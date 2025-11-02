Αναζήτηση

Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα: Οι 34 εχθροί των ΜΜΕ

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων μία νέα κατάταξη από τους RSF ρίχνει φως στους εχθρούς της ελευθεροτυπίας.Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων (2 Noεμβρίου), συγκρότησε μια νέα λίστα με 34 εχθρούς της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, που συνιστούν «απειλή για τους δημοσιογράφους και το δικαίωμα στην ενημέρωση» το 2025.

«Τα αρπακτικά της ελευθεροτυπίας»

Η λίστα με τα 34 «αρπακτικά της ελευθεροτυπίας», όπως χαρακτηριστικά τα ονομάζει, χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες: πολιτική, ασφάλεια, δικαιοσύνη, οικονομία, κοινωνία.

Ανάμεσά στους 34 εχθρούς των ΜΜΕ βρίσκονται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Επιπλέον η λίστα συμπεριλαμβάνει και κολοσσούς της τεχνολογίας, όπως τον Ίλον Μασκ, την Alphabet (ιδιοκτήτρια Google και Youtube) και τη Meta (ιδιοκτήτρια Instagram και Facebook).

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται όμως και στον πόλεμο στη Γάζα, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις IDF κατηγορούνται για το θάνατο σχεδόν 220 δημοσιογράφων. Η έκθεση αναφέρει ότι ο ισραηλινός στρατός IDF διεξάγει «διαδικτυακές εκστρατείες δυσφήμισης» με στόχο να απαξιώσει τους δημοσιογράφους.

Κάνει επίσης ιδιαίτερη μνεία στην ισραηλινή οργάνωση HonestReporting, την οποία η RSF κατατάσσει επίσης στους 34, ενώ την κατηγορεί για δυσφήμηση δημοσιογράφων και ΜΜΕ με κριτική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Ο κατάλογος της οργάνωσης έχει ως στόχο να κάνει ξεκάθαρο ότι «η ατιμωρησία δεν πρέπει να γίνει κανονικότητα και όσοι επιτίθενται στην ελευθερία της ενημέρωσης θα πρέπει να κατονομάζονται δημόσια και να λογοδοτούν για τις πράξεις τους», δήλωσε η διευθύντρια της RSF, Άνια Όστερχαους.

Γκουτέρες: Απαιτούμε δικαιοσύνη

«Απαιτούμε δικαιοσύνη», τονίζει ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε σχετική δήλωση με αφορμή την ημέρα, επισημαίνοντας πως «σε όλο τον κόσμο σχεδόν εννέα στις δέκα δολοφονίες δημοσιογράφων παραμένουν ανεξιχνίαστες». Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την «το πιο θανατηφόρο μέρος για τους δημοσιογράφους σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση».

«Η ατιμωρησία δεν είναι μόνο αδικία για τα θύματα και τις οικογένειές τους αλλά και επίθεση στην ελευθεροτυπία, πρόσκληση για περαιτέρω βία και απειλή για την ίδια τη δημοκρατία», ενώ «όταν σιγούν οι δημοσιογράφοι, χάνουμε και όλοι εμείς τη φωνή μας» καταλήγει ο Γκουτέρες.

Πηγές: RSF, UN, KNA

