Εθνικός διχασμός στον Λίβανο

Ενώ εντείνεται η αναμέτρηση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ, εκρηκτικό παραμένει το κλίμα εντός συνόρων στον Λίβανο. Εκατέρωθεν κατηγορίες για εθνική προδοσία.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Παρ’ ότι παρατάθηκε πρόσφατα για άλλες τρεις εβδομάδες η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, επί του πεδίου η κατάσταση παρουσιάζει μία τελείως διαφορετική εικόνα. Οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά διευρύνονται μέρα με τη μέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες (27/4), για πρώτη φορά μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) βομβάρδισαν θέσεις της οργάνωσης στην κοιλάδα Μπεκάα και σε λιβανικές κωμοπόλεις στη μεθόριο Λιβάνου-Συρίας. Σήμερα το πρωί ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι από τις αρχές Απριλίου βομβαρδίστηκαν πάνω από χίλιες θέσεις της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο, μεταξύ των οποίων και κτήρια που είχαν παγιδευτεί με εκρηκτικά.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, ανέλαβε την ευθύνη για επανειλημμένες εκτοξεύσεις drones εναντίον ισραηλινών τεθωρακισμένων που συμμετείχαν σε χερσαίες επιχειρήσεις εντός της λεγόμενης «Κίτρινης Ζώνης», γεγονός που επιβεβαίωσαν και οι Ισραηλινοί. Μάλιστα, εκπρόσωπος της οργάνωσης, μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα, ξεκαθάρισε ότι στο εξής η Χεζμπολάχ θα εξαπολύει επιθέσεις αυτοκτονίας κατά των ισραηλινών δυνάμεων, κατά τα πρότυπα των επιχειρήσεων που σημειώνονταν στον Νότιο Λίβανο τη δεκαετία του 1990. Στο μεταξύ, χερσαίες ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις κατεδαφίσεις κτηρίων σε χωριά που βρίσκονται σε ακτίνα 5-8 χιλιομέτρων βορείως της οριογραμμής Ισραήλ-Λιβάνου, προκειμένου να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να παρεισφρήσουν ένοπλοι της επίλεκτης «Ομάδας Ραντουάν» της Χεζμπολάχ, με απώτερο στόχο να εισβάλουν στις μεθοριακές ισραηλινές κωμοπόλεις, πραγματοποιώντας «μία δεύτερη 7η Οκτωβρίου», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν κατά καιρούς στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι στο Ισραήλ.

Αλληλοκατηγορίες για εθνική προδοσία

Εξίσου εκρηκτικό είναι το κλίμα που επικρατεί και σε ενδολιβανικό επίπεδο, όπου διεξάγεται εδώ και εβδομάδες ένας συνεχής πόλεμος δηλώσεων μεταξύ στελεχών του πολιτικού και του στρατιωτικού σκέλους της Χεζμπολάχ αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου στελεχών της λιβανικής κυβέρνησης, αλλά και πολιτικών που πρόσκεινται στα χριστιανικά-μαρωνιτικά κόμματα της χώρας.

Μιλώντας από την Τεχεράνη, όπου βρίσκεται μόνιμα εγκατεστημένος, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ χαρακτήρισε εθνική προδοσία τις απευθείας συνομιλίες της λιβανικής κυβέρνησης με το Ισραήλ, τονίζοντας χθες με έμφαση πως οτιδήποτε συμφωνηθεί θα είναι άκυρο. Οι κατηγορίες του Κάσεμ δεν έμειναν αναπάντητες και με επίσημη ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, αντέκρουσε τις κατηγορίες της οργάνωσης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «προδοσία είναι όταν μία οργάνωση σέρνει μία χώρα σε πόλεμο για να εξυπηρετήσει ξένα συμφέροντα», κατηγορώντας με αυτόν τον τρόπο τη Χεζμπολάχ ότι θυσιάζει τον Λίβανο για να στηρίξει τις περιφερειακές επιδιώξεις του Ιράν. Παράλληλα, όμως, πληθαίνουν οι φήμες ότι έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον πρόεδρο Αούν, τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ και τον πρέσβη επί τιμή και ειδικό σύμβουλο του Προεδρικού, Σιμόν Καράμ, ο οποίος προστέθηκε πρόσφατα στο λιβανικό επιτελείο που διεξάγει τις απευθείας επαφές με το Ισραήλ, επειδή εκφράζονται φόβοι ότι έχει στοχοποιηθεί η σωματική τους ακεραιότητα από πυρήνες της Χεζμπολάχ.

Στο μεταξύ, πληθαίνουν οι αναφορές σε αμερικανικά και λιβανικά μέσα ότι η διακυβέρνηση Τραμπ δρομολογεί την πραγματοποίηση κατ’ ιδίαν συνάντησης του προέδρου Αούν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Βενιαμίν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο για τις 11 Μαΐου. Ωστόσο, καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές, μιλώντας στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, δεν επιβεβαιώνουν την είδηση.

