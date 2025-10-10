Γιατί όλοι αγοράζουν χρυσό και bitcoin;

Τιμές-ρεκόρ καταγράφουν οι τιμές του χρυσού και των κρυπτονομισμάτων. Όλα αυτά λόγω της έκδηλης γεωπολιτικής αβεβαιότητας ή μήπως συντρέχουν και άλλοι λόγοι;Όσοι έχουν επενδύσει σε χρυσό ή bitcoin μάλλον δεν το έχουν μετανιώσει. Την Τετάρτη η τιμή του χρυσού ξεπέρασε τις 4.000 δολάρια ανά ουγγιά (μονάδα μέτρησης μάζας στα πολύτιμα μέταλλα που ισοδυναμεί με 31,1 γραμμάρια), καταγράφοντας τιμές-ρεκόρ. Ήδη τον Μάρτιο είχε ξεπεράσει τα 3.000 δολάρια. Όσο για το bitcoin, το πιο γνωστό κρυπτονόμισμα διεθνώς, προ ημερών ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 125.000 δολαρίων, για να υποχωρήσει ωστόσο στη συνέχεια.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή κρίνεται η ανοδική πορεία του χρυσού. Ο «βασιλιάς των μετάλλων» καταγράφει φέτος την πιο εντυπωσιακή «κούρσα» από τη δεκαετία του '70, καθώς από την 1η Ιανουαρίου η τιμή του έχει αυξηθεί πάνω από 50%. Σε σχέση με τα επίπεδα του 2018 η αύξηση φτάνει μάλιστα το 300%. Το bitcoin μπορεί να είχε κάποιες μεταπτώσεις στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά συνολικά η αξία του έχει αυξηθεί άνω του 30% από τον Ιανουάριο.

Παραδοσιακό επενδυτικό «καταφύγιο»

Παραδοσιακά ο χρυσός θεωρείται ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές – κατά κανόνα τουλάχιστον. Βασικός παράγοντας που πυροδοτεί την τελευταία «κούρσα» στις αγορές είναι η έκδηλη αβεβαιότητα. Και αυτό όχι μόνο λόγω των πολέμων σε Ουκρανία και Γάζα. Την αβεβαιότητα τροφοδοτούν επίσης οι ανησυχίες για τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τη βιωσιμότητα του δυσθεώρητου αμερικανικού χρέους, αλλά και οι αμφιβολίες για το κατά πόσον το δολάριο, που κινείται πτωτικά τους τελευταίους μήνες, μπορεί να υπερασπιστεί τον ρόλο του ως το ισχυρότερο αποθεματικό νόμισμα διεθνώς. Το περίφημο shutdown στις ΗΠΑ, δηλαδή η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης, ασφαλώς δεν βελτιώνει τις προσδοκίες των επενδυτών.

Μία ακόμα παράμετρος αβεβαιότητας είναι η πτωτική πορεία του ιαπωνικού νομίσματος στις αγορές συναλλάγματος στον απόηχο πολιτικής αστάθειας στη «χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου». Οι ανακοινώσεις για την ανάληψη της προεδρίας του κυβερνώντος φιλελεύθερου κόμματος (LDP) από τη Σανάε Τακαΐτσι, την κατά πάσα πιθανότητα πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στην ιστορία της Ιαπωνίας, μάλλον καθησύχασαν τα χρηματιστήρια στο άνοιγμα της περασμένης Δευτέρας. Ωστόσο, το γιεν συνεχίζει την πτωτική πορεία του. «Αυτό σημαίνει ένα επενδυτικό καταφύγιο λιγότερο και ο χρυσός επωφελείται από αυτή την τάση» λέει στο Reuters ο Τιμ Γούτερερ, αναλυτής του οίκου KCM Trade.

Ο «παράγοντας ETF»

Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που ευνοούν την ανοδική πορεία του χρυσού. Πολλοί αναλυτές καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF) που επενδύουν στην αγορά χρυσού. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση πολλαπλασιάζεται, καθώς οι επενδυτές σε ETF προστίθενται στις κεντρικές τράπεζες, τους παραδοσιακούς «πελάτες» του χρυσού. Πρόσφατα στοιχεία της αμερικανικής Commodity Futures Trading Commission (CFTC) δείχνουν ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν ήδη επενδύσει 73 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσό.

Η ζήτηση δεν αναμένεται να υποχωρήσει σύντομα. Το αντίθετο: Σε πρόσφατο σημείωμά της προς τους επενδυτές η τράπεζα HSBC εκτιμά ότι η «κούρσα» του «βασιλιά των μετάλλων» θα συνεχιστεί το 2026, με τους θεσμικούς επενδυτές να βλέπουν τον χρυσό ως κύριο παράγοντα διαφοροποίησης στα χαρτοφυλάκιά τους. Στο ίδιο μήκος κύματος, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (World Gold Council) προβλέπει στην ετήσια έκθεσή του ότι οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες αναμένεται να αυξήσουν τα αποθέματά τους σε χρυσό στους επόμενους 12 μήνες.

Υπέρ του bitcoin ο Τραμπ

Όσο για το bitcoin, η εξήγηση της ανοδικής πορείας φαίνεται απλή, καθώς το κρυπτονόμισμα επωφελείται από την ξεκάθαρη πολιτική στήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι θεσμικοί επενδυτές αρχίζουν να βλέπουν το bitcoin ως εναλλακτική λύση σε παραδοσιακές τοποθετήσεις – εν αναμονή και της μείωσης επιτοκίων από την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, η οποία ούτως ή άλλως θα αναγκάσει τους επενδυτές να επωμιστούν μεγαλύτερα ρίσκα.

Αλλά και το shutdown του αμερικανικού Δημοσίου έχει θετική επίδραση στο κρυπτονόμισμα, εκτιμά ο Τζέφρεϊ Κέντρικ, επικεφαλής του τμήματος Digital Assets της Standard Chartered Bank. Ο ίδιος μάλιστα εκτιμά ότι το bitcoin πολύ σύντομα θα ξεπεράσει τις 135.000 δολάρια.

Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

