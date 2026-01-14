Γερμανικά μηνύματα προς το ιρανικό καθεστώς

Η γερμανική κυβέρνηση παίρνει θέση για το Ιράν. Μερτς: «Βάναυση και δυσανάλογη» η βία κατά των διαδηλωτών. «Δεν έχει την υποστήριξη του λαού» η ιρανική κυβέρνηση λέει ο Βάντεφουλ.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

O Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ σε πρόσφατες δηλώσεις του για το Ιράν ανέφερε ότι πλέον η ηγεσία της Τεχεράνης δεν έχει την υποστήριξη του λαού, δεν διαθέτει δηλαδή πλέον νομιμοποίηση. Η τοποθέτηση του Γερμανού ΥΠΕΞ ήρθε μετά από τη σύντομη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον.

Στο μεταξύ το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών επικαιροποίησε την ταξιδιωτική προειδοποίηση για το Ιράν, καλώντας τους Γερμανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να την εγκαταλείψουν, εξαιτίας κινδύνου παράνομων φυλακίσεων. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Πρεσβεία της Γερμανίας στην Τεχεράνη λειτουργεί περιορισμένα.

Μερτς: Ένδειξη αδυναμίας η συμπεριφορά της ηγεσίας στην Τεχεράνη

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ινδία ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε τη βία των δυνάμεων ασφαλείας εναντίον των διαδηλωτών στο Ιράν «βάναυση και δυσανάλογη». Ο Γερμανός καγκελάριος συνέχισε λέγοντας: «Καλώ την ιρανική ηγεσία να προστατεύσει τον λαό της αντί να τον απειλεί».Η συμπεριφορά της ηγεσίας στην Τεχεράνη είναι ένδειξη «αδυναμίας, όχι δύναμης».

O Χριστιανοδημοκράτης Άρμιν Λάσετ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της γερμανικής βουλής, δήλωσε στα μέσα του δημοσιογραφικού ομίλου Funke: «Οι κυρώσεις κατά των καθεστωτικών ελίτ στο Ιράν πρέπει να αυστηροποιηθούν, ώστε η ηγεσία να κατανοήσει το εξής: όποιος καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό με βία, βασανιστήρια και δολοφονίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες».

Ο αντιπρόεδρος της Μπούντεσταγκ, Ομίντ Νουριπούρ από τους Πρασίνους, με ιρανική καταγωγή, δήλωσε στο ΑRD ότι η γερμανική κυβέρνηση πρέπει τώρα να δημιουργήσει επαφές με εκπροσώπους της ιρανικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών.Η προηγούμενη προσέγγιση «σιωπής και αναμονής» απέναντι στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στους δρόμους της Τεχεράνης και σε άλλες πόλεις πρέπει τώρα να τερματιστεί, δήλωσε ο πρώην συμπρόεδρος των Πρασίνων.

SPD: «Ήπιες» οι επίσημες γερμανικές αντιδράσεις

Ο ειδικός σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής των συγκυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών, Άντις Αμέτοβιτς, κάλεσε τον γερμανό υπουργό Εσωτερικών από τους Χριστιανοκοινωνιστές,Αλεξάντερ Ντόμπριντ, να σταματήσει άμεσα τις απελάσεις προς το Ιράν και χαρακτήρισε τις επίσημες γερμανικές αντιδράσεις «ήπιες» έως «πολύ ήπιες».

Σημειωτέον ότι ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σεμπάστιαν Χίλε, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τη λήψη περαιτέρω μέτρων κατά του Ιράν. Όπως είπε, η γερμανική κυβέρνηση υποστήριζε εδώ και καιρό τον χαρακτηρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ως τρομοκρατικής ομάδας, όμως δεν υπήρχε ακόμη σχετικό ψήφισμα της ΕΕ. Εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι τα νομικά εμπόδια για ένα τέτοιο βήμα ήταν ψηλά.

Πηγές: DW, dlf, tagesschau.de

