Δημοσκόπηση: Πρώτη η AfD με διαφορά από τους Συντηρητικούς

Mε διαφορά δύο ποσοστιαίες μονάδες η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αφήνει πίσω της τους Συντηρητικούς. Στο ναδίρ η δημοτικότητα του καγκελαρίου Μερτς.Δημοσκόπηση-σοκ είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας στη Γερμανία. Το βαρόμετρο του ομίλου RTL/ntv του ινστιτούτου Forsa δίνει την πρωτιά στην ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 27%, τη δεύτερη θέση στους Συντηρητικούς (Union) με 25% και την τρίτη στους συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες (SPD) με 13%.

Την περασμένη εβδομάδα οι περισσότερες δημοσκοπήσεις έδιναν για μια ακόμα φορά ισοπαλία AfD και Συντηρητικών. Στη νέα δημοσκόπηση, ωστόσο, η Εναλλακτική για τη Γερμανία περνά μπροστά με 2%, ενώ οι Συντηρητικοί (CDU, CSU) μένουν σταθεροί στα ποσοστά της περασμένης εβδομάδας. Σαν μην έφθανε αυτό, την ίδια στιγμή η δημοτικότητα του Φρίντριχ Μερτς καταρρίπτει νέο αρνητικό ρεκόρ και βρίσκεται πλέον με 28% στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ανέλαβε καθήκοντα καγκελαρίου.

Δυσαρεστημένη από τον Μερτς η γερμανική οικονομία

Στην πρόθεση ψήφου, οι Συντηρητικοί παραμένουν σταθεροί στο 25%, ενώ οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες χάνουν μια μονάδα και βρίσκονται πλέον στο 13%, ποσοστό που διατηρούν από τις αρχές του καλοκαιριού. Μια ποσοστιαία μονάδα χάνουν και οι Πράσινοι και έχουν πλέον ίδιο ποσοστό με την Αριστερά (11%). Κάτω από το όριο εισόδου στην γερμανική βουλή (5%) βρίσκονται Φιλελεύθεροι με 3%, καθώς και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) .

Ο καγκελάριος Μερτς δέχεται πολλές επικρίσεις, κυρίως από τη γερμανική οικονομία. Ενδέχεται η δυσαρέσκεια αυτή να αντικατοπτρίζεται στα απογοητευτικά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Οι οικονομικές προσδοκίες των Γερμανών στηρίζουν αυτό το συμπέρασμα: το 64% των ερωτηθέντων αναμένει ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Μετά την εκλογική νίκη των Συντηρητικών (CDU/CSU) στις 23 Φεβρουαρίου, το ποσοστό αυτό κυμαινόταν γύρω στο 40%. Κατά συνέπεια, ο αριθμός όσων αισιοδοξούν για την οικονομική κατάσταση μειώνεται, από 26% τον περασμένο Μάρτιο, λίγο μετά τις γερμανικές εκλογές, στο 15% σήμερα.

Ωφελεί τον καγκελάριο η απουσία από τον ΟΗΕ;

Μερικές μέρες πριν τη δημοσίευση των αποθαρρυντικών για εκείνον και την κυβέρνησή του στοιχείων στην σφυγμομέτρηση του RTL-ntv, ο καγκελάριος Μερτς αποφάσισε να μην μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την κρίσιμη 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να παραμείνει στο Βερολίνο, έτσι ώστε να επικεντρωθεί στις κοινοβουλευτικές διαβουλεύσεις για τον καθοριστικό γερμανικό κρατικό προϋπολογισμό του 2026. Το αν θα τον ωφελήσει δημοσκοπικά, θα το δούμε την επόμενη Τρίτη στη δημοσίευση της επόμενης δημοσκόπησης του ινστιτούτου Forsa.

Πηγή: ntv

