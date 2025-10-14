Βάντεφουλ: Συνεργασία και διαβούλευση με Τουρκία και Ελλάδα

Από το Βουκουρέστι, τονίζοντας τη σημασία της Μαύρης Θάλασσας και με φόντο το SAFE, ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών έστειλε μεταξύ άλλων μήνυμα για συνεργασία και διάλογο με Τουρκία και Ελλάδα.Αποστολή σε Σόφια και Βουκουρέστι

Με βασικό θέμα την κατάσταση ασφαλείας στη «σύνθετη» περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και τον αυξανόμενο ρωσικό κίνδυνο στη Ρουμανία, ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ θέλησε να στείλει από το Βουκουρέστι μήνυμα αμέριστης στήριξης στη Ρουμανία και την ομόλογό του Οάνα Τσόγιου.

«Η Βαλτική Θάλασσα, από όπου κατάγομαι, και η Μαύρη Θάλασσα είναι δύο κομβικά σημεία για το μέλλον και θα πρέπει να τα υπερασπιστούμε από κοινού» ανέφερε ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής.

«Ευχαριστώ τη Γερμανία για τη συμβολή της στην προστασία των συνόρων και της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, για όσα κάνουμε από κοινού στην περιοχή» ανέφερε η υπ. Εξωτερικών της Ρουμανίας, με τον Γερμανό υπουργό να προσθέτει ότι οι «ρωσικές υβριδικές απειλές με ντρόουνς πάνω από αεροδρόμια, ο ρωσικός στόλος-φάντασμα και οι μαζικές προσπάθειες ρωσικής, θεσμικής επιρροής και παραπληροφόρησης (…) καθιστούν σαφές το εξής: ότι η Ρωσία θέλει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας κάθε μέρα.»

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ του ρουμανικού προγράμματος της DW, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει τα επόμενα χρόνια σειρά σημαντικών επενδύσεων αμυντικού χαρακτήρα στη Γερμανία, ενώ ήδη πέντε γερμανικά Eurofighter και 170 στρατιώτες της Bundeswehr συμμετέχουν στην αποστολή εναέριας αστυνόμευσης στη Ρουμανία. «Δεν έχουμε προσωρινό αλλά διαρκές συμφέρον τόσο για την ΕΕ όσο και για τη Γερμανία να αναπτύξουμε μια συνεκτική στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα. Και χαιρόμαστε που η Ρουμανία έχει ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία» δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ.

SAFE: Συμμετοχή, συνεργασία, διαβούλευση

Απαντώντας σε ερώτηση της DW σχετικά με την επιφυλακτικότητα της Τουρκίας απέναντι σε μια πιο ενεργή ευρωπαϊκή παρουσία στη Μαύρη Θάλασσα, την ώρα που η Ελλάδα βλέπει από την πλευρά της με κριτική διάθεση ενδεχόμενη συμμετοχή της Άγκυρας στον ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μηχανισμό SAFE, o Γερμανός υπ. Εξωτερικών δήλωσε τα εξής:

«Κάθε χώρα πρέπει να μάθει από τις άλλες, να μοιραστούμε ιδέες και να αναζητήσουμε τρόπους συνεργασίας. Αυτό πρεσβεύουμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι» Πρόσθεσε μάλιστα: «Υπάρχει μια καλή διαδικασία διαβούλευσης με την Τουρκία, όσο φυσικά και με τους εταίρους μας Βουλγαρία και Ελλάδα».

Η ώρα των Tomahawk και των Taurus;

Την ίδια ώρα στη μεγάλη εικόνα του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία και ενόψει της συνάντησης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον, τίθεται το ερώτημα αν δοθεί τελικά πράσινο φως για αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στην Ουκρανία από το αμερικανικό οπλοστάσιο.

Σε ερώτηση της DW, για το κατά πόσο η Γερμανία προτίθεται να άρει τις δικές της επιφυλάξεις ως προς την αποστολή γερμανικών πυραύλων Taurus, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να στείλει στο Κίεβο Tomahawk, ο Γιόχαν Βάντεφουλ απάντησε ως εξής: «Δεν είναι επιφυλακτική η Γερμανία, απεναντίας στέκεται αποφασιστικά στο πλευρά των πιο ευάλωτων (της Ουκρανίας). Ωστόσο δεν θα κάνουμε τη χάρη στον Πούτιν να παρέχουμε δημόσια λεπτομέρειες σχετικά με τη βοήθεια που παρέχουμε».

Ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών από τη Ρουμανία επανέλαβε τη στήριξη του Βερολίνου στην Ουκρανία στρατιωτικά και υλικά, υπογραμμίζοντας για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρες, όπως και τη Δευτέρα από τη Σόφια, ότι το Βερολίνο θα συνδράμει σε «οποιαδήποτε πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον που θα τερματίσει τον πόλεμο». Μετά τη συμφωνία Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, το Βερολίνο αναμένεται να κρίνει ρεαλιστικά επόμενες αντίστοιχες πρωτοβουλίες και για την Ουκρανία, όπως διεμήνυσε και από τη Βουλγαρία ο Γερμανός υπουργός. Κανείς όπως είπε, δεν πρέπει να στοιχηματίζει στην «εξάντληση» της δυτικής ή ευρωπαϊκής άμυνας.

