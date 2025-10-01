Γάζα: Έτοιμη να μεσολαβήσει δηλώνει η Τουρκία

Στο Κατάρ ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ιμπράημ Καλίν για συναντήσεις με αξιωματούχους της Χαμάς, η απόφαση της οποίας για το σχέδιο Τραμπ εκκρεμεί.Ανταπόκριση από την Άγκυρα

Η Άγκυρα φαίνεται να αναλαμβάνει πλέον ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για την εξασφάλιση συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα. Ενδεικτικό είναι ότι ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας (ΜΙΤ), Ιμπραήμ Καλίν, μετέβη στο Κατάρ για να συμμετάσχει σε συνάντηση διαμεσολάβησης και σε συναντήσεις με αξιωματούχους του Κατάρ και της Χαμάς, όπου θα γίνει λεπτομερής συζήτηση για το ειρηνευτικό σχέδιο, που υπέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ.

Η συμμετοχή της Τουρκίας στη συνάντηση ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ. Όπως ανακοινώθηκε «η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς υποσχέθηκε να το μελετήσει το σχέδιο υπεύθυνα», και θα υπάρξει επίσης μια ακόμη συνάντηση σήμερα, στην οποία θα συμμετάσχει και η τουρκική πλευρά, με την διαπραγματευτική αντιπροσωπεία». Να θυμίσουμε ότι ο Ιμπραήμ Καλίν έχει ήδη συμμετάσχει σε προσπάθειες διαμεσολάβησης με επικεφαλής το Κατάρ και την Αίγυπτο για τη Γάζα από τα τέλη του 2023.

Συνάντηση στη Ντόχα

Επίσης η συνάντηση στη Ντόχα θα φέρει σε επαφή περιφερειακούς παράγοντες και την ηγεσία της Χαμάς για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου Τραμπ που έχει αποδεχτεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου. Η Άγκυρα έχει χαιρετήσει τη συμφωνία και έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να συμβάλει στη διαδικασία.

Στο μεταξύ το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε έτοιμο να υποστηρίξει τις προσπάθειες βοήθειας στην Ανατολική Μεσόγειο εάν χρειαστεί. Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το υπουργείο σημείωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά την ασφαλή διέλευση πλοίων που μεταφέρουν βοήθεια, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αρχές. Και «σε αυτό το πλαίσιο, τα πλοία μας, θα παρέχουν υποστήριξη σε ανθρωπιστικές αποστολές σε συντονισμό με τους αρμόδιους θεσμούς και τα διεθνή μέρη, εάν χρειαστεί».

Χθες, η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος που προμηθεύει τον στόλο βοήθειας στη Γάζα μετά την εκκένωση, παρέδωσε τρόφιμα και φάρμακα στον Παγκόσμιο Στολίσκο Sumud, που τώρα πλέει προς τη Γάζα για να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Το πράσινο φως είχε δώσει ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν το περασμένο Σάββατο όταν και χαιρέτισε την πρωτοβουλία των ακτιβιστών.