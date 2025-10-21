Ερντογάν: Ηγετικό προφίλ στις Χώρες του Κόλπου

Σημαντική περιοδεία του Τούρκου προέδρου σε τρεις χώρες του Περισκού Κόλπου αρχίζει από σήμερα: Κουβέιτ, Κατάρ, Ομάν. Στην ατζέντα κυρίως η οικονομική συνεργασία.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Ενισχυμένος από τις πρόσφατες ειρηνευτικές εξελίξεις στη Γάζα και έχοντας αναλάβει σταθερό ρόλο δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ταγίπ Ερντογάν θέλει να αυξήσει τις ευκαιρίες για τη χώρα του επισκεπτόμενος από σήμερα το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν. Σκοπός του είναι να ενισχύσει τους οικονομικούς δεσμούς, αλλά και να προωθήσει την περιφερειακή διπλωματία, υπογράφοντας μια σειρά από ισχυρές συμφωνίες.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας ανέφερε ότι οι ηγέτες των τριών αυτών χωρών του Κόλπου μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο θα εξετάσουν «όλες τις πτυχές» των σχέσεων τους, θα συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της συνεργασίας και θα υπογράψουν συμφωνίες, που θα ενισχύσουν τη συμβατική βάση τους. Ο πιο στενός εταίρος της Τουρκίας, το Κατάρ, έχει δεχτεί τον Τούρκο πρόεδρο μόλις τον περασμένο μήνα. Οι πολύ στενές σχέσεις Άγκυρας με την Ντόχα περιλαμβάνουν και μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις της Τουρκίας στο εξωτερικό, όπου φιλοξενεί περίπου 3.000 στρατιώτες για κοινή εκπαίδευση, συμβουλευτικούς ρόλους και αμυντική συνεργασία.

Κουβέιτ και Τουρκία έχουν επίσης αναπτύξει στενές σχέσεις υπογράφοντας από πέρσι συμφωνίες για άμυνα, εμπόριο και επενδύσεις, πρωτόκολλο για αμυντικές προμήθειες και μνημόνιο στρατηγικού διαλόγου.

Ομάν: Νέο πεδίο συνεργασίας;

Η τρίτη χώρα του Περισκού Κόλπου που θα επισκεφτεί ο πρόεδρος Ερντογάν θα είναι το Σουλτανάτο του Ομάν. Η επίσκεψη θα σηματοδοτήσει το πρώτο επίσημο ταξίδι του στο Ομάν, που έχει υπογράψει ήδη από πέρσι με την Τουρκία πολλές συμφωνίες σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως οι εξαγωγές σε υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Ομάν στην Τουρκία.

Ωστόσο, πέρα από τις μεγάλες οικονομικές δυνατότητες που προφέρουν οι χώρες αυτές για την Τουρκία, πιστεύεται ότι σκοπός της επίσκεψης Ερντογάν στην περιοχή είναι η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Τουρκίας από την Ρωσία, όπως είχε ζητήσει άλλωστε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψη Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, στις 26 Σεπτεμβρίου.