Το The Greek Film Festival in Berlin θα σηκώσει αυλαία για 8η φορά στον κινηματογράφο Babylon, 29 Μαρτίου με 2 Απριλίου 2023. Το φεστιβάλ είναι έτοιμο να υποδεχτεί με ασφάλεια ξανά τους κινηματογραφιστές, τους καλεσμένους, τους σινεφίλ και τους αγαπημένους φίλους του στις σκοτεινές αίθουσες.

Ωριμότερο, ισχυρότερο, περνώντας σιγά σιγά τα όρια του Βερολίνου ταξιδεύοντας σε άλλες γερμανικές πόλεις, το φεστιβάλ είναι πλέον κυρίως προσανατολισμένο στην προώθηση και προβολή των πρωτοεμφανιζόμενων κινηματογραφιστών από την Ελλάδα στην Γερμανία. Το φεστιβάλ θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα πλούσιο, πολύπτυχο, επίκαιρο, με ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η νέα κινηματογραφική σοδειά της χώρας. Κωμωδία, σάτιρα ακόμη και στην πιο τραχιά της μορφή, ελαφρά dramedy είναι είδη που συνθέτουν ένα σημαντικό μέρος του φετινού προγράμματος.

Tριαντάπέντε συνολικά, ταινίες, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους, ειδικές προβολές θα απλωθούν στις πέντε ημέρες της διοργάνωσης με επαναλήψεις, ώστε να παρέχεται στο κοινό ευρύτερη δυνατότητα κράτησης θέσεων για τις επιθυμητές ταινίες. Με 6 Διεθνείς, 3 Ευρωπαϊκές και 18 γερμανικές πρεμιέρες, το φεστιβάλ θα προσφέρει νέο θέαμα στους θεατές του.

Ταινία Έναρξης θα είναι η dramedy “Εκεί που Ζούμε” σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Γκορίτσα, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Χρίστου Κυθρεώτη. Με πρωταγωνιστές τους Προμηθέα Αλειφερόπουλο, Στέλιο Μάινα, Μάκη Παπαδημητρίου, Μαρία Καλλιμάνη και Γεράσιμο Σκιαδαρέση, το φιλμ θα είναι Διεθνής Πρεμιέρα. Ο σκηνοθέτης θα είναι παρών στην προβολή και θα ακολουθήσει Q&A.

Πριν την ταινία Έναρξης, τον κόσμο θα υποδεχθεί ένα σύντομο solo show – έκπληξη που θα κλειδώσει την μουσική με την κωμωδία, που ελπίζουμε ότι θα αγκαλιάσει το κοινό μας.

Ταινία Λήξης θα είναι το “Dodo” σε σκηνοθεσία Πάνου Χ. Κούτρα, με τους Άκη Σακελλαρίου, Σμαράγδα Καρύδη, Τζεφ Μοντάνα, Κρις Ραντάνοφ, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Νίκο Γκέλια, Μαριέλλα Σαββίδου, Τζομάνα Αλχασάν, Πολύδωρο Βογιατζή. Ηδη με την ανακοίνωση του φετινού key visual, η διοργάνωση έδωσε μια πρώτη ιδέα ότι ένα dodo θα δώσει ηχηρό παρών και τι καλύτερο από την ταινία του Κούτρα, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο περσινό φεστιβάλ Καννών. H ταινία θα κάνει πρεμιέρα Βερολίνου στο φεστιβάλ.

Το επίσημο Διαγωνιστικό τμήμα «Emerging Greeks Competition» περιλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες σκηνοθετών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους και πραγματοποιείται φέτος για πέμπτη χρονιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

● “Άκουσέ με” της Μαρίας Ντούζα (Γερμανική πρεμιέρα)

● “Βlack Stone” του Σπύρου Ιακωβίδη (Γερμανική πρεμιέρα)

● “Ησυχία 6-9” του Χρήστου Πασσαλή (Γερμανική πρεμιέρα)

● “Μαγνητικά Πεδία” του Γιώργου Γούση (Γερμανική πρεμιέρα)

● “Με Αξιοπρέπεια” του Δημήτρη Κατσιμίρη(Διεθνής πρεμιέρα)

Όλοι οι σκηνοθέτες του Διαγωνιστικού προγράμματος θα είναι παρόντες και θα ακολουθούν Q&A μετά το τέλος των προβολών.

Οι ταινίες θα διεκδικήσουν το Emerging Greeks Award, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1000 ευρώ και προσφέρεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Το πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει:

●“5 1/2” των Μυρτώ Ιωαννίδου και Ιωάννα Παπαιωάννου. Η ταινία έχει πρωταγωνιστές τους ανθρώπους που κάλυψαν όσα συνέβησαν πίσω από τις ερμητικά κλειστές πόρτες της Δίκης της Χρυσής Αυγής.

