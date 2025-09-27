Βερολίνο: Όλα τα μάτια στη Γάζα

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αναμένονται στο Βερολίνο στη μεγαλύτερη διαδήλωση για τη Γάζα. Κατακραυγή για την ισραηλινή στάση στη Γάζα, κριτική στην κυβέρνηση Μερτς.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Θα είναι η μεγαλύτερη πορεία υπέρ της Παλαιστίνης που έχει γίνει ποτέ στη Γερμανία. Ο λόγος για τη μεγάλη διαδήλωση του Σαββάτου στο Βερολίνο με σύνθημα «Όλα τα μάτια στη Γάζα» (All Eyes on Gaza), με τους διοργανωτές να αναμένουν πάνω από 50.000 πολίτες στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας κατά της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, της στάσης του Ισραήλ αλλά και της γερμανικής στήριξης. Οι διοργανωτές της πορείας επιρρίπτουν στο Ισραήλ διάπραξη «γενοκτονίας».

Στο κάλεσμα των διοργανωτών γίνεται λόγος για μια ηχηρή «καταδίκη όλων των εγκλημάτων πολέμου και των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το αν διαπράττονται από Ισραηλινούς ή Παλαιστίνιους. Ωστόσο εξαιτίας της καταστροφής που συντελείται στη Γάζα η κύρια κριτική στρέφεται κατά της ισραηλινής κυβέρνησης και των υποστηρικτών της».

Μαζική συμμετοχή

Στην πορεία συμμετέχουν δεκάδες οργανώσεις, μεταξύ αυτών η Διεθνής Αμνηστία αλλά και η Παλαιστινιακή Κοινότητα Γερμανίας, πολιτικά κόμματα, όπως η Αριστερά (Die Linke), αλλά και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, ακτιβιστές και καλλιτέχνες.

Αίσθηση προκαλεί η συμμετοχή του βιολιστή Μίχαελ Μπάρενμποϊμ, ο οποίος θα μιλήσει υπέρ των Παλαιστινίων, θυμάτων του πολέμου αλλά και καλλιτεχνών.

«Σιωπούμε, οι Παλαιστίνιοι καλλιτέχνες δεν έχουν στήριξη» δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα Tagesspiegel. Είναι γιος του διάσημου Γερμανού συνθέτη Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ, μαέστρου και μέχρι το 2023 Διευθυντή της Κρατικής Όπερας Βερολίνου με καταγωγή από την Αργεντινή και το Ισραήλ.

Σε άλλη συνέντευξή του στο δίκτυο RBB έκανε λόγο για «γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα», τονίζοντας ότι ειδικά στη Γερμανία «πρέπει να γίνεται πιο καθαρή διάκριση μεταξύ Εβραίων και μεταξύ του Κράτους του Ισραήλ από την μια πλευρά και του Ισραήλ του Νετανιάχου από την άλλη».

Σε απόλυτη επιφυλακή βρίσκεται και η αστυνομία, ειδικά στο κέντρο της πόλης, το οποίο θα είναι αποκλεισμένο, ενώ σχεδόν 2.000 αστυνομικοί θα είναι επί ποδός το Σαββατοκύριακο στο Βερολίνο.

Αντίστοιχες διαδηλώσεις αναμένονται και σε άλλες γερμανικές πόλεις, όπως το Ντίσελντορφ, όπου και εκεί ήδη έχουν δηλώσει «παρών» πάνω από 5.000 διαδηλωτές.

