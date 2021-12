O Γεν. Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού &Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, πραγματοποίησε εναρκτήρια ομιλία στο εκπαιδευτικό συνέδριο 7th Meeting of China and Central and Eastern European Countries (CEEC) Higher Education Institutions Consortium που διοργάνωσε ο China Education Association for International Exchangeστο Ningbo της Κίνας. Στην ομιλία του ο κ. Χρυσουλάκης αναφέρθηκε στη μακρόχρονη συνεργασία Ελλάδας και Κίνας, μια συνεργασία που επεκτείνεται στην εκπαίδευση και η οποία εδραιώθηκε περαιτέρω με το νέο πρόγραμμα συνεργασίας που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 μεταξύ του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και του China Education Association for International Exchange. Στοανωτέρω πλαίσιο τα δύο μέρη εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν και να εμβαθύνουν τις ακαδημαϊκές και πολιτιστικές τους σχέσεις με την επίτευξη συνεργειών μεταξύ των πανεπιστημίων τους, οι οποίες αφορούν στη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών και ανταλλαγών, ενώυπεγράφησαν επίσης Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Xi’anJiaotong και του Πανεπιστημίου Πατρών με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Fujian.

Ο κ. Γενικός πρόσθεσε ότι οι ξένοι φοιτητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες σπουδών και την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα στο portalτου Οργανισμού StudyinGreece. Αυτή η καινοτόμος πύλη λειτουργεί ως onestopshop για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα εκατό σαράντα περίπου ξενόγλωσσα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρονται από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, καλύπτοντας όλους τους ακαδημαϊκούς κλάδους. Καθώς η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση των ελληνικών Πανεπιστημίων αποτελεί κεντρικό σημείο του μεταρρυθμιστικού οράματος της Ελληνικής Κυβέρνησης, συνέχισε ο ΓΓ, το StudyinGreeceλειτουργεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας, καθώς και των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού.

Στησυνέχειαοκ. Χρυσουλάκης αναφέρθηκε σε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα της εξωστρέφειας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, τααγγλόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προφέρουν κορυφαία ελληνικά Πανεπιστήμια. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο τετραετές αγγλόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών στην Αρχαιολογία, Ιστορία και Φιλολογία της Αρχαίας Ελλάδας που προσφέρει η Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους ξένους φοιτητές να μελετήσουν τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό στη χώρα που γεννήθηκε, με άμεση πρόσβαση στα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία. Αναφέρθηκε επίσηςστο εξαετές αγγλόγλωσσο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών Ιατρικής το οποίο προσφέρει η Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Όπως αποδεικνύει το παράδειγμα των πολυάριθμων Ελλήνων γιατρών που διαπρέπουν στο εξωτερικό, το ελληνικό πτυχίο Ιατρικής αποτελεί διαβατήριο για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Κ. Χρυσουλάκης υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα αγγλόγλωσσων σπουδών στην Ιατρική του ΑΠΘ συγκέντρωσε φέτος 1200 αιτήσεις από 42 χώρες για 60 θέσεις, επιτυχία στην οποία συνετέλεσε ιδιαίτερα η προωθητική εκστρατεία της ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας. Ο κ. Χρυσουλάκης ενημέρωσε, επίσης, σχετικά με το αγγλόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών που ετοιμάζει η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ για το Σεπτέμβριο του 2022.