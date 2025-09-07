Αναζήτηση

Γάζα: Εκεχειρία στο παρά πέντε;

ΗΠΑ, Αίγυπτος και Κατάρ αναμένεται να καταθέσουν νέο σχέδιο εκεχειρίας, με έμφαση το μελλοντικό μοντέλο διακυβέρνησης της Γάζας. Νέοι διαμεσολαβητές κάνουν την εμφάνισή τους, με την ενθάρρυνση της κυβέρνησης Τραμπ.Ανταπόκριση

Ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει μέρα με τη μέρα να σφίγγει τον κλοιό γύρω από την Πόλη της Γάζας, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η διακυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις παρασκηνιακές της προσπάθειες για επίτευξη εκεχειρίας, έστω και την τελευταία στιγμή.

Όπως μεταδίδει σήμερα η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, την ερχόμενη εβδομάδα οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Κατάρ θα προτείνουν στο Ισραήλ και την Χαμάς ακόμα ένα σχέδιο εκεχειρίας, που δεν θα στοχεύει μόνο στον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, αλλά θα συμπεριλαμβάνει ένα νέο, περισσότερο λεπτομερές πλαίσιο για την μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας. Ωστόσο, περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την ερχόμενη εβδομάδα ο Iσραηλινός υπουργός στρατηγικών υποθέσεων και επικεφαλής της ισραηλινής διαπραγματευτικής ομάδας, Ρον Ντέρμερ, θα μεταβεί ξανά στον Λευκό Οίκο για να συναντηθεί με ανώτατους αξιωματούχους της διακυβέρνησης Τραμπ.

Νέοι διαμεσολαβητές

Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες μέρες κάνουν την εμφάνισή τους νέοι διαμεσολαβητές, που φαίνεται ότι πραγματοποιούν επαφές παράλληλα με τις κινήσεις του ειδικού Aμερικανού απεσταλμένου Στίβεν Γουίτκοφ.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Πέμπτη (4/9) ο Αμερικανο-Παλαιστίνιος ακαδημαϊκός ερευνητής Μπσάρα Μπάχμπαχ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε σαουδαραβικό δίκτυο Αλ-Αραμπία, ανέφερε ότι «πληθαίνουν τώρα περισσότερο από ποτέ τα θετικά σημάδια για μία οριστική διευθέτηση της κατάστασης στη Γάζα», αναφερόμενος σε επαφές που πραγματοποίησε μεταξύ αξιωματούχων του Ισραήλ και της Χαμάς. Πάντως η Χαμάς διέψευσε αργότερα πληροφορίες για όποιες παρασκηνιακές επαφές.

Παράλληλα, σήμερα το πρωί, ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι στις επαφές μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς των τελευταίων ημερών, άρχισε να εμπλέκεται και ο γνωστός ισραηλινός δημοσιογράφος και ακτιβιστής, Γκέρσον Μπάσκιν, ο οποίος είχε αναλάβει ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο κατά τις επαφές που οδήγησαν στην απελευθέρωση του ισραηλινού στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ το 2011, ο οποίος είχε κρατηθεί όμηρος από τις Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ στη Γάζα για πέντε χρόνια. Εκτιμάται, μάλιστα, πως δεν αποτελεί απλή σύμπτωση το γεγονός ότι στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς προχθές, Παρασκευή (5/9), οι όμηροι Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ και Αλόν Όελ που απεικονίζονταν σε αυτό κρατούνται σήμερα όμηροι στην Πόλη της Γάζας από την ίδια παλαιστινιακή οργάνωση-παρακλάδι της Χαμάς.

«Ανά πάσα στιγμή σταματάμε»

Σχολιάζοντας τις σημερινές διαρροές, αλλά και τα νέα ονόματα διαμεσολαβητών που ακούγονται και απαντώντας σε ισραηλινά ΜΜΕ, πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον Νετανιάχου αναφέρουν ότι «η επιχείρηση στη Γάζα μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή, μόλις υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο ζήτημα της απελευθέρωσης των ομήρων». Προσθέτουν όμως, ότι μια τέτοια διέξοδος «προς το παρόν τουλάχιστον, δεν διαφαίνεται».

Μάρτιος 2025

