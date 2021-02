Από την Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου, Πρόεδρο του ελληνικού κλάδου της IPPNW και αντιπρόσωπο της ICAN στην Ελλάδα, λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση:

Ο Dr. Bernard Lown, καρδιολόγος εντατικής στο John Hopkings, καθηγητής στο Harvard, εφευρέτης του πρώτου αποτελεσματικού απινιδωτή καρδιάς και συνιδρυτής μιας διεθνούς οργάνωσης που τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1985 για την καμπάνια της κατά του πυρηνικού πολέμου απεβίωσε σήμερα 16-2-2021 σε ηλικία 99 ετών στο σπίτι του στο Chestnut Hill ΗΠΑ.

Tο 1962, όταν ο Dr. Lown, ανέπτυξε μια νέα μέθοδο για να διορθώνει τους ανώμαλους καρδιακούς ρυθμούς, που ονόμασε «ινιδισμό». Μετά από προσπάθειες δεκαετιών, η μέθοδος του έγινε μια τεχνική που σώζει ζωές και συνέβαλε στην πρόοδο των επεμβάσεων ανοικτής καρδιάς, ενώ ήταν η αρχή για τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως οι εμφυτευμένοι στο στήθος απινιδωτές, που αυτόματα ανιχνεύουν και διορθώνουν τις ανωμαλίες στον καρδιακό ρυθμό.

Το 1980, με τον Dr. Yevgeny I. Chazov, ένα Ρώσο καρδιολόγο που ήταν προσωπικός γιατρός του σοβιετικού ηγέτη Leonid I. Brezhnev, ίδρυσαν την International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Η IPPNW βασίστηκε στην Ιπποκρατική διδασκαλία έχοντας σαν μότο το “Κάλλιον εστι το προλαμβάνειν του θεραπεύειν και όπως ο Ιπποκράτης αξιοποίησαν το κύρος του ιατρικού επαγγέλματος για να πείσουν τους ηγέτες και τους απλούς πολίτες, καταγγέλοντας την κούρσα των πυρηνικών εξοπλισμών και τις πυρηνικές δοκιμές σαν τον υπέρτατο κίνδυνο για την υγεία της ανθρωπότητας. Το 1985 η IPPNW τιμήθηκε με Νόμπελ ειρήνης.

Ο B. Lown είχε μιλήσει στην κατάμεστη μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου Χίλτον στην Αθήνα κατά την ιδρυτική συγκέντρωση του ελληνικού κλάδου της IPPNW το 1983, παρουσία του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και του τότε προέδρου καθηγητή Κώστα Στεφανή.

O Bernard Lown ήταν εξαιρετικός ομιλητής και μετέδιδε στους νεότερους τον ενθουσιασμό του, αλλά και πρακτικός ηγέτης που κατάφερε να δημιουργήσει μιαν οργάνωση γιατρών που άντεξε στο χρόνο και τις δυσκολίες και επιβραβεύθηκε μέσω της ICAN (η οποία αποτελεί τη συστράτευση πολλών ΜΚΟ στον αγώνα της IPPNW κατά των πυρηνικών) με ένα δεύτερο Νόμπελ ειρήνης το 2017.

Είχα την τιμή να τον γνωρίσω από κοντά κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου της IPPNW στο Μεξικό το 1993 και μου μιλούσε με μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και την ιστορία της.

Στον σχεδόν ένα αιώνα ζωής ο Bernard Lown απετέλεσε πρότυπο επιστήμονα και ειρηνιστή γιατρού και πρόλαβε να δει το πρώτο βήμα επιτυχίας των στόχων του με την Συμφωνία για την Πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών όπλων, που τέθηκε σε ισχύ στον ΟΗΕ στις 22 Ιανουαρίου 2021.

Όλοι εμείς στην IPPNW νιώθουμε περήφανοι γιατί βαδίζουμε στα χνάρια του και υποσχόμεθα να μη σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε μέχρι να εξασφαλίσουμε για την ανθρωπότητα ένα πλανήτη ασφαλή από κάθε πυρηνικό κίνδυνο.