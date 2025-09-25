Ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ο Σαρκοζί

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με το καθεστώς Καντάφι το 2005 και καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση.Ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση κρίθηκε ο Νικολά Σαρκοζί. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας διαπιστώθηκε πως το 2005 είχε συνάψει συμφωνία με το καθεστώς Καντάφι για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας, λαμβάνοντας εκατομμύρια ευρώ από τον τότε δικτάτορα της Λιβύης. Σε αντάλλαγμα ο Σαρκοζί θα φρόντιζε να στηρίξει το λιβυκό καθεστώς σε μία περίοδο που η χώρα είχε απομονωθεί από τη διεθνή κοινότητα.

Στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών αλλά και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Παράλληλα, ο Σαρκοζί αθωώθηκε για τρεις άλλες κατηγορίες διαφθοράς, μεταξύ των οποίων η κατάχρηση λιβυκών δημοσίων πόρων και η παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αρνείται τα πάντα και αναμένεται να ασκήσει άμεσα έφεση – παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται πως θα οδηγηθεί στη φυλακή, προτού ολοκληρωθούν οι νομικές διαδικασίες στον β' βαθμό.

Τα «πάρε-δώσε» με το καθεστώς Καντάφι

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στη δίκη Σαρκοζί, το λιβυκό καθεστώς ζητούσε διπλωματικές, νομικές και επιχειρηματικές διευκολύνσεις, με τον Σαρκοζί να αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στην αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας του Καντάφι.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του Σαρκοζί κατηγορήθηκαν από τους εισαγγελείς ότι είχαν συναντήσεις με μέλη του καθεστώτος του Καντάφι στη Λιβύη το 2005, όταν ο Σαρκοζί ήταν υπουργός Εσωτερικών. Λίγο μετά την εκλογή του στην προεδρία το 2007 ο Σαρκοζί προσκάλεσε τον Λίβυο ηγέτη σε επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι.

Ο κύκλος της διαφθοράς

Ο Κλοντ Γκεάν, διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί το 2007 και στη συνέχεια υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, κρίθηκε ένοχος για σύσταση και συμμετοχή και διαφθορά. Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία κρίθηκε και ο Μπρις Όρτφε, επίσης στενός συνεργάτης του Σαρκοζί που υπηρέτησε και ως υπουργός Εσωτερικών. Αμφότεροι θα ασκήσουν πιθανότατα έφεση.

Ο Ερίκ Βερτ ωστόσο, ένας ακόμα πρώην υπουργός που ήταν υπεύθυνος για τα οικονομικά της εκστρατείας του Σαρκοζί το 2007 και στη συνέχεια μετακινήθηκε στο κεντρώο κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν, αθωώθηκε.

Η μεγαλύτερη δίκη διαφθοράς του Σαρκοζί

Η τρέχουσα δίκη διαφθοράς αποτελεί τη μεγαλύτερη σχετική δίκη εναντίον του Σαρκοζί, που στο παρελθόν είχε πολλές περιπέτειες με τη δικαιοσύνη, ενώ πριν λίγους μήνες με επίσημο διάταγμα του αφαιρέθηκε η ανώτατη γαλλική διάκριση, η Λεγεώνα της Τιμής.

Ο Σαρκοζί έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για προσπάθεια δωροδοκίας δικαστή – έγινε έτσι ο πρώτος πρώην επικεφαλής κράτους στη Γαλλία που αναγκάστηκε να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Σε άλλη υπόθεση καταδικάστηκε για απόκρυψη παράνομων υπερβάσεων δαπανών στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του το 2012, όταν και έχασε τις εκλογές από τον Φρανσουά Ολάντ. Ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση και στις δύο καταδίκες.

Παρά τις καταδίκες του πάντως ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας συνεχίζει να συναντάται και να συμβουλεύει επιφανή στελέχη της δεξιάς και του κέντρου – όπως για παράδειγμα με τον νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας και άλλοτε προστατευόμενο του, Σεμπαστιάν Λεκορνύ.

Πηγές: SPIEGEL, tagesschau

