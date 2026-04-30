Γερμανία: Παράνομες αυξήσεις καυσίμων σε χιλιάδες πρατήρια

Ο νέος νόμος για τον έλεγχο των τιμών καυσίμων παραβιάζεται μαζικά στη Γερμανία. Έρευνα αποκαλύπτει χιλιάδες παράνομες αυξήσεις και ενδεχόμενες κυρώσεις.Προκειμένου να συγκρατήσει την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, η γερμανική κυβέρνηση πέρασε νόμο από το κοινοβούλιο, ο οποίος επιτρέπει από την 1η Μαΐου στις εταιρείες πετρελαίου μία και μοναδική αύξηση της τιμής στα πρατήρια στις 12 το μεσημέρι.

Έρευνα της Νοτιοδυτικής Ραδιοφωνίας (SWR) δείχνει, ωστόσο, ότι τις πρώτες τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, υπήρξαν σε ολόκληρη τη Γερμανία σχεδόν 60.000 ενδείξεις για παράνομες αυξήσεις τιμών βενζίνης και ντίζελ. Περίπου 3.800 βενζινάδικα, δηλαδή το 25% των 15.000 πρατηρίων σε όλη τη Γερμανία, παραβίασαν τον νέο νόμο τουλάχιστον μία φορά, παρά τα προβλεπόμενα πρόστιμα που φθάνουν τα 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον Άρμαντ Τσορν, υπαρχηγό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών (SPD) και επικεφαλής της ομάδας εργασίας για τις τιμές καυσίμων, ο νέος νόμος είναι πρωτίστως μέτρο προστασίας καταναλωτών, και όχι οπωσδήποτε συγκράτησης τιμών. Στόχος είναι να γίνουν πιο προβλέψιμες και διαφανείς οι διακυμάνσεις των τιμών. Στην πράξη αυτός ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί παντού.

Συστηματικές παραβιάσεις του νέου νόμου

Πολλές παραβιάσεις σημειώθηκαν τις πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή του νέου νόμου. Οι δημοσιογράφοι της Νοτιοδυτικής Ραδιοφωνίας επαλήθευσαν πληροφορίες για παραβιάσεις του νόμου λόγω τεχνικών προβλημάτων, όπως δυσλειτουργία των μετρητών στις αντλίες πρατηρίων ή λανθασμένες αποστολές δεδομένων. Παρά τα όποια προβλήματα, ωστόσο, περίπου τα τρία τέταρτα των πρατηρίων δεν αντιμετώπισαν προβλήματα με την αποστολή δεδομένων.

Ακόμα και με μια γενναιόδωρη προσέγγιση που επιτρέπει μία ολόκληρη ώρα πριν και μετά το μεσημέρι, από τα δεδομένα των πρατηρίων προκύπτει πλήθος παραβιάσεων: περίπου 1.300 βενζινάδικα φέρονται να προσάρμοσαν τις τιμές περίπου 5.000 φορές πριν από τις 11 π.μ. ή μετά τη 1 μ.μ. Σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και πολλές φορές την ημέρα.

Οι περισσότερες παραβιάσεις καταγράφηκαν στις αλυσίδες πρατηρίων Esso, Raiffeisen, BFT και A Energie, αλλά και σε μεμονωμένα ανεξάρτητα πρατήρια που δεν ανήκουν σε κολοσσούς πετρελαιοειδών. Η Esso αρνήθηκε να σχολιάσει την τιμολογιακή της πολιτική, η Raiffeisen δεν απάντησε στο ερώτημα των δημοσιογράφων, ενώ η Ομοσπονδία Ελεύθερων Πρατηρίων (BFT) δήλωσε ότι δεν ευθύνεται για τιμές που καθόρισαν μέλη της.

Δεν εκπλήσσουν τα αποτελέσματα της έρευνας

Η Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου (ADAC) θεωρεί ότι οι παραβιάσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ο οικονομολόγος Σίμον Μάρτιν από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης δηλώνει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δεν τον εκπλήσσουν.

Παρόλο που δεν μπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα μακροπρόθεσμα συμπεράσματα μετά από μόλις τρεις εβδομάδες, φαίνεται ότι καταβάλλονται προσπάθειες εκμετάλλευσης όλων των δυνατοτήτων που παρέχει ο νόμος και παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής κατά της επιβολής προστίμων. Ως εκ τούτου, πολιτικοί και ενώσεις τάσσονται υπέρ μιας αποφασιστικής επέμβασης από την πλευρά των αρμοδίων αρχών.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου: «Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, τότε είναι σημαντικό να ελεγχθούν οι παραβιάσεις και, εάν χρειαστεί, να επιβληθούν κυρώσεις μέσω της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Καρτέλ και των αρμόδιων κρατικών αρχών».

Πηγές: tagesschau.de, dpa, afp

