Άγκυρα: Επικρίνει την Ελλάδα για τον στολίσκο για τη Γάζα

Ενώπιον ισραηλινού δικαστηρίου οι δυο ακτιβιστές από τον στολίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν ανοιχτά της Κρήτης. Θέση πήρε και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στηλιτεύοντας την Ελλάδα.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσε η επίθεση των Ισραηλινών στρατιωτών στο Στολίσκο για τη Γάζα που έπλεε σε διεθνή ύδατα 80 ναυτικά μίλα δυτικά της Κρήτης πριν κατασχεθεί. Ωστόσο για την Τουρκία όπως αναφέρουν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αυτό που την ενόχλησε περισσότερο ήταν η «παθητική στάση» της Ελλάδας, όπως είπαν, απέναντι στο περιστατικό, ισχυριζόμενοι ότι η Ελλάδα αγνόησε τις διεθνείς της υποχρεώσεις σε ένα συμβάν που θεωρούν ότι έλαβε χώρα εντός της περιοχής της ευθύνης έρευνας και διάσωσης.

Σε υψηλούς τόνους οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα έπρεπε να είναι πιο ενεργή στην διαχείριση της κατάστασης και τονίζουν ότι h αντίδραση που επεδειξε η Ελλάδα στην περιπτωση αυτή δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο και της υποχρεώσεις της. Δεδομένου, λένε, ότι το περιστατικό πραγματοποιήθηκε σε βάρος πολιτικών σκαφών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, αυτό φαίνεται ότι παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, πρωτίστως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνώνγια το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Περί Ελλάδας ….

Οι ίδιες στρατιωτικές πηγές προχωρούν πιο πέρα υποστηρίζοντας ότι «οι επιλογές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια δημιουργούν εντάσεις γύρω από ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Αυτή η στάση της Ελλάδας, ισχυρίζονται, επικρίνεται στην ελληνική κοινή γνώμη ως κάτι που επηρεάζει αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και ανοίγει τον δρόμο στην αποδυνάμωση των αξιώσεων της Ελλάδας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας σε διεθνές επίπεδο.

Το περιστατικό με τον στολίσκο για τη Γάζα είναι πιθανό να αποτελέσει αφορμή για την Άγκυρα ώστε να προβάλλει νέες αξιώσεις απέναντι στην Ελλάδα ύστερα και από τη δυσαρέσκεια της για την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα.