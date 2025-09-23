Γερμανία: Σενάρια πολέμου για 1.000 τραυματίες την ημέρα

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο υποθετικό σενάριο πολέμου με τη Ρωσία, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις υπολογίζουν σε εκατοντάδες τραυματίες τη μέρα. Πόσο προετοιμασμένα είναι τα νοσοκομεία;Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Η Γερμανία πρέπει να καταστεί ετοιμοπόλεμη μέχρι το 2029, χρονιά κατά την οποία ΝΑΤΟ και Βερολίνο θεωρούν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε άλλη νατοϊκή χώρα. Αυτό επαναλαμβάνουν με κάθε ευκαιρία ανώτατοι Γερμανοί αξιωματούχοι, εντείνοντας τις ευρύτερες προετοιμασίες και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης στη χώρα, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της Μόσχας.

Σύμφωνα με συνέντευξη του στρατηγού και αρχίατρου Ραλφ Χόφμαν στο πρακτορείο Reuters, την οποία αναμεταδίδουν γερμανικά μέσα, σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία η Γερμανία θα έπρεπε να είναι σε θέση να περιθάλψει «ρεαλιστικά σχεδόν 1000 τραυματίες στρατιώτες ανά ημέρα». Σύμφωνα με τον Χόφμαν «η φύση του πολέμου έχει αλλάξει δραματικά στην Ουκρανία». Όπως επισημαίνει, πλέον οι περισσότεροι τραυματισμοί προκύπτουν μετά από επιθέσεις ντρόουν.

Ολοένα περισσότεροι Γερμανοί ειδικοί θεωρούν επίσης κρίσιμο τον ρόλο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα επόμενα χρόνια στις συγκρούσεις, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και πλήγματα ακριβείας σε περισσότερους στόχους και μεγαλύτερες αποστάσεις.

Σύμφωνα με τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, η μεταφορά τραυματιών θα πρέπει σε ένα μελλοντικό σενάριο πολέμου να γίνεται γρήγορα και με ευελιξία, ακόμη και με τρένα ή λεωφορεία. Στην Ουκρανία ήδη τα τρένα επιτελούν αντίστοιχο ρόλο. Ο Ραλφ Χόφμαν εκτιμά επίσης ότι στο θεωρητικό σενάριο ενός πολέμου θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 15.000 διαθέσιμες κλίνες στα γερμανικά νοσοκομεία.

NDR: Πολλά νοσοκομεία δεν είναι έτοιμα

Την ίδια ώρα πρόσφατη έρευνα της εκπομπής Panorama του γερμανικού δημόσιου δικτύου NDR αποκαλύπτει ότι πολλά γερμανικά νοσοκομεία δεν είναι ακόμη επαρκώς προετοιμασμένα για το υποθετικό σενάριο πολέμου, κάτι που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «αδιανόητο». Σύμφωνα με την έρευνα, σε πολλά νοσοκομεία δεν είναι ακόμη σαφές «τι ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν στην περίπτωση ενός αμυντικού πολέμου».

Νοσοκομειακή μονάδα από τη βόρεια Γερμανία, που δεν θέλει να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία της, αναφέρει στο NDR ότι έχει απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση να θεσπίσει «εθνικές κατευθυντήριες γραμμές» ως προς το ποια νοσοκομεία θα πρέπει να προετοιμαστούν σε περίπτωση επίθεσης σε νατοϊκό έδαφος ή για την περίπτωση περίθαλψης τραυματιών που θα μεταφερθούν από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την έρευνα, για την ώρα δεν υπάρχουν τέτοιες οδηγίες. Ένα άλλο σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι ελάχιστα νοσοκομεία διαθέτουν δωμάτια και κλίνες σε υπόγεια, παρέχοντας έτσι ασφάλεια σε περίπτωση επίθεσης, ενώ μόλις το 20% των νοσοκομείων που ερωτήθηκαν σχεδιάζουν τα επόμενα χρόνια να αναβαθμίσουν τις κτηριακές υποδομές τους. Πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη ούτε το σενάριο διακοπής νερού, ενώ το 41% των νοσοκομείων δεν μπορούσε να απαντήσει με σαφήνεια στο ερώτημα «για πόσο διάστημα θα διαρκούσαν τα αποθέματα νερού».

Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ, τα μεγάλα νοσοκομεία στη Γερμανία υποχρεούνται να είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες τους σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για 72 ώρες. Εντούτοις το 18% των νοσοκομείων δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς ρεύμα για πάνω από μια εβδομάδα.

Πηγές: reuters, dpa, Zeit, NDR

