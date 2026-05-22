Αποφυλακίστηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος της DW

Ο Αλιτζάν Ουλουντά αποφυλακίστηκε μετά από τρεις μήνες. Κατηγορείται για προσβολή του Τούρκου προέδρου Tαγίπ Ερντογάν και διάδοση ψευδών ειδήσεων.Δικαστήριο στην Άγκυρα, στο οποίο ξεκίνησε την Πέμπτη, η εκδίκαση της υπόθεσης του δημοσιογράφου της Deutsche Welle Αλιτζάν Ουλουντά, διέταξε την αποφυλάκισή του μέχρι τη συνέχιση της δίκης. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο δικηγόρος του, Αμπάς Γιαλτσίν, χαιρέτισε την απόφαση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ακόμη και σε περίπτωση καταδίκης του «δεν θα περνούσε 90 ημέρες στη φυλακή». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η περίοδος προφυλάκισης μπορεί να θεωρηθεί «ως ποινή που επιβλήθηκε πριν από την καταδίκη ή ακόμη και ως υπέρβασή της».

Ποινικό αδίκημα η προσβολή Ερντογάν

Ο Ουλουντά είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο, κατηγορούμενος για προσβολή του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών και προσβολή κρατικών θεσμών Στο επίκεντρο βρέθηκαν 22 αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η προσβολή και η δυσφήμιση του Τούρκου προέδρου αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Τουρκία. Ο μακροβιότερος ηγέτης της χώρας έχει προσφύγει επανειλημμένα στην τουρκική δικαιοσύνη κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ο Ουλουντά, ο οποίος, παρά τις δυσκολίες με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπο το μιντιακό τοπίο στη χώρα, συνέχισε να ασχολείται με ευαίσθητα ζητήματα, όπως το δικαστικό σύστημα, οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η διαφθορά, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι παράγει αντικειμενικό δημοσιογραφικό έργο.

Το αίτημά του να παραστεί αυτοπροσώπως στο δικαστήριο απορρίφθηκε και εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης, κάτι που χαρακτήρισε «παραβίαση του δικαιώματός του σε δίκαιη υπεράσπιση». Δήλωσε επίσης ότι πέρασε 90 ημέρες μακριά από την οικογένεια και τον χώρο εργασίας του: «Ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος προσπάθησα να γράψω την αλήθεια και να υπερασπιστώ το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση. Δεχόμουν συχνά απειλές, αλλά η συνείδησή μου είναι καθαρή. Δεν έχω κάνει ποτέ ως δημοσιογράφος κάτι για το οποίο να μετανιώνω σήμερα. Η ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης, που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμά μας, δεν πρέπει να παραβιάζεται», δήλωσε.

«Δεν έχω διαπράξει κανένα έγκλημα, απλώς έκανα τη δουλειά μου. Δεν προσέβαλα κανέναν και ζητώ την αθώωσή μου», είπε ο Ουλουντά στο δικαστήριο.

«Στοχευμένη προσπάθεια φίμωσης»

«Aισθανόμαστε μεγάλη ανακούφιση για την αποφυλάκιση του δημοσιογράφου της DW», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπ. Εξωτερικών, Γιόζεφ Χίντερζερ, κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής συνέντευξης Τύπου. «Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τη δίκη, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Και χθες παρευρέθηκε στη διαδικασία εκπρόσωπος της γερμανικής πρεσβείας (…) Είναι σημαντικό να μπορούν η DW, καθώς και άλλοι δημοσιογράφοι σε όλον τον κόσμο, να ασκούν ελεύθερα το δημοσιογραφικό τους έργο».

Ο Ουλουντά θεωρεί τη σύλληψή του στοχευμένη προσπάθεια να τον κρατήσουν μακριά από τη δουλειά του. Λίγο καιρό πριν από τη σύλληψή του είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ για αντιφάσεις σε κατηγορητήρια, καθώς και για ασυνέπειες σε καταθέσεις προστατευόμενων μαρτύρων, ζητήματα για τα οποία, όπως υποστηρίζει, έγραψε με αμεροληψία. «Θα συνεχίσω να αναζητώ την αλήθεια. Δεν αναγνωρίζω καμία από τις κατηγορίες», δήλωσε.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος περιγράφει τον χρόνο του στη φυλακή ως παράδοξη εμπειρία. Η δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά την καθημερινότητα των φυλακών, καθώς και την ψυχολογική κατάσταση των κρατουμένων ήταν δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα δημοσιογραφικά σημαντική για τη δουλειά του ως δικαστικού συντάκτη.

Ο Ουλουντά δεν είναι ο μοναδικός δημοσιογράφος στην Τουρκία που φυλακίστηκε ή βρίσκεται αντιμέτωπος με πολιτικές πιέσεις. Από τη σύλληψή του και μετά, έχουν κινηθεί αρκετές δικαστικές διαδικασίες κατά εργαζομένων στα ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να εκδοθούν περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις απ’ όσες συνήθως εκδίδονται μέσα σε ολόκληρο ένα έτος.

Η κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία παραμένει ιδιαίτερα προβληματική: Στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου 2026 των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF), η Τουρκία υποχώρησε φέτος κατά τέσσερις θέσεις και πλέον καταλαμβάνει την 163η θέση ανάμεσα σε 180 χώρες.

«Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει πώς αξιολογούμε τα πισωγυρίσματα που διαπιστώνουμε σε ό,τι αφορά την ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία», διευκρινίζει ο Χίντερζερ.

«Η Τουρκία επιθυμεί να γίνει μέλος της ΕΕ. Για αυτό πρέπει να τηρούνται κριτήρια που αφορούν την ελευθερία του Τύπου και έκφρασης, αλλά και τις θεμελιώδεις ελευθερίες γενικότερα. Με βάση αυτά τα κριτήρια αξιολογούμε φυσικά και την Τουρκία, άλλωστε και ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης», καταλήγει.

Πηγές: DW, Auswärtiges Amt

