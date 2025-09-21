Βερολίνο: Επιφυλακή για την κλιμάκωση στη Βαλτική

Μέσα σε δύο εβδομάδες δύο χώρες, Πολωνία και Εσθονία, ζήτησαν ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Το Βερολίνο καταδικάζει τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και αναλύει την επικίνδυνη κλιμάκωση.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Σε απόλυτη επιφυλακή βρίσκεται το Βερολίνο για την κατάσταση στην Εσθονία μετά την παραβίαση για δώδεκα λεπτά το βράδυ της Παρασκευής του εναέριου χώρου της από τρία ρωσικά αεροσκάφη MiG-31. Παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο διαψεύδει, η εσθονική πλευρά προσκόμισε στοιχεία και χάρτες που επιβεβαιώνουν την παραβίαση.

Στο μεταξύ η κυβέρνηση της Εσθονίας ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για διαβουλεύσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων, που αναμένεται να συζητηθεί την 1η Οκτωβρίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη.

Η Γερμανία εδώ και καιρό διαμηνύει με κάθε τρόπο ότι η περιοχή της Βαλτικής και συγκεκριμένα τα όρια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος του Πούτιν εξαιτίας της γεωγραφικής εγγύτητας με τη Ρωσία. Γι αυτό εκεί, στη Λιθουανία, η Γερμανία έχει σταθμεύσει ταξιαρχία με 5.000 στρατιώτες και γι αυτό όλες οι τελευταίες νατοϊκές και γερμανικές ασκήσεις διεξάγονται στην περιοχή της Βαλτικής.

«Αν χρειαστεί, το ΝΑΤΟ να καταρρίψει ρωσικά μαχητικά»

Μετά τον υπ. Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, κορυφαία στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών, όπως ο Ρόντεριχ Κίζεβετερ, προτείνουν οι νατοϊκές αποστολές στη Βαλτική από αποστολές περιπολίας να αποκτήσουν άμεσα αμυντικό, αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Ο Γιούργκουν Χαρντ, εκπρόσωπος της Κ.Ο. των Χριστιανοδημοκρατών για θέματα εξωτερικής πολιτικής δηλώνει επίσης ότι ως απάντηση στις παραβιάσεις εναέριου χώρου νατοϊκών χωρών, το ΝΑΤΟ θα πρέπει, αν χρειαστεί, να καταρρίψει ρωσικά μαχητικά, επιχειρώντας από τα εδάφη των κρατών-μελών του. Όπως επισημαίνει, η Ρωσία «δοκιμάζει» τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ, και εάν δεν υπάρξει απάντηση, οι προκλητικές ενέργειες θα αυξηθούν.

Από την πλευρά του ο κορυφαίος Γερμανός ειδικός σε θέματα άμυνας Κάρλο Μασάλα, μιλώντας στο δίκτυο ΑRD, εκτιμά ότι η Ρωσία στέλνει το εξής μήνυμα: ότι εχθρός είναι το ΝΑΤΟ και ότι δεν το φοβάται γι αυτό το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει την αποτροπή.

Τέλος, ο Γερμανός επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ δήλωσε επίσης σε γερμανικά μέσα ότι χρειαζόμαστε τώρα ισχυρή αεράμυνα απέναντι στον Πούτιν.

Πηγές: n-tv. RND, tagesschau.de