●“Airland” του Xάρη Ραφτόγιαννη (Διεθνής πρεμιέρα), ένα “χειροποίητο ντοκιμαντέρ για το χάος, την δημιουργία, την αποδόμηση, την απόδραση”.

● “Femicidio” της Νίνας Μαρίας Πασχαλίδου (Γερμανική πρεμιέρα). Το ντοκιμαντέρ ασχολείται με τις γυναικοκτονίες στην Ιταλία εστιάζοντας σε περιπτώσεις που τάραξαν την κοινωνία και αποκάλυψαν τον μισογυνισμό της ιταλικής κουλτούρας.

“Κάλαντα” της Τζένης Τσιροπούλου (Γερμανική Πρεμιέρα, μικρού μήκους), ένα short doc που μπαίνει στηνψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου που, αν και γιατρός, δεν σώζει ζωές αλλά ζει με τον θάνατο.

● “Γιώτα Τελεία Ωμέγα” του Αλέξη Αλεξίου (Γερμανική πρεμιέρα, μικρού μήκους), ένα video essay, γυρισμένο σε 8 χιλιοστά.

● “Μικροβιωμα” του Σταύρου Πετρόπουλου (Γερμανική πρεμιέρα, μικρού μήκους), ένα κωμικό ντοκιμαντέρ που μας μεταφέρει στην Ικαρία και ένα επιστημονικό τεστ στους κατοίκους σχετικά με την μακροζωία!

● “Under the Lake” του Θανάση Τρομπούκη (μικρού μήκους), που μας μεταφέρει στις αναμνήσεις των κατοίκων σε ένα ορεινό χωριό που βουλιάζει σιγά σιγά σε μια λίμνη.

Τα ντοκιμαντέρ θα διεκδικήσουν το Documentary Award by Musou 500 ευρώ, προσφορά της Musou Music Group που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την μουσική, τον ήχο και τα πνευματικά δικαιώματα.

Εκτός Διαγωνιστικού Nτοκιμαντέρ θα προβληθούν επίσης: “Το each their voice: Θόδωρος Αγγελόπουλος & Νίκος Παναγιωτόπουλος” των Αντώνη Κόκκινου και Γιάννη Σολδάτου, μια συζήτηση ανάμεσα στους δύο μεγάλους Έλληνες σκηνοθέτες που γυρίστηκε στο πλαίσιο μιας εκδοτικής σειράς που δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Και το “Lights Out

Berlin” του Δημήτρη Αργυρίου που φωτίζει με συνεντεύξεις διάσημους DJ και ιδιοκτήτες club του Βερολίνου και πώς βίωσαν την πανδημία.

Στις Ειδικές Προβολέςθα προβληθούν τα “Φαντάσματα της Επανάστασης” του Θάνου Αναστόπουλου σε Διεθνή πρεμιέρα, μια ταινία που ενώνει ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία. Πρόκειται για την απεικόνιση της ιστορίας του 18ου αιώνα στην Τεργέστη, όπου το διαφωτιστικό κίνημα ήταν σε οργασμό και η δική μας Ελληνική Επανάσταση έχτιζε τα θεμέλιά της. Ακόμη θα προβληθεί το “Τα Ανθη στα Ανθη” του Γιώργου Αθανασίου, μια κομεντί με ήρωες δυο “σχεδόν” φίλους που παίζουν ένα παιχνίδι γνωριμίας.

Όπως έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό, το φεστιβάλ τιμά τον ηθοποιό, σεναριογράφο και παραγωγό Βαγγέλη Μουρίκη, μια εμβληματική φιγούρα του νέου ελληνικού κινηματογράφου, με ένα Spotlight με τρεις ταινίες:

● “Ο Βασιλιάς” (2002) του Νίκου Γραμματικού είναι μια από τις καλύτερες ταινίες του νέου ελληνικού σινεμά. Βασισμένη σε αληθινό γεγονός παρακολουθεί την ένταξη στη ζωή μιας μικρής επαρχιακής πόλη ενός πρώην φυλακισμένου. Ο Μουρίκης παίζει έναν από τους καλύτερους ρόλους της καριέρας του.

● “Νορβηγία” (2014) του Γιάννη Βεσλεμέ, ένα κωμικό vampire φιλμ με τον Μουρίκη να παίζει τον Ζανό, ένα βαμπίρ που στην Αθήνα του 1984 αναζητά ένα ζεστό κορίτσι. Ενα άλλο πρόσωπο του Μουρίκη σε έναν εντελώς ασυνήθιστο ρόλο.

● “Ισοβίτες” (2008) του Θόδωρου Μαραγκού, μια politically incorrect, cult κωμωδία, όπου ο Μουρίκης υποδύεται έναν νταλικέρη που καταλήγει σε ένα κελί φυλακής με έναν διαμαρτυρόμενο πολίτη, τον Τάκη Σπυριδάκη και τα κάνουν γυαλιά – καρφιά. Η ταινία είναι προσωπική πρόταση του ηθοποιού για το πρόγραμμα.

Μετά από τις προβολές των ταινιών θα γίνουν Q&A με τον ίδιο, ενώ το Σάββατο το βράδυ μετά τον “Βασιλιά” θα ακολουθήσει μια extended συζητηση.

Το πρόγραμμα των Shortsπεριλαμβάνει μια δυνατή επιλογή από 14 μικρού μήκους ταινίες, που καλύπτει πολλές θεματικές και διαφορετικές κινηματογραφικές τάσεις. Βραβευμένες, με συμμετοχές στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου αλλά και νέες σκηνοθετικές φωνές, το φετινό πρόγραμμα αντανακλά όλες τις τάσεις της πρόσφατης Ελληνικής παραγωγής των ταινιών μικρού μήκους:

● 5pm Seaside του Valentin Stejskal

● Airhostess-737 του Θανάση Νεοφώτιστου

● Αναμνήσεις μια Εφηβικής Καταιγίδας της Σοφίας Γεωργοβασίλη

● Αll the Time in the World της Δανάης Επιθυμιάδη (Γερμανική πρεμιέρα)

● ΕΝΟΜΕΝΑ της Φαίδρας Βόκαλη (Γερμανική πρεμιέρα)

● Hussies της Δέσποινας Μαυρίδου (Γερμανική πρεμιέρα)

● Μagma της Λίας Τσάλτα (Γερμανική πρεμιέρα)

● Μια Νύχτα στο Νεκροταφείο του Στέλιου Πολυχρονάκη (Γερμανική πρεμιέρα)

● Νot tomorrow της Αμέρισσας Μπάστα (Γερμανική πρεμιέρα)

● Pendulus του Δημήτρη Γκότση (Διεθνής πρεμιέρα)

● Reflections του Φώτη Σκουρλέτη (Γερμανική πρεμιέρα)

● Στον Θρόνο του Ξέρξη της Εύης Καλογηροπούλου (Γερμανική πρεμιέρα)

● The Last Journey του Στηβ Κρικρή (Ευρωπαϊκή πρεμιέρα)

● tokakis or What’s my Name του Θάνου Τοκάκη (Γερμανική πρεμιέρα)

Μετά τις προβολές των ταινιών θα ακολουθούν Q&A με τους παρόντες κινηματογραφιστές.

Cinematherapy με την Denise Νικολάκου

Για την φετινή 8η έκδοση του The Greek Film Festival in Berlin, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα έρθει στο Βερολίνο με την διοργάνωση ενός session του Cinematherapy με την Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Ντενίς Νικολάκου, μια παράλληλη εκδήλωση του φεστιβάλ της Δράμας που πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία εδώ και τρία χρόνια.

Η κινηματογραφοθεραπεία (Cinematherapy) είναι η χρήση ταινιών για την κινητοποίηση και αναγνώριση συναισθημάτων και για την εξαγωγή συμπερασμάτων στο πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Χρησιμοποιείται για να ενθαρρύνει το κοινό να κατανοήσει σχεδόν οποιοδήποτε θέμα, επειδή η κινηματογραφική εικόνα καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα θεμάτων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης επιλέχθηκε να γίνει προβολή της μικρού μήκους ταινίας του προγράμματος “tokakis or What’s my Name” του Θάνου Τοκάκη. Μετά θα γίνει συζήτηση που θα κατευθύνεται από την ψυχοθεραπεύτρια σε μια μοναδική διάδραση που παντρεύει την ψυχοθεραπεία με την τέχνη του σινεμά. Το session θα εστιάσει ιδιαίτερα στην κωμωδία, τα κωμικά στοιχεία, το γέλιο και την σάτιρα, όπως βγαίνουν από την ταινία του Θάνου Τοκάκη.Το session θα γίνει Παρασκευή, 31 Μαρτίου, OVAL Babylon, 18:00 – Είσοδος ελεύθερη.

