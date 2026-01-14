ΕΕ προς Ουκρανία: Δάνειο για αγορά ευρωπαϊκών όπλων

Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τη δανειακή σύμβαση 90 δισ. προς την Ουκρανία. Τα 60 δισ. προορίζονται για αγορά οπλικών συστημάτων, με προτεραιότητα στους Ευρωπαίους κατασκευαστές.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Τετάρτη το μεγάλο πακέτο-δάνειο προς την Ουκρανία, το οποίο έχει στόχο να διασφαλίσει την ικανότητα της χώρας να συνεχίσει να αγοράζει στρατιωτικό υλικό, αλλά και να αποφύγει μια χρεωκοπία, που έμοιαζε πιθανή στα τέλη του 2025. Το συνολικό πακέτο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ θα αφορά κατά τα δύο τρίτα τις αμυντικές ανάγκες και κατά το υπόλοιπο τις τρέχουσες υποχρεώσεις του κράτους.

Ο ιστότοπος του δικτύου ntv γράφει χαρακτηριστικά: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να διαθέσει ένα μεγάλο μέρος του νέου, τεράστιου δανείου της ΕΕ προς την Ουκρανία για να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της που πολεμούν κατά της Ρωσίας.

Η πρόταση που παρουσίασε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει ότι ο ουκρανικός στρατός θα λάβει υποστήριξη ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα υπόλοιπα 30 δισεκατομμύρια ευρώ από το συνολικό δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την πρόταση της αρχής με έδρα τις Βρυξέλλες, θα παρασχεθούν στην Ουκρανία ως δημοσιονομική στήριξη. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα μπορέσει να ενισχύσει την άμυνά της στο πεδίο της μάχης και να επεκτείνει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, διατηρώντας παράλληλα το κράτος και παρέχοντας βασικές δημόσιες υπηρεσίες, λέει η φον ντερ Λάιεν.

Χαμένα χρήματα για πάντα;

Υπενθυμίζεται ότι ο δανεισμός της Ουκρανίας γίνεται, αφού προηγηθεί ο δανεισμός της ΕΕ, χωρίς να αγγίζονται τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, για τα οποία είχαν δοθεί μάχες στις Βρυξέλλες. Ίσως και για αυτό τον λόγο, το θέμα δεν προβλήθηκε ιδιαίτερα από τα ΜΜΕ, όπως παρατηρεί σχόλιο της Frankfurter Allgemeine Zeitung:

«Το σχέδιο νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ουκρανίας δεν προκάλεσε ιδιαίτερη αναστάτωση την Τετάρτη. Η θεμελιώδης απόφαση υπέρ των ευρωομολόγων, η λύση που ο Γερμανός καγκελάριος είχε αποκλείσει αρχικά, ελήφθη στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον Δεκέμβριο.

Παρά το μειωμένο δημόσιο ενδιαφέρον, η απόφαση παραμένει ιστορική. Η ΕΕ εγκαταλείπει έτσι τη δέσμευσή της να δανειστεί μόνο μία φορά – για το ταμείο ανάκαμψης από την COVID-19 του 2020. Ο πήχης για περαιτέρω χρέος της ΕΕ κατεβαίνει επομένως σημαντικά».

Και πικρόχολα το σχόλιο συνεχίζει: «Υπάρχουν πειστικά επιχειρήματα ότι η ΕΕ πρέπει να επενδύσει στην ουκρανική άμυνα προς το δικό της συμφέρον. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερη από αυτή του Ταμείου Ανάκαμψης από τον κορωνοϊό, το οποίο σαφώς δεν κατάφερε να επιτύχει τους κεντρικούς του στόχους.

Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν στην Ουκρανία θα δαπανηθούν πολύ πιο αποτελεσματικά. Αυτό συμβαίνει επειδή τα δάνεια της ΕΕ πρόκειται να αποπληρωθούν μόνο υπό εντελώς μη ρεαλιστικές συνθήκες. Τα χρήματα χάνονται. Η ΕΕ θα έπρεπε ήδη να τα χαρακτηρίζει ως επιχορήγηση, όχι ως δάνειο. Επιπλέον, η αποτελεσματική εποπτεία των λογαριασμών είναι δύσκολα νοητή».

Προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία

Το ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου στέκονται όμως και στην προϋπόθεση που έχει τεθεί για στήριξη της ευρωπαϊκής πολεμικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με το συμφωνημένο νέο δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ, η Ουκρανία πρόκειται να προμηθευτεί όπλα και στρατιωτικά συστήματα κυρίως από Ευρωπαίους κατασκευαστές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι αυτή η απαίτηση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι εταιρείες είναι σε θέση να παραδώσουν. Οι προμήθειες από άλλες χώρες θα επιτρέπονται επίσης υπό ορισμένες συνθήκες.

Το πρόγραμμα δανεισμού στοχεύει να δώσει προτεραιότητα στην αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού από εταιρείες στην ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες, όπως η Νορβηγία και η Ελβετία, καθώς και από την ίδια την Ουκρανία. Μένει να φανεί αν η λεγόμενη ρήτρα «Αγοράστε ευρωπαϊκά προϊόντα» θα εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό έχει πρόσφατα αποτελέσει αντικείμενο έντονης συζήτησης, με την Ολλανδία, για παράδειγμα, να υποστηρίζει τη μέγιστη ευελιξία» καταλήγει το δημοσίευμα.

Πηγές: ntv, FAZ

