Universität von Thessaloniki) ein.

Der Vortrag zum Thema „Zentrifugal- und Zentripetalkräfte in der Geschichte der griechischen Sprache: Dialekte und Umgangssprachen“ findet in griechischer Sprache statt.

Διάρκεια και τόπος εκδήλωσης (Zeit & Ort)

09.02.2026 | 18:00 c.t. – 20:30

Πρεσβεία της Ελλάδος (Botschaft der Hellenischen Republik)

Hiroshimastr. 11-15

10785 Berlin

Δηλώσεις συμμετοχής (Anmeldung)

Για οργανωτικούς λόγους, παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέσω https://tally.so/r/J9O0Bo έως την Παρασκευή, 06 Φεβρουαρίου 2026 . (Wir bitten um Anmeldung bis Freitag, 6. Februar 2026, per https://tally.so/r/J9O0Bo )

Επισημαίνεται ότι για την είσοδό σας στην εκδήλωση απαιτείται η επίδειξη έγκυρου ταυτοποιητικού εγγράφου