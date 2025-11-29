Επεισοδιακή ίδρυση για τη νεολαία της Ακροδεξιάς

Με καθυστερήσεις και απουσίες τo ιδρυτικό συνέδριο της νέας οργάνωσης νέων της Εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD στο Γκίσεν, λόγω διαδηλώσεων αντιφασιστικών οργανώσεων.Έντονες διαμαρτυρίες και αντι-συγκεντρώσεις συνόδευσαν το ιδρυτικό συνέδριο της οργάνωσης νεολαίας της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD με τίτλο «Γενιά Γερμανία» (Generation Deutschland – GD) στην πόλη Γκίσεν το πρωί του Σαββάτου. Xιλιάδες διαδηλωτές (15.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές) μπλόκαραν από τα ξημερώματα δρόμους και διασταυρώσεις, που οδηγούσαν στην πόλη, αλλά και στον χώρο του συνεδρίου εντός αυτής.

Τις διαμαρτυρίες οργάνωσε ένα κίνημα με τον τίτλο «Αντίσταση» το οποίο είχε προγραμματίσει συνολικά 16 μπλόκα σε κεντρικά σημεία, με στόχο να εμποδίσει τη διεξαγωγή του συνεδρίου.

Σε ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα η αστυνομία προσπάθησε να απομακρύνει περίπου 2.000 συγκεντρωμένους κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συγκρούσεις με διαδηλωτές. Πέραν της διάλυσης των μπλόκων η αστυνομία προσπάθησε να κρατήσει τους διαδηλωτές μακριά από το συνεδριακό κέντρο. Σημειώθηκαν αρκετοί μικροτραυματισμοί.

Έναρξη με καθυστέρηση

Λόγω των επεισοδίων η έναρξη του συνεδρίου καθυστέρησε για περίπου ένα δίωρο ενώ οι δύο συμπρόεδροι του κόμματος, Αλίς Βάιντελ και Τίμο Κρουπάλα μπόρεσαν να φτάσουν στο χώρο του συνεδρίου με σημαντική καθυστέρηση. Το ίδιο συνέβη και στον πρόεδρο της GD, Ζαν-Πασκάλ Χομ, βουλευτή από το Βραδεμβούργο. Σύμφωνα με τη γερμανική τηλεόραση μέχρι τις 13.00 ώρα Γερμανίας μόνο 750 από τους συνολικά 1.000 συνέδρους κατάφεραν να φτάσουν στην αίθουσα του συνεδρίου. Για «βαθιά αντιδημοκρατικές μεθόδους» έκανε λόγο η Αλίς Βάιντελ, κατηγορώντας τους διαδηλωτές για υποστήριξη της βίας.

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών σημειώθηκαν και σε άλλα σημεία με τις δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιούν σπρέι πιπεριού και χημικά. Συνολικά για τη διασφάλιση της τάξης είχαν μεταφερθεί στην πόλη 6.000 αστυνομικοί. Πολλά καταστήματα παρέμειναν κλειστά. Στα πρόθυρα του συνεδρίου είχαν υπάρξει πολλές συζητήσεις για την επιλογή της πόλης, που έγινε όπως ισχυρίζονται από την ΑfD όχι με κάποια πολιτικα κριτήρια αλλά λόγω της γεωγραφικής θέσης του Γκίσεν, που βρίσκεται στο κρατίδιο της Έσσης στο κέντρο της χώρας. Τις ανησυχίες του για έξαρση της βίας είχε εκφράσει τις τελευταίες ημέρες και ο Χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός της Έσσης.

Συγκεντρώσεις και από τα συνδικάτα

Εκτός από τα μπλόκα ειρηνικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί στο Γκίσεν. Στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Γερμανικών Συνδικάτων (DGB), 20.000 άτομα συμμετείχαν στην αντι-διαδήλωση κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Είμαστε περισσότεροι», «Είμαστε η κακή σας συνείδηση», «Ενωμένοι ενάντια στον φασισμό» και «Το Γκίσεν στηρίζει ένα πολύχρωμο μέλλον».

Γιατί αποφασίστηκε η «επανίδρυση»

Υπενθυμίζεται ότι η AfD προχώρησε σε αυτή την κίνηση μετά την διάλυση την περασμένη άνοιξη της προηγούμενης οργάνωσης νεολαίας της, Νέα Εναλλακτική (Junge Alernative – JA), η οποία είχε χαρακτηριστεί και από τις αρμόδιες αρχές ως ακροδεξιά και διέτρεχε κίνδυνο απαγόρευσής της, κάτι που είναι πιο εύκολο να συμβεί για ένα «σύλλογο», όπως ήταν δηλωμένη η JA, σε σχέση με ένα κόμμα.

Σε αντίθεση με την GD στην JA μπορούσε να είναι κάποιος μέλος χωρίς να είναι και μέλος του κόμματος και αυτό είχε ανοίξει τις πύλες σε ακροδεξιά στοιχεία. Αυτό αλλάζει πλέον, και μέλη της νέας οργάνωσης μπορούν να γίνουν μόνο όσοι είναι μέλη και του κόμματος και κάτω των 36 ετών. Σύμφωνα με τους ιδρυτές της η «Γενιά Γερμανία» υπόλογίζει να ξεκινήσει με 10.000 μέλη.

Εκμεταλλευτές της αποξένωσης

Σύμφωνα με την καθηγήτρια θεωρίας της εκπαίδευσης Νίνα Κόλεκ, από το Πότσνταμ, η έλξη των ακροδεξιών κινημάτων προς τους νέους πηγάζει κυρίως από αισθήματα αποξένωσης, μοναξιάς και απώλειας εμπιστοσύνης. Όπως εξήγησε στο ραδιόφωνο Deutschlandfunk, πολλοί νέοι αισθάνονται ότι δεν τους παίρνουν στα σοβαρά τα καθιερωμένα πολιτικά κόμματα. Αισθάνονται καταβεβλημένοι από έναν πολύπλοκο κόσμο με κρίσεις, πληθωρισμό, υψηλό κόστος ζωής και βία. Οι ακροδεξιές ομάδες προσφέρουν απλές εξηγήσεις και σαφείς εχθρούς. Επιπλέον, ενσαρκώνουν μια συγκεκριμένη δύναμη που προσελκύει τους νέους.

Η Κόλεκ επεσήμανε επίσης ότι οι νέοι συχνά αισθάνονται μοναξιά. Όσοι βιώνουν ελάχιστη αίσθηση του «ανήκειν» είναι πιο ευάλωτοι σε προσφορές που υπόσχονται άμεση κοινότητα. Η AfD, ειδικότερα, καταφέρνει να αντιμετωπίσει τις θεμελιώδεις ψυχολογικές ανάγκες των νέων, την ανάγκη τους να αισθάνονται πιο αποτελεσματικοί στην κοινωνία. Η αδιαφορία τους για τους χαρακτηρισμούς της ΑfD από την Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος σχετίζεται επίσης με την απώλεια εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς, η οποία τροφοδοτείται, μεταξύ άλλων, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγές: ARD, ZDF, DLF

