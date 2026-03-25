Volkswagen: Iron Dome αντί για T-Roc Cabrio;

Η VW εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ισραηλινή Rafael με στόχο παραγωγή εξαρτημάτων για το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με τους FT.Η Volkswagen βρίσκεται σε συνομιλίες με την ισραηλινή Rafael Advanced Defence Systems για μια συμφωνία που προβλέπει τη μετατροπή της παραγωγής στο εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Όσναμπρυκ, στο ομόσπονδο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα στους Financial Times, οι εταιρείες θέλουν να κάνουν μετατροπές στο γερμανικό εργοστάσιο, έτσι ώστε να κατασκευάζει στο μέλλον εξαρτήματα για το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας «Iron Dome» της ισραηλινής κρατικής εταιρείας.

Μέχρι πρότινος βρισκόταν επί τάπητος το ενδεχόμενο να μπει λουκέτο στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Πλέον, όμως, στόχος είναι η διατήριξη των περίπου 2.300 θέσεων εργασίας. «Στόχος είναι να σωθούν όλες οι θέσεις, ενδεχομένως και να αυξηθούν», αναφέρει χαρακτηριστικά η FT.

Ωστόσο, για την ίδια την αυτοκινητοβιομηχανία της Volkswagen και την ιστορία της κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η μετατόπηση από την κατασκευή αυτοκινήτων και η επιστροφή της ξανά στην πολεμική βιομηχανία θα ήταν μία τουλάχιστον ασυνήθιστη απόφαση.

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει

Σύμφωνα με το δημοσίευμα στους FT, το σχέδιο υποστηρίζει και η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σημειώνει ωστόσο ότι το υπ. Άμυνας αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Εκπρόσωπος της Volkswagen δήλωσε, κατόπιν σχετικού ερωτήματος των FT, ότι συνεχίζεται η αναζήτηση βιώσιμων προοπτικών για την εγκατάσταση στο Όσναμπρυκ μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας παραγωγής του T-Roc Cabriolet το 2027, η οποία απασχολεί περίπου 2.300 εργαζόμενους.

Η Volkswagen δήλωσε επίσης ότι συνεχίζει να διερευνά ιδέες και προοπτικές στην αγορά για το εργοστάσιο, προσθέτοντας ωστόσο ότι, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις με παράγοντες της αγοράς, αποκλείει την παραγωγή όπλων. Να σημειωθεί εδώ, ότι η VW έχει ήδη κατασκευάσει στρατιωτικά φορτηγά στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της θυγατρικής της, MAN, και της γερμανικής εταιρείας αμυντικού εξοπλισμού Rheinmetall.

Από την κατασκευή αυτοκινήτων στα ισραηλινά αμυντικά συστήματα

Μια συνεργασία της Volkswagen με τη Rafael Advanced Defence Systems θα αποτελούσε μέχρι σήμερα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του ότι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επιδιώκει συνεργασίες με τη ραγδαία αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία, σχολιάζει από την άλλη πλευρά η οικονομική εφημερίδα Handeslblatt.

«Με το ενδεχόμενο συμφωνίας (σ.σ. με τη Rafael) επιβεβαιώνεται μια τάση, κατά την οποία η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναζητά ολοένα και περισσότερο τη συνεργασία με τη βιομηχανία άμυνας», δήλωσε στη Handelsblatt το Γερμανοϊσραηλινό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο. Επίσης, θεωρεί πως διαφαίνεται μια «μεγάλη ευκαιρία» και για τις δύο χώρες, οι οποίες θα μπορούσαν να επωφεληθούν και από την ανταλλαγή «know-how»: παραγωγικές εγκαταστάσεις που δεν αξιοποιούνται στη Γερμανία θα μπορούσαν να επαναλειτουργήσουν, ενώ η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία θα επωφεληθεί από τη γερμανική τεχνολογία και τον παραγωγικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Handelsblatt, αρκετές ισραηλινές εταιρείες αμυντικού εξοπλισμού βρίσκονται ήδη σε συνομιλίες με γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. «Αυτό είναι μόνο η αρχή», δήλωσε στην εφημερίδα ο ιδρυτής μιας ισραηλινής start up στον τομέα της άμυνας.

Πηγές: Financial Times, Handelsblatt, Tagesspiegel

