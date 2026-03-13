«Έρχονται οι Πολωνοί» ως επενδυτές στη Γερμανία

Ολοένα και περισσότερες πολωνικές εταιρείες εξαγοράζουν επιχειρήσεις στην Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία, δείγμα της δυναμικής της οικονομίας της χώρας.Με εμφανή υπερηφάνεια ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 6 Φεβρουαρίου μια φωτογραφία ενός άρθρου στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, με τίτλο «Οι Πολωνοί έρχονται». Και έγραψε: «Δείτε πώς έχει αλλάξει αυτή η φράση τα τελευταία 30 χρόνια. Ο γερμανικός Τύπος αναφέρει ότι οι εταιρείες μας εξαγοράζουν ολοένα και περισσότερο καθιερωμένες δυτικές μάρκες, όχι το αντίστροφο. Η Πολωνία συνέρχεται».

Το άρθρο στο οποίο αναφέρθηκε αφορούσε μια προφανώς αυξανόμενη τάση: Πολωνικές εταιρείες αποκτούν και αγοράζουν μερίδια σε δυτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων πολλών στη Γερμανία. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, εταιρείες από την Πολωνία ανακοίνωσαν 22 εξαγορές στη δυτική Ευρώπη πέρυσι, τις περισσότερες που έχουν καταγραφεί. Η Γερμανία ήταν ένας ιδιαίτερος στόχος, με εννέα συμφωνίες.

Ο Ντόμινικ Κοπίνσκι, ανώτερος σύμβουλος στο Πολωνικό Οικονομικό Ινστιτούτο και καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ, λέει ότι είναι δύσκολο να μην συμπεράνουμε ότι τέτοιοι τίτλοι εξέφραζαν μια «στιγμή ορόσημο» στις πολωνο-γερμανικές οικονομικές σχέσεις. «Πριν από είκοσι χρόνια, όταν η Πολωνία ήταν νεοσύστατη στην ΕΕ, ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν δύσκολο να το φανταστεί κανείς», δήλωσε στην DW.

Είπε ότι η νέα γενιά Πολωνών επιχειρηματιών δεν ανησυχεί για τα παλιά γερμανικά στερεότυπα σχετικά με την πολωνική οικονομία. «Δεν αισθάνονται εκφοβισμένοι ή περιορισμένοι από οποιαδήποτε επίμονη αίσθηση κατωτερότητας. Αρπάζουν τις ευκαιρίες όταν τις βλέπουν και, το πιο σημαντικό, πρωτοπορούν για άλλες εταιρείες, δίνοντας το παράδειγμα», είπε. «Εάν αυτό συνεχιστεί, αυτό που μπορεί να βλέπουμε δεν είναι απλώς μια σειρά συναλλαγών, αλλά περισσότερο μια γενεαλογική μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο οι πολωνικές εταιρείες βλέπουν τη θέση τους στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο Κοπίνσκι.

Η ιστορία οικονομικής επιτυχίας της Πολωνίας

Ο Κοπίνσκι λέει ότι ενώ είναι λίγο νωρίς για να πούμε αν οι εξαγορές αποτελούν μέρος μιας σαφούς τάσης, μια τέτοια εξέλιξη είναι αναμενόμενη. «Περισσότερες πολωνικές εταιρείες που επιχειρούν στο εξωτερικό, αναζητούν εξαγορές και εδραιώνονται πιο σταθερά στο οικοσύστημα της ευρωπαϊκής αγοράς», είπε. Το πλαίσιο είναι η ταχεία οικονομική ανάπτυξη της Πολωνίας και η συνεχιζόμενη οικονομική σύγκλιση με τη Δυτική Ευρώπη. Το 2025, το πραγματικό ΑΕΠ της Πολωνίας αυξήθηκε κατά 3,6% σε ετήσια βάση, περίπου 2% περισσότερο από την ΕΕ.

Από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της Πολωνίας είναι σχεδόν 4%, ένας ρυθμός που έχει επιταχυνθεί την τελευταία δεκαετία. Η χρηματιστηριακή της αγορά επίσης σημειώνει άνοδο. Το κλειδί για την ιστορία επιτυχίας της Πολωνίας, σύμφωνα με τον Κοπίνσκι, είναι η ισχυρή εγχώρια αγορά της. «Πρόκειται για μια μεγάλη, ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, την έκτη μεγαλύτερη οικονομία στην ΕΕ και για πολλές πολωνικές εταιρείες φέρνει φαγητό στο τραπέζι», είπε.

«Οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν την έμφυτη όρεξη να αναζητήσουν οικονομίες κλίμακας στο εξωτερικό, όταν μπορούν ακόμα να τις βρουν τοπικά. Χρειάζεται μια πιο περιπετειώδης νοοτροπία και χαμηλότερη αποστροφή κινδύνου για να επεκταθεί κανείς στο εξωτερικό».

Είναι επίσης σημαντικό να εξεταστούν οι εξαγορές στο πλαίσιο μιας βασικής μεταβαλλόμενης δυναμικής εντός της πολωνικής οικονομίας, η οποία δεν είναι πλέον ένα μέρος όπου οι ξένες εταιρείες αναζητούν φθηνότερες υπηρεσίες πληροφορικής. «Μας θεωρούσαν ως αυτή τη χώρα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε πλέον αυτή η αγορά επειδή αυτή η προοπτική μετατοπίζεται στην Ινδία», είπε. «Εκεί μπορείτε να αποκτήσετε οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες πληροφορικής και η Πολωνία δεν είναι πια αυτό το μέρος».

Ξένες Επενδύσεις στην Πολωνία

Μένει να δούμε αν και πότε η Πολωνία θα γίνει μια οικονομία που επενδύει περισσότερο σε άλλες οικονομίες από ό,τι άλλες οικονομίες επενδύουν σε αυτήν μακροπρόθεσμα. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Πολωνία μειώθηκαν το 2024, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με την Καταρίνα Ρενταρζέφσκα, επικεφαλής μακροοικονομική αναλύτρια για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στον αυστριακό όμιλο Erste, ορισμένοι από τους λόγους για τη μείωση των εισροών κεφαλαίων στην Πολωνία ήταν η αύξηση του κόστους εργασίας, οι υψηλές τιμές ενέργειας και το υψηλό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους λόγω των επιτοκίων.

Ο Κοπίνσκι σημειώνει ότι η Πολωνία είναι εδώ και καιρό ο περιφερειακός ηγέτης στην προσέλκυση ΑΞΕ, λαμβάνοντας περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια από το 1989. Ωστόσο, πιστεύει ότι οι πρόσφατες εξαγορές μπορεί να υποδεικνύουν ένα σημείο καμπής που αναμενόταν εδώ και καιρό. «Αν κοιτάξετε τις τροχιές των πιο ώριμων οικονομιών, συνήθως υπάρχει ένα σημείο καμπής στο οποίο οι εξερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις αρχίζουν να επιταχύνονται. «Τελικά καλύπτουν – και μερικές φορές ακόμη και ξεπερνούν – το απόθεμα των εισερχόμενων άμεσων ξένων επενδύσεων. Περιμέναμε με ανυπομονησία αυτή την απογείωση. Είναι πιθανό αυτό το κεφάλαιο να ανοίγει τώρα μπροστά στα μάτια μας».

Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

