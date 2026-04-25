Γερμανία: Προληπτική μεταφορά πολεμικών πλοίων στη Μεσόγειο

Σύμφωνα με τον υπ. Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους η Γερμανία θα μετακινήσει ένα ναρκαλιευτικό καθώς και ένα πλοίο διοίκησης και ανεφοδιασμού του πολεμικού της ναυτικού για υποστήριξη πιθανής διεθνούς αποστολής υπό όρους.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Η Γερμανία είναι έτοιμη να αναλάβει μέτρα προληπτικού στρατιωτικού χαρακτήρα στη Μεσόγειο για τη διασφάλιση της διεθνούς ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία θεωρούνται στρατηγικής σημασίας και για τη Γερμανία, διότι από εκεί διέρχονται σε μεγάλο ποσοστό οι παγκόσμιες ροές ενέργειας, κυρίως πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με συνέντευξη του Γερμανού υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) στην εφημερίδα Rheinische Post, η Γερμανία θα αναπτύξει πλοία του πολεμικού ναυτικού της στη Μεσόγειο στο πλαίσιο προετοιμασίας για ενδεχόμενη διεθνή αποστολή με στόχο την προστασία των Στενών του Ορμούζ. Στόχος της γερμανικής κυβέρνησης είναι να υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μη χαθεί χρόνος, εάν χρειαστεί συνδρομή.

Συγκεκριμένα το Βερολίνο σχεδιάζει την αποστολή ενός ναρκαλιευτικού πλοίου της Bundeswehr, το οποίο θα συνοδεύεται από πλοίο, που θα επιτελεί επικουρικό ρόλο, διοικητικού και εφοδιαστικού χαρακτήρα.

Η Γερμανία διαθέτει εξειδίκευση στον τομέα του εντοπισμού και της εξουδετέρωσης θαλάσσιων ναρκών και για αυτό μια συνδρομή της θεωρείται κρίσιμη. «Το γερμανικό πολεμικό ναυτικό είναι πραγματικά καλά εκπαιδευμένο στην ανίχνευση και απομάκρυνση ναρκών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το κάνουμε και να συμβάλουμε στην ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ».

Οι γερμανικές προϋποθέσεις για στρατιωτική συνδρομή

Ωστόσο ο Γερμανός υπ. Άμυνας υπογράμμισε ότι πρέπει να πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις για μια τέτοια γερμανική στρατιωτική συνδρομή. Πρώτον, η παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν και δεύτερον, να υπάρξει ειδική εντολή από το γερμανικό κοινοβούλιο, όπως προβλέπεται συνταγματικά, για την ανάπτυξη γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων εκτός γερμανικών συνόρων.

Ο Γερμανός υπ. Άμυνας παρέπεμψε επίσης και στην υπάρχουσα ευρωπαϊκή αποστολή «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα, στην οποία μετέχει και η Γερμανία και η οποία θα μπορούσε να επεκταθεί. Είχε αποφασιστεί τον Φεβρουάριο του 2024 με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα, για την προστασία των Στενών του Ορμούζ από επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Τη θεωρεί ως μια «λογική και εφικτή επιλογή» για να θεμελιωθεί νομικά μια γερμανική συμμετοχή, εντούτοις, όπως πρόσθεσε: «Μια εντολή στο πλαίσιο του ΟΗΕ θα ήταν σίγουρα καλύτερη, αλλά προς το παρόν δεν είναι πιθανή».

