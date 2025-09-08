Έπεσε η κυβέρνηση Μπαϊρού, σε πολιτική κρίση η Γαλλία

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έχασε την εμπιστοσύνη της Εθνοσυνέλευσης. Σε βαθιά πολιτική κρίση βυθίζεται η χώρα. «Ιστορικό και όχι πολιτικό ζήτημα» λέει ο Μπαϊρού.Ανταπόκριση από το Παρίσι

Η κυβέρνηση Μπαϊρού έπεσε. Με 364 ψήφους κατά, οι βουλευτές του αρνήθηκαν την ψήφο εμπιστοσύνης που αναζήτησε. Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε γύρω στις 7 το βράδυ, ενώ έγινε γνωστό ότι αύριο θα παραδώσει την παραίτησή του στον πρόεδρο Μακρόν.

Λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία, ο Φρανσουά Μπαϊρού είχε βάλει όλη την πολιτική του δεινότητα να πείσει για τους κινδύνους μιας απόρριψης. «Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να διαγράψετε την πραγματικότητα».

Με τα λόγια αυτά ξεκίνησε την απογευματινή ομιλία του ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της διαδικασίας για την εξασφάλιση ψήφου εμπιστοσύνης από τους βουλευτές.

Και ενώ ο στόχος ήταν να πείσει για να δώσουν νέα περιθώρια ζωής στην κυβέρνησή του, ο λόγος του έμοιαζε σαν ένα μεγάλο «αντίο», καμία νέα αναγγελία, ούτε νέο προγραμματισμό, έμοιαζε να προσυπογράφει και ο ίδιος το τέλος της κυβέρνησής του. Σαν παρακαταθήκη, όμως, άφησε στους Γάλλους μια ισχυρή προειδοποίηση για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα τους.

«Η υποταγή στο χρέος μοιάζει με υποταγή στη βία»

«Θέλησα αυτή τη δοκιμασία της αλήθειας» εξήγησε, «με τη συγκατάθεση του προέδρου». Δεν είναι πολιτικό ζήτημα αλλά ιστορικό» (…) «Είναι θέμα ζωής και θανάτου», πρόσθεσε. «Σήμερα το χρέος είναι 3.415 δις ευρώ. Κάθε χρόνο με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης και πληθωρισμού η Γαλλία παράγει 50 δις ευρώ, και αυτό έναντι των 107 δις ευρώ που οφείλουμε στους πιστωτές στο τέλος της δεκαετίας. Η υποταγή στο χρέος είναι σαν υποταγή στη στρατιωτική βία»τόνισε ο Φρανσουά Μπαϊρού.

Παίρνοντας τον λόγο η Μαρίν Λεπέν υπογράμμισε πάνω απ’ όλα ότι στην προκειμένη περίπτωση μια νέα διάλυση της Βουλής δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση. Ο Γκαμπριέλ Ατάλ από τους Μακρονικούς ζήτησε συνεργασίες για την «οικοδόμηση μιας συμφωνίας γενικού ενδιαφέροντος».

Η Ματίλντ Πανό από τους Ανυπότακτους θύμισε ότι σε δύο μέρες, στις 10 του μήνα, ετοιμάζουν διαδηλώσεις με σλόγκαν «Μπλοκάρουμε τα πάντα». Οι Σοσιαλιστές με τον Μπορις Βαλώ επανέλαβαν ότι είναι έτοιμοι για να πάρουν την σκυτάλη στην κυβέρνηση, πράγμα που αρνούνται με βία και κατηγορηματικά οι Ρεπουμπλικάνοι μέσω του αρχηγού τους και νυν υπουργού εσωτερικών, Μπρούνο Ρεταγιό.

