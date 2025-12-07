Αριστερό «κόμμα Βάγκενκνεχτ» χωρίς …Βάγκενκνεχτ

Αλλαγή ηγεσίας στο αριστερό κόμμα BSW που είχε ιδρύσει η Σάρα Βάγκενκνεχτ. Στόχος η ανασυγκρότηση σε όλη τη Γερμανία ενόψει κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων το 2026.Όταν εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας, τον Ιανουάριο του 2024, το αριστερό κόμμα της Σάρα Βάγκενκνεχτ που ακόμη φέρει το όνομά της («Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ», BSW) φαινόταν ότι μπορεί «να κάνει τη διαφορά». Μέσα σε λίγους μήνες προκάλεσε αίσθηση σε τρεις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις στην ανατολική Γερμανία (Θουριγγία, Βρανδεμβούργο, Σαξονία), υπερβαίνοντας με άνεση το όριο του 5% που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για την είσοδο στην τοπική Βουλή. Μέχρι σήμερα το κόμμα της Βάγκενκνεχτ συμμετέχει σε τοπικές κυβερνήσεις.

Όμως στις βουλευτικές εκλογές του 2024, που ανέδειξαν καγκελάριο τον χριστιανοδημοκράτη Φρίντριχ Μερτς, το BSW δεν κατάφερε να μπει στην Ομοσπονδιακή Βουλή για ελάχιστες ψήφους, για την ακρίβεια για ένα ποσοστό 0,019%. Έκτοτε η Βάγκενκνεχτ και τα στελέχη της απαιτούν «επανακαταμέτρηση ψήφων», προσφεύγουν στα δικαστήρια, αφήνουν αιχμές για παρατυπίες και φίμωση της Δημοκρατίας. Από τότε άρχισε ένας δημοσκοπικός κατήφορος, που δεν τερματίζεται εύκολα.

«Συντροφικά μαχαιρώματα» στην ημερήσια διάταξη

Σε αυτό μάλλον συμβάλλουν και τα «συντροφικά μαχαιρώματα» των τελευταίων μηνών. Κάποιοι διαμαρτύρονται για τον προσωποπαγή χαρακτήρα του κόμματος, άλλοι αμφισβητούν προγραμματικές θέσεις του. Στο συνέδριο της «Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ» που έγινε το Σαββατοκύριακο στο Μαγδεμβούργο, εξελέγη μία νέα ηγεσία. Η Σάρα Βάγκενκνεχτ αποχωρεί από το προεδρείο – όχι όμως χωρίς να επικρίνει και η ίδια τους επικριτές της.

«Όταν τοπικοί βουλευτές ή ακόμη και υπουργοί επικαλούνται την εσωκομματική ελευθερία της γνώμης για να μην δεσμεύονται από τις προγραμματικές θέσεις μας, δηλαδή από αυτά που οι ίδιοι υποσχέθηκαν στους ψηφοφόρους και για το οποία έχουν εκλεγεί, τότε πρέπει να πω ότι αυτή είναι μία πολύ ασυνήθιστη αντίληψη για την ελευθερία της γνώμης» επισημαίνει η Βάγκενκνεχτ από το βήμα του συνεδρίου.

Αριστερό κόμμα χωρίς «αριστερές» θέσεις;

Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι δεν αποχωρεί από την ενεργό πολιτική, αν και προς το παρόν περνάει σε δεύτερο πλάνο για να εργαστεί σε μία επιτροπή επεξεργασίας προγραμματικών θέσεων. Τη διαδέχεται με φιλοδοξίες στο «τιμόνι» του κόμματος ο ευρωβουλευτής Φάμπιο ντε Μάζι, ενώ συμπρόεδρος παραμένει η βουλευτής Αμίρα Μοχάμεντ Αλί. Όλοι τους γνωρίζονται από τα παλιά. Άλλωστε το κόμμα της Βάγκενκνεχτ προήλθε από διάσπαση του Κόμματος της Αριστεράς (Die Linke), όπου έχει ανδρωθεί πολιτικά και ο Φάμπιο ντι Μάζι.

Αυτό που άλλοτε ελκύει και άλλοτε απωθεί ψηφοφόρους είναι ότι το αριστερό «κόμμα Βάγκενκνεχτ» δεν φαίνεται να πρεσβεύει πάντοτε παραδοσιακά αριστερές θέσεις. Στο μεταναστευτικό απαιτεί περιοριστικά μέτρα, με στόχο τη μείωση των νεοαφιχθέντων. Σε θέματα εξωτερικής πολιτικής επιδιώκει μία συνεννόηση με τη Ρωσία. Σύγχυση είχαν προκαλέσει παλαιότεροι ισχυρισμοί του συμπροέδρου της ξενοφοβικής «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD), Τίνο Κρουπάλα, ότι «μιλάει» με το κόμμα της Βάγκενκνεχτ, αν χρειαστεί.

Κρίσιμη εκλογική χρονιά το 2026

Την ίδια στιγμή, το «Κόμμα της Αριστεράς» (Die Linke) έχει ανασυγκροτηθεί με νέα ηγεσία. Μάλιστα στο τελευταίο Πολιτικό Βαρόμετρο του δικτύου ZDF την Κυριακή (7.12.) η Linke όχι μόνο σταθεροποιείται σε διψήφιο ποσοστό, αλλά περνάει μπροστά από τους Πράσινους (με 11% έναντι 10%). Με αυτά τα δεδομένα υπάρχει χώρος για ένα ακόμη αριστερό κόμμα- με ή χωρίς τη Σάρα Βάγκενκνεχτ;

«Ασφαλώς» υποστηρίζει η Κάτια Βολφ, υπουργός Οικονομικών στην τοπική κυβέρνηση της Θουριγγίας, μιλώντας στη γερμανική τηλεόραση (ARD) στο περιθώριο του συνεδρίου στο Μαγδεμβούργο. «Πιστεύω ότι ιδιαίτερα στην ανατολική Γερμανία το κόμμα μας είναι απολύτως απαραίτητο, ειδικά εκεί όπου πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν τους εκπροσωπούν τα σημερινά κόμματα και δεν τους καλύπτει ούτε η AfD, ούτε το Κόμμα της Αριστεράς» λέει η 49χρονη πολιτικός, μέχρι πρότινος εσωκομματική αντίπαλος της Βάγκενκνεχτ.

Η επιτυχία θα κριθεί στις κάλπες. Το 2026 επιφυλάσσει κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων στη Βαυαρία- ένα από τα πολυπληθέστερα και πιο πλούσια ομόσπονδα κρατίδια της χώρας- στην ανατολική Γερμανία, αλλά και στο Βερολίνο. Στα πλαίσια της γενικότερης ανασυγκρότησης το κόμμα BSW λέει ότι θα αλλάξει και την ονομασία του, αφαιρώντας το όνομα της Βάγκενκνεχτ. Όχι τώρα αμέσως όμως, αλλά το φθινόπωρο του 2026, για «οργανωτικούς λόγους». Ή μήπως πρόκειται για «παραθυράκι» που θα διευκόλυνε μία επιστροφή της Σάρα Βάγκενκνεχτ;

