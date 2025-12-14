Απέτρεψαν τρομοκρατική επίθεση στη Βαυαρία

Οι αρχές συνέλαβαν πέντε άτομα που φέρονταν να σχεδίαζαν χτύπημα με βαρύ όχημα σε χριστουγεννιάτικη αγορά με πιθανά ισλαμιστικά κίνητρα. Εντείνονται τα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη χώρα.Η εισαγγελία της Βαυαρίας ανακοίνωσε τη σύλληψη πέντε ατόμων, ενός 56χρονου Αιγύπτιου ιμάμη, ενός 37χρονου Σύρου και τριών Μαροκινών 22, 28 και 30 ετών, οι οποίοι θεωρείται ότι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικό χτύπημα στην χριστουγεννιάτικη αγορά, στο Ντινγκόλφινγκ έξω από το Μόναχο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση η σύλληψη των πέντε ανδρών «ματαίωσε μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση με ισλαμιστικά κίνητρα».

Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες οι συλληφθέντες μετά από σχετική δημόσια προτροπή του Αιγύπτιου ιμάμη σχεδίαζαν να εισβάλουν με κάποιο βαρύ όχημα σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά στο Νότο της Βαυαρίας, για« να σκοτώσουν και να τραυματίσουν όσους περισσότερους γίνεται» με την ενέργειά τους αυτή. Οι τρεις Μαροκινοί είχαν δηλώσει έτοιμοι να αναλάβουν την εκτέλεση της συγκεκριμένης επίθεσης, ενώ ο Σύρος τους ενεθάρρυνε σε αυτή τους την απόφαση.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από εντατικές έρευνες και παρακολουθήσεις από τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες, ενώ διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρχε συνεργασία με κάποια αντίστοιχη υπηρεσία άλλης χώρας.

Διαβεβαιώσεις του υπουργού Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοάκιμ Χέρμαν, επαίνεσε συνολικά τις αρχές ασφαλείας του κρατιδίου του για την «εξαιρετική μεταξύ τους συνεργασία». Αυτό υπογραμμίζει με εντυπωσιακό τρόπο την «άμεση ανταπόκριση και αποτελεσματικότητά τους». Και καταδεικνύει όπως επεσήμανε ότι «είμαστε ικανοί να προστατεύσουμε τους πολίτες μας!» Τώρα πρέπει να διευκρινιστεί το ιστορικό και οι λεπτομέρειες του περιστατικού, πρόσθεσε ο πολιτικός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης CSU.

Οι αρχές σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής για την προστασία των πολιτών, που συρρέουν στις χριστουγεννιάτικες αγορές, ειδικά όσο πλησιάζει η ημέρα των Χριστουγέννων. Κάτι που προκαλεί ομολογουμένως ένα περίεργο συναίσθημα σε πολλούς επισκέπτες των αγορών. Επίσης η προληπτική φύλαξη έχει προκαλέσει συζητήσεις για το πιθανό οικονομικό της κόστος. Οι αγορές πάντως έχουν γίνει στόχος και πολλών fake news στο διαδίκτυο, που επιδιώκουν να προκαλέσουν ένα γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες.

Αυξημένη επαγρύπνηση

Οι παραδοσιακές αγορές στη Γερμανία βρίσκονται εδώ και καιρό υπό εντατικό έλεγχο από τις αρχές ασφαλείας – εν μέρει λόγω προηγούμενων επιθέσεων. Τον Δεκέμβριο του 2016, ένας ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής οδήγησε ένα φορτηγό πάνω στο πλήθος στην πλατεία Μπράιτσαιντ στο Βερολίνο. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 13 ατόμων.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ένας οδηγός οδήγησε σκόπιμα το αυτοκίνητό του μέσα στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο, σκοτώνοντας έξι άτομα και τραυματίζοντας περισσότερους από 300. Η δίκη του δράστη, ενός Σαουδάραβα που ζει στη Γερμανία από το 2006, βρίσκεται σε εξέλιξη στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μαγδεμβούργου.

Πηγές: DW, ARD, DLF