Επίσης, στο πλαίσιο της πολιτιστικής ανταλλαγής με την πόλη του Βερολίνου, το φεστιβάλ θα διοργανώσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Σάββατο 1 Απριλίου 2023, για τους κινηματογραφιστές και τους καλεσμένους του το Berlin Walk, μια περιήγηση σε αξιοθέατα και γειτονιές της πόλης, που ενδεχόμενα, δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν. Είναι μια ευκαιρία να δουν οι καλλιτέχνες και οι φεστιβαλιστές την πόλη “με άλλο μάτι” αλλά και να γνωριστούν μεταξυ τους.

Κριτική Επιτροπή

Tην Κριτική Επιτροπή του επίσημου διαγωνιστικού προγράμματος Emerging Greeks Competition και του τμήματος Ντοκιμαντέρ συνθέτουν οι:

MirjaFrehse, SeniorFunding Consultant MEDIA

H Mirja Frehse σπούδασε παραγωγή τηλεόρασης στην Σχολή Κινηματογράφου του Βabelsberg. Εργάστηκε ως Marketing Manager στην εταιρεία διανομής X Verleih και ως excecutive producer στην Novotny & Novotny Filmproduktion στην Βιέννη, που ειδικεύεται στις συμπαραγωγές. Εργάστηκε ως σύμβουλος σε πολλές γερμανικές και αυστριακές ταινίες και στην συνέχεια ξεκίνησε από το 2007 στο Creative Europe MEDIA Desk Berlin-Brandenburg όπου και παραμένει ως Senior σύμβουλος χρηματοδοτήσεων. Ειδικεύεται στις διεθνείς χρηματοδοτήσεις και την διανομή ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών. Το MEDIA αποτελεί σημείο συνάντησης για τους επαγγελματίες του σινεμά και των media στην Ευρώπη και προσφέροντας δικτύωση και ενημέρωση. Η Mirja συμμετέχει σε σεμινάρια και training προγράμματα και αγορές πολύ συχνά, ενώ οι παιδικές ταινίες και τα νέα ταλέντα έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της.

Sydney Levine,International Film Business Consultant

Η Sydney Levine είναι σύμβουλος κινηματογραφιστών ειδικευμένη στις συνεργασίες μεταξύ Αμερικανών και άλλων παραγωγών. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μοναδική γυναίκα στον χώρο της διεθνούς διανομής στην 20th Century Fox International. Eργάστηκε ως acquisitions Manager στην Lorimar Pictures και Republic Pictures, Το 1988 δημιούργησε τo FilmFinders, το πρώτο κινηματογραφικό database για επαγγελματίες, προγραμματιστές και παραγωγούς. Το FilmFinders αγοράστηκε από το ΙΜDB το 2007, οπότε και δούλεψε στο imdb pro για την επαγγελματική του εδραίωση. Το 2009 ίδρυσε το SydneysBuzz προς συμβουλευτική επαγγελματιών αλλά και για να γράφει για το σινεμά. Δίδαξεστο Chapman, UCLA, New School of Social Research, Deutsche Welle Akademie,

Binger Institut, Cannes Producers Workshop, Berlinale Talents, κάνεισεμινάριακαιδιευθύνει panels σεφεστιβάλ. Ζει μεταξύ Λος Αντζελες και Βερολίνου και ταξιδεύει σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ. Μιλά αγγλικά ως μητρική γλώσσα, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά.



Παναγιώτης Ευαγγελίδης, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, συγγραφέας

Ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης γεννήθηκε στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται. Τελείωσε την Νομική σχολή Αθηνών και είναι σκηνοθέτης του κινηματογράφου, σεναριογράφος, συγγραφέας, μεταφραστής λογοτεχνίας και θεραπευτής shiatsu. Κάνει κυρίως ταινίες ντοκιμαντέρ με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Έχει εκδώσει τέσσερα μυθιστορήματα. Μεταφράζει κυρίως από τα Ιαπωνικά. Ανάμεσα στις ταινίες του είναι το Τσιπ και Όβι, Λάμπουν στο Σκοτάδι, Ίρβινγκ Παρκ.

———————————

To ωρολόγιο πρόγραμμα του φεστιβάλ θα κυκλοφορήσει στα μέσα Φεβρουαρίου.

Τα εισιτήρια για και για τις ταινίες θα υπάρχουν στο site του φεστιβάλ και του Babylon https://babylonberlin.eu Οι θέσεις θα είναι αριθμημένες και προτείνεται ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων. Όλα τα δελτία Τύπου και το πρόγραμμα υπάρχουν στο homepage της επίσημης ιστοσελίδας του φεστιβάλ thegreekfilmfestivalinberlin.com

Πρόγραμμα: thegreekfilmfestivalinberlin.com

