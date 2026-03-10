Αναζήτηση

Τελευταία νέα:

Τουρκία-Ιράν: «Ξεχείλισε το ποτήρι»

0
Η Άγκυρα επιμένει ότι δεν επιθυμεί κλιμάκωση, ενώ την...

Βάντεφουλ: Αν η Κύπρος μας χρειαστεί, θα είμαστε παρόντες

0
Μήνυμα αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία από τoν Γερμανό...

5+1 μηνύματα από τη Βάδη-Βυρτεμβέργη

0
Ποιοι έχασαν και ποιοι κέρδισαν και γιατί. Η «αμερικανοποίηση»...

Απευθείας διάλογο με το Ισραήλ θέλει ο Λίβανος

Το Ισραήλ διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, ενώ ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν προτείνει απευθείας διαβουλεύσεις με την ισραηλινή κυβέρνηση.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Ενώ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά θέσεων της Χεζμπολάχ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στον Λίβανο, ο Πρόεδρος της χώρας, Ζοζέφ Αούν, εξέθεσε χθες (9/3) τη θεώρηση της κυβέρνησης της Βηρυτού, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Αούν ανέφερε ότι ο Λίβανος βρίσκεται εγκλωβισμένος σε έναν πόλεμο που δεν επέλεξε, κατηγορώντας τόσο το Ισραήλ «που αδιαφορεί για το διεθνές δίκαιο» και που στοχεύει να μετατρέψει τον Λίβανο «σε νέα Γάζα», καθώς επίσης και τη Χεζμπολάχ, η οποία δρα «με γνώμονα τα συμφέροντα του Ιράν, και όχι τα λιβανικά εθνικά συμφέροντα», όπως τόνισε.

Οι προτάσεις του Ζοζέφ Αούν

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Πρόεδρος Αούν ζήτησε τη συνδρομή του διεθνούς παράγοντα για να επιβληθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός, όπως προβλέπει η σχετική συμφωνία του Νοεμβρίου 2024, και την ενίσχυση του τακτικού λιβανικού στρατού για να μπορέσει να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Εντύπωση προκάλεσε η προθυμία του για απευθείας επαφές με το Ισραήλ για την ανεύρεση ενός ειρηνικού modus vivendi στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα, μάλιστα, με καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές που ενημέρωσαν την ελληνική υπηρεσία της DW, οι συστηματικές παρασκηνιακές κινήσεις της Γαλλίας πέτυχαν ώστε η ισραηλινή και λιβανική πλευρά να συζητούν σοβαρά το ενδεχόμενο να αρχίσουν τις απευθείας επαφές τους στην Κύπρο, η οποία και προτιμήθηκε έναντι της Ουάσιγκτον ή πόλης της Γαλλίας, όπως επιβεβαιώνει σήμερα το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο.

Συριακή προθυμία – Ισραηλινή καχυποψία

Ωστόσο, την ίδια μέρα (9/3) πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη και ο προσωρινός Πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα με ηγέτες αραβικών χωρών, κατά την οποία δήλωσε ότι η χώρα του είναι εξίσου πρόθυμη να καταπολεμήσει τη Χεζμπολάχ, στέλνοντας δικές της στρατιωτικές δυνάμεις στον Λίβανο. Η προθυμία της Δαμασκού δεν έτυχε σχολιασμού από τη διακυβέρνηση Αούν, ούτε φυσικά και από το Ισραήλ, που χαρακτηρίζει τον Πρόεδρο Αλ Σάρα ως «τρομοκράτη με κοστούμι». Εκτιμάται ότι η ισραηλινή διαφαινόμενη απόρριψη των λιβανικών προτάσεων για διάλογο έγκειται κατά κύριο λόγο στην αποφυγή μίας ενδεχόμενης συριακής στρατιωτικής εμπλοκής επί λιβανικού εδάφους – κάτι που σίγουρα δεν επιθυμεί το Ισραήλ, ενώ συγχρόνως και η Βηρυτός του Προέδρου Αούν θα προτιμούσε να αποφύγει.

Παράλληλα, ήδη από χθες το βράδυ διαρρέουν εκ μέρους των ισραηλινών μέσων αυστηρές επικρίσεις κατά του τακτικού λιβανικού στρατού, τον οποίον φέρουν να μην δείχνει πρόθυμος να εμποδίσει τη Χεζμπολάχ να καταλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του και από εκεί να εκτοξεύει πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Έτσι, μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, το Ισραήλ αποφάσισε σήμερα να διευρύνει την περιοχή που ήδη ελέγχει ο IDF στον νότιο Λίβανο και να συνεχίσει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του.

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

Τουρκία-Ιράν: «Ξεχείλισε το ποτήρι»

Η Άγκυρα επιμένει ότι δεν επιθυμεί κλιμάκωση, ενώ την ίδια στιγμή ανακοινώνει την εγκατάσταση πυραύλων Patriot στη Μαλάτεια, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου νατοϊκού σχεδιασμού.Ανταπόκριση...
Διαβάστε περισσότερα

Βάντεφουλ: Αν η Κύπρος μας χρειαστεί, θα είμαστε παρόντες

Μήνυμα αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία από τoν Γερμανό ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος βρίσκεται από χθες βράδυ στο νησί και σήμερα αναχωρεί για...
Διαβάστε περισσότερα

5+1 μηνύματα από τη Βάδη-Βυρτεμβέργη

Ποιοι έχασαν και ποιοι κέρδισαν και γιατί. Η «αμερικανοποίηση» της πολιτικής ζωής και η ανάδειξη της οικονομίας σε κεντρικό ζήτημα αντιπαράθεσης σε έναν κόσμο...
Διαβάστε περισσότερα

Με εκδηλώσεις σε Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο και Σικάγο τιμήθηκαν στις ΗΠΑ τα 90 χρόνια από τον θάνατο του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου

Apostolis Zois -
Με ιδιαίτερη επισημότητα και μεγάλη συμμετοχή της ομογένειας ξεκίνησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 90 ετών από τον θάνατο του...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σχετικά με εμάς

Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

© ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa | All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδας WebColors