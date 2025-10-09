Ανακούφιση σε Ισραήλ και Γάζα: Αρχίζει η εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ

Κλίμα προσμονής και ανακούφισης σε Ισραήλ και Γάζα ενόψει της απελευθέρωσης των ομήρων και της κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα. Άγνωστο ωστόσο παραμένει το καθεστώς διακυβέρνησης της «επόμενης μέρας».Ανταπόκριση

Έχουν ήδη αρχίσει οι προετοιμασίες τόσο από πλευράς Ισραήλ όσο και από πλευράς Χαμάς για την προετοιμασία της πρακτικής εφαρμογής του πρώτου σταδίου τουσχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν ισραηλινές κυβερνητικές πηγές, ήδη από τις πρωινές ώρες, οι τρεις ταξιαρχίες του στρατού, άρχισαν να αναδιπλώνονται από τις θέσεις που ελέγχουν στην Πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της. Συγχρόνως, αιγυπτιακές πηγές επιβεβαιώνουν ότι η Χαμάς έχει αρχίσει να εντοπίζει τους ζωντανούς ομήρους προκειμένου να τους συγκεντρώσει στο σημείο από όπου αναμένεται να παραληφθούν από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Την ίδια στιγμή, εορταστικό παραμένει το κλίμα στην Πλατεία Ομήρων, στο κέντρο του Τελ Αβίβ όπου από νωρίς το πρωί και παρά τον βροχερό καιρό, συγγενείς των ομήρων και πλήθος κόσμου μετρούν τις ώρες ώσπου να δουν τους 20 ζωντανούς απαχθέντες ισραηλινούς κρατουμένους να απελευθερώνονται από τα τούνελ της Χαμάς, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα (13/10).

Ενόψει των πρώτων 72 ωρών εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ

Η αντίστροφη μέτρηση των 72 ωρών, εντός των οποίων οι ισραηλινοί όμηροι θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους, θα αρχίσει όταν η κυβέρνηση Νετανιάχου θα εγκρίνει και επισήμως όσα συμφωνήθηκαν τα ξημερώματα. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, με το πέρας της επικείμενης κυβερνητικής σύσκεψης που θα αρχίσει στις 17:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) το πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Ενόσω θα βρίσκεται σε εξέλιξη η απελευθέρωση όλων των ομήρων από την Χαμάς, ο ισραηλινός στρατός θα αρχίσει να αποσύρεται διατηρώντας τον έλεγχο επί του 57% της έκτασης του θύλακα. Θα ακολουθήσει η αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων ισοβιτών και άλλων 1.700 βαρυποινιτών που κρατούνται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας.

Άγνωστο, ωστόσο παραμένει ακόμα εάν θα περιληφθούν και προσωπικότητες-σύμβολα του ένοπλου παλαιστινιακού αγώνα, όπως ο Μαρουάν Μπαργούτι της Φατάχ και ο Άχμαντ Σααντάτ του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP) την αποφυλάκιση των οποίων είχε ζητήσει η Χαμάς. Παράλληλα, εντός των επομένων πέντε ημερών, συμφωνήθηκε να εισέλθουν στη Γάζα 500 οχήματα με ανθρωπιστική βοήθεια.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το καθεστώς διακυβέρνησης «της επόμενης μέρας» δεν έχει συζητηθεί. Από την άλλη όμως, ΗΠΑ και Κατάρ φέρονται να εγγυώνται ότι με την ολοκλήρωση του 72ωρου πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, έχουν αρχίσει ήδη να εκδηλώνονται διαφωνίες από την δεξιότερη πτέρυγα της κυβέρνησης, με τον Μπετσαλέλ Σμότριτς να τάσσεται δημόσια κατά του σχεδίου. Από την άλλη, κομματικοί παράγοντες της παράταξής του διευκρινίζουν ότι ο Σμότριτς δεν θα είναι εκείνος που θα ρίξει την κυβέρνηση.

