Αναζήτηση

Τελευταία νέα:

Μακελειό στο Σίδνεϋ

0
Τουλάχιστον 12 νεκροί από την επίθεση με, όπως όλα...

Ευρώπη: Μέρος της λύσης ή του προβλήματος;

0
Οι Ευρωπαίοι απέτυχαν με την τακτική κατευνασμού του Τραμπ,...

30 χρόνια από την ιστορική Συμφωνία του Ντέιτον

0
Συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη συμφωνία που τερμάτισε τον...

Απέτρεψαν τρομοκρατική επίθεση στη Βαυαρία

Οι αρχές συνέλαβαν πέντε άτομα που φέρονταν να σχεδίαζαν χτύπημα με βαρύ όχημα σε χριστουγεννιάτικη αγορά με πιθανά ισλαμιστικά κίνητρα. Εντείνονται τα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη χώρα.Η εισαγγελία της Βαυαρίας ανακοίνωσε τη σύλληψη πέντε ατόμων, ενός 56χρονου Αιγύπτιου ιμάμη, ενός 37χρονου Σύρου και τριών Μαροκινών 22, 28 και 30 ετών, οι οποίοι θεωρείται ότι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικό χτύπημα στην χριστουγεννιάτικη αγορά, στο Ντινγκόλφινγκ έξω από το Μόναχο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση η σύλληψη των πέντε ανδρών «ματαίωσε μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση με ισλαμιστικά κίνητρα».

Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες οι συλληφθέντες μετά από σχετική δημόσια προτροπή του Αιγύπτιου ιμάμη σχεδίαζαν να εισβάλουν με κάποιο βαρύ όχημα σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά στο Νότο της Βαυαρίας, για« να σκοτώσουν και να τραυματίσουν όσους περισσότερους γίνεται» με την ενέργειά τους αυτή. Οι τρεις Μαροκινοί είχαν δηλώσει έτοιμοι να αναλάβουν την εκτέλεση της συγκεκριμένης επίθεσης, ενώ ο Σύρος τους ενεθάρρυνε σε αυτή τους την απόφαση.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από εντατικές έρευνες και παρακολουθήσεις από τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες, ενώ διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρχε συνεργασία με κάποια αντίστοιχη υπηρεσία άλλης χώρας.

Διαβεβαιώσεις του υπουργού Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοάκιμ Χέρμαν, επαίνεσε συνολικά τις αρχές ασφαλείας του κρατιδίου του για την «εξαιρετική μεταξύ τους συνεργασία». Αυτό υπογραμμίζει με εντυπωσιακό τρόπο την «άμεση ανταπόκριση και αποτελεσματικότητά τους». Και καταδεικνύει όπως επεσήμανε ότι «είμαστε ικανοί να προστατεύσουμε τους πολίτες μας!» Τώρα πρέπει να διευκρινιστεί το ιστορικό και οι λεπτομέρειες του περιστατικού, πρόσθεσε ο πολιτικός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης CSU.

Οι αρχές σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής για την προστασία των πολιτών, που συρρέουν στις χριστουγεννιάτικες αγορές, ειδικά όσο πλησιάζει η ημέρα των Χριστουγέννων. Κάτι που προκαλεί ομολογουμένως ένα περίεργο συναίσθημα σε πολλούς επισκέπτες των αγορών. Επίσης η προληπτική φύλαξη έχει προκαλέσει συζητήσεις για το πιθανό οικονομικό της κόστος. Οι αγορές πάντως έχουν γίνει στόχος και πολλών fake news στο διαδίκτυο, που επιδιώκουν να προκαλέσουν ένα γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες.

Αυξημένη επαγρύπνηση

Οι παραδοσιακές αγορές στη Γερμανία βρίσκονται εδώ και καιρό υπό εντατικό έλεγχο από τις αρχές ασφαλείας – εν μέρει λόγω προηγούμενων επιθέσεων. Τον Δεκέμβριο του 2016, ένας ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής οδήγησε ένα φορτηγό πάνω στο πλήθος στην πλατεία Μπράιτσαιντ στο Βερολίνο. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 13 ατόμων.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ένας οδηγός οδήγησε σκόπιμα το αυτοκίνητό του μέσα στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο, σκοτώνοντας έξι άτομα και τραυματίζοντας περισσότερους από 300. Η δίκη του δράστη, ενός Σαουδάραβα που ζει στη Γερμανία από το 2006, βρίσκεται σε εξέλιξη στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μαγδεμβούργου.

Πηγές: DW, ARD, DLF

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

Μακελειό στο Σίδνεϋ

Τουλάχιστον 12 νεκροί από την επίθεση με, όπως όλα δείχνουν, αντισημιτικά κίνητρα σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της πόλης.Ανταπόκριση από το Σίδνεϋ Το...
Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μέρος της λύσης ή του προβλήματος;

Οι Ευρωπαίοι απέτυχαν με την τακτική κατευνασμού του Τραμπ, ο οποίος επέλεξε για τον εαυτό του τον ρόλο του ουδέτερου μεσολαβητή, και βρίσκονται ακόμα...
Διαβάστε περισσότερα

30 χρόνια από την ιστορική Συμφωνία του Ντέιτον

Συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη συμφωνία που τερμάτισε τον πόλεμο στη Βοσνία, χωρίς να ενταφιάσει εθνικισμούς και αλυτρωτισμούς. Διδάγματα για το παρόν. Ανάλυση DW.Από...
Διαβάστε περισσότερα

Πούτιν-Ερντογάν: 90 λεπτά για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος με τον Τούρκο ομόλογό του είχαν ατ’ ιδίαν συνάντηση στο Διεθνές Φόρουμ για την Ειρήνη και την Εμπιστοσύνη με φόντο το...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σχετικά με εμάς

Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

© ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa | All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδας WebColors