Απευθείας διάλογο με το Ισραήλ θέλει ο Λίβανος

Το Ισραήλ διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, ενώ ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν προτείνει απευθείας διαβουλεύσεις με την ισραηλινή κυβέρνηση.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Ενώ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά θέσεων της Χεζμπολάχ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στον Λίβανο, ο Πρόεδρος της χώρας, Ζοζέφ Αούν, εξέθεσε χθες (9/3) τη θεώρηση της κυβέρνησης της Βηρυτού, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Αούν ανέφερε ότι ο Λίβανος βρίσκεται εγκλωβισμένος σε έναν πόλεμο που δεν επέλεξε, κατηγορώντας τόσο το Ισραήλ «που αδιαφορεί για το διεθνές δίκαιο» και που στοχεύει να μετατρέψει τον Λίβανο «σε νέα Γάζα», καθώς επίσης και τη Χεζμπολάχ, η οποία δρα «με γνώμονα τα συμφέροντα του Ιράν, και όχι τα λιβανικά εθνικά συμφέροντα», όπως τόνισε.

Οι προτάσεις του Ζοζέφ Αούν

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Πρόεδρος Αούν ζήτησε τη συνδρομή του διεθνούς παράγοντα για να επιβληθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός, όπως προβλέπει η σχετική συμφωνία του Νοεμβρίου 2024, και την ενίσχυση του τακτικού λιβανικού στρατού για να μπορέσει να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Εντύπωση προκάλεσε η προθυμία του για απευθείας επαφές με το Ισραήλ για την ανεύρεση ενός ειρηνικού modus vivendi στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα, μάλιστα, με καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές που ενημέρωσαν την ελληνική υπηρεσία της DW, οι συστηματικές παρασκηνιακές κινήσεις της Γαλλίας πέτυχαν ώστε η ισραηλινή και λιβανική πλευρά να συζητούν σοβαρά το ενδεχόμενο να αρχίσουν τις απευθείας επαφές τους στην Κύπρο, η οποία και προτιμήθηκε έναντι της Ουάσιγκτον ή πόλης της Γαλλίας, όπως επιβεβαιώνει σήμερα το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο.

Συριακή προθυμία – Ισραηλινή καχυποψία

Ωστόσο, την ίδια μέρα (9/3) πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη και ο προσωρινός Πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα με ηγέτες αραβικών χωρών, κατά την οποία δήλωσε ότι η χώρα του είναι εξίσου πρόθυμη να καταπολεμήσει τη Χεζμπολάχ, στέλνοντας δικές της στρατιωτικές δυνάμεις στον Λίβανο. Η προθυμία της Δαμασκού δεν έτυχε σχολιασμού από τη διακυβέρνηση Αούν, ούτε φυσικά και από το Ισραήλ, που χαρακτηρίζει τον Πρόεδρο Αλ Σάρα ως «τρομοκράτη με κοστούμι». Εκτιμάται ότι η ισραηλινή διαφαινόμενη απόρριψη των λιβανικών προτάσεων για διάλογο έγκειται κατά κύριο λόγο στην αποφυγή μίας ενδεχόμενης συριακής στρατιωτικής εμπλοκής επί λιβανικού εδάφους – κάτι που σίγουρα δεν επιθυμεί το Ισραήλ, ενώ συγχρόνως και η Βηρυτός του Προέδρου Αούν θα προτιμούσε να αποφύγει.

Παράλληλα, ήδη από χθες το βράδυ διαρρέουν εκ μέρους των ισραηλινών μέσων αυστηρές επικρίσεις κατά του τακτικού λιβανικού στρατού, τον οποίον φέρουν να μην δείχνει πρόθυμος να εμποδίσει τη Χεζμπολάχ να καταλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του και από εκεί να εκτοξεύει πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Έτσι, μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, το Ισραήλ αποφάσισε σήμερα να διευρύνει την περιοχή που ήδη ελέγχει ο IDF στον νότιο Λίβανο και να συνεχίσει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του.

