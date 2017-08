Βερολίνο: «Νέα Ελληνική Μετανάστευση»

Βrain drain, brain gain and the larger Diaspora

The transfer of knowledge by Greek highly-skilled migrants in London: aspirations, realities and barriers

Κ. Φωτιάδου, Κοινωνιολόγος, MA, Κέντρο Ανατολικο- ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Οξφόρδης