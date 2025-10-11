Ένας πολιτικός θρίαμβος για το… λουκάνικο

Την εβδομάδα που πέρασε το Ευρωκοινοβούλιο με σχεδόν οριακή πλειοψηφία αποφάσισε να απαγορεύσει τη χρήση ονομάτων αγαπημένων εδεσμάτων των κρεατοφάγων από χορτοφαγικά προϊόντα.Το παλιό ανέκδοτο για τους Ευρωβουλευτές έλεγε ότι αφού έλυσαν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα της Ευρώπης αποφάσισαν να ασχοληθούν και με το θεμελιώδες ερώτημα για το μέγιστο όριο κυρτότητας της μπανάνας, που εισάγεται στην ΕΕ από άλλες ηπείρους. Τώρα έχουμε νέα εξέλιξη.

Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να απαγορεύσει τους όρους λουκάνικο, μπέργκερ, σνίτσελ σε χορτοφαγικά προϊόντα. Δεν θα επιτρέπεται δηλαδή να πωλούνται veggie-burger, veggie-wurst, veggie-schnitzel για να μην μπερδεύονται οι καταναλωτές. Εκκρεμεί βεβαίως η έγκριση και από τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά όλα δείχνουν ότι πλέον «μπήκε το νερό στο αυλάκι» και όλοι μπορούμε να απολαύσουμε τα γεύματά μας με διαφάνεια και χωρίς… παρανοήσεις.

Ο καγκελάριος έχει άποψη

Αν όλα αυτά σας φαίνονται αστεία, πρέπει να γνωρίζετε ότι η ψηφοφορία έδειξε ένα διχασμένο σώμα με 355 υπέρ και 247 κατά. Σαφής πλειοψηφία μεν, άλλα όχι και «συνταγματικού» χαρακτήρα. Και αξίζει επίσης να γνωρίζετε ότι για το θέμα τοποθετήθηκε αυτές τις μέρες ακόμα και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ξακαθαρίζοντας ότι «ένα λουκάνικο είναι ένα λουκάνικο».

Εντυπωσιακές ήταν άλλωστε και οι αντιδράσεις στην απόφαση με τις ενώσεις κτηνοτρόφων και κρεοπωλών να πανηγυρίζουν και μεγάλες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ που διακινούν με μεγάλη επιτυχία τέτοια προϊόντα να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την υποχρέωση τώρα να αλλάξουν όλο το σχεδιασμό τους. Προφανώς είναι μια απόφαση με σημαντικές επιπτώσεις για πολλούς κλάδους της οικονομίας που συνδέονται με τη διατροφή. Και φυσικά δεν μπορεί να λησμονούμε ότι μιλάμε για αγορές πολλών δισεκατομμυρίων σε όλη την Ευρώπη.

Μπορεί να ξεγελαστούν οι καταναλωτές;

Προσωπικά δεν είμαι εκπρόσωπος των μεγάλων σούπερ-μάρκετ, ούτε φανατικός χορτοφάγος. Γενικώς τα τελευταία χρόνια προτιμώ το veggie-burger και όχι λόγω του δεύτερου συνθετικού του, αλλά γιατί δεν θέλω να φάω κρέας τη συγκεκριμένη ημέρα.

Αλλά το ερώτημα είναι (πέραν του αν δεν είχαν κάτι σημαντικότερο να ασχοληθούν στο Στρασβούργο) αν πράγματι αυτοί οι 355 βουλευτές θεωρούν τόσο αφελείς τους κρεατοφάγους, που μπορούν να ξεγελαστούν από μια τέτοια ονομασία. Γιατί το βασικό επιχείρημα που ακούστηκε αφορούσε τον φόβο της παραπλάνησης. Είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που θα συμφωνήσω με έναν ευρωβουλευτή του FDP, τον Γιαν Κρίστοφ Έτγιεν, που δήλωσε ότι «οι άνθρωποι δεν είναι ανόητοι. Τους θεωρώ ικανούς να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε ένα veggie λουκάνικο και ένα κανονικό λουκάνικο».

Απρόβλεπτες οι συνέπειες

Είναι μάλλον πρόωρο να θελήσει να προβλέψει κανείς αν η απόφαση θα ενισχύσει περισσότερο την κρεοφαγία, όπως φοβούνται οι εκπρόσωποι κάποιων οικολογικών οργανώσεων, που θεωρούν ότι μια βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει και λιγότερη κατανάλωση ζωικών τροφών. Μένει να φανεί ποια θα είναι η αντίδραση της βιομηχανίας τροφίμων, οι νέες πρακτικές προώθησης «εναλλακτικών προϊόντων» και οι οικονομικές επιπτώσεις από την προτεινόμενη αλλαγή.

Αυτό που υπάρχει καταγεγραμμένο είναι η άποψη των δύο τρίτων των ερωτηθέντων σε σχετική δημοσκόπηση στη Γερμανία, που απάντησαν ότι η απόφαση για τις σχετικές ονομασίες δεν είναι ένα θέμα, που θα έπρεπε να απασχολεί το Ευρωκοινοβούλιο. Μόνο ένα 24% πιστεύει ότι αυτό ήταν πράγματι ένα ερώτημα, που άξιζε να φτάσει στο Στρασβούργο. Αλλά μάλλον αυτοί που το έφεραν ως εκεί έχουν τους λόγους τους.

